Au tour des Sims 4 d'ouvrir les portes du Marketplace communautaire aux mods payants

Exploiter ou disons ouvrir les portes d'un marketplace pour la communauté afin de laisser chacun créer des choses pour ensuite gagner un billet (dont l'éditeur prendra une part), c'est devenu peu à peu la norme mais dans un monde où le modding bien gratos continue d'avoir sa place.repose entièrement là-dessus,à les deux pieds dedans, et on pourrait également citer le « Creation Club » des divers jeux Bethesda parmi les nombreux exemples. Et forcément, Electronic Arts s'est dit à un moment qu'il y avait moyen de se faire un peu pognon sur le sujet, surtout que les mecs possèdent une franchise parfaite en la matière :Et c'est ainsi queaccueillera un Markeplace communautaire le 17 mars, d'abord uniquement sur PC/Mac, puis plus tard sur supports PlayStation/Xbox, où vous pourrez acheter des packs au prix comme contenu très variable, d'un simple pack de vêtements au truc digne d'une extension vu le talent de certains.Bon par contre, il faut faire avec le ratio habituel : Electronic Arts prendra 70 % de commission, dans la moyenne haute carest actuellement à 70 % mais avec une commission dégressive selon le prix de chaque contenu, pendant que Bethesda prendrait (aucun chiffre officiel) environ 60 %. Epic Games reste actuellement le plus généreux du lot : l'éditeur prend très exactement 0 % de commission jusqu'à fin 2026, après quoi ils passeront eux aussi à 60 %.EA justifie ce tarif par les coûts des serveurs et publication, l'assurance qualité/compatibilité, tout en prenant en charge les frais de traduction dans 18 langues.