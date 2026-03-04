recherche
Jason Schreier confirme la fin des portages PC/Steam pour les jeux solo PlayStation
On attendant les retours de certains bruits de couloirs et à défaut d'une déclaration officielle (qui n'arrivera peut-être jamais), c'est Jason Schreier qui nous confirme cette fois clairement et selon ses nombreuses sources que Sony abandonne sa politique de portage des jeux SOLO sur PC, signifiant que Ghost of Yotei ou encore Saros demeureront exclusifs à la PS5.

Six années « d'expérimentations » qui ont permis à l'entreprise de conclure que les portages tardifs ne rapportent pas assez (tout en dégradant l'image de la marque auprès de son propre public), et qu'il n'y a aucune raison pour le leader du marché de se lancer dans le tout Day One, ne serait-ce que pour l'intérêt futur de la PlayStation 6.

Notez néanmoins à nouveau que ce retournement de veste ne concerne que les jeux solo. Les GAAS comme Marathon et le spin-off de Horizon sortiront également sur PC (et même sur Xbox parfois) tandis qu'il y aura du cas par cas en fonction du chèque lors des partenariats : Marvel Tokon et Kena : Scars of Kosmora vont également débarquer sur Steam.
publié le 04/03/2026 à 13:41
jenicris publié le 04/03/2026 à 13:43
On va revenir donc aux vrais exclusivités!
Nintendo et Sony avec de vrais exclusivités.
Microsoft va suivre avec Asha ? Si oui, on va revenir a l'époque des PS3/360/Wii et ancienne génération.
Je pense qu'ils le feront, si vraiment ce que dit Asha est vrai, a savoir remettre le hardware sur le devant de la scène. Ils seront obligé de rendre exclusifs leurs jeux sur Xbox
Sinon aucune chance.
shanks publié le 04/03/2026 à 13:47
jenicris
Aucune chance.
Déjà rien que le PC
altendorf publié le 04/03/2026 à 13:47
Pas une surprise, cela ne rapporte quasiment rien à Sony et forcément l'image de marque en prend un coup. On peut dire merci à Hideaki Nishino.

jenicris Un écran de fumé ce que laisse entendre Asha. MS a plus que besoin de cette manne financière pour rentabiliser les lourdes acquisitions tout en devenant l'éditeur numéro 1 de l'industrie.
jenicris publié le 04/03/2026 à 13:48
shanks altendorf elle dit vouloir remettre le hardware Xbox comme priorité. Sans exclu je vois pas comment surtout comparer a Sony et Nintendo
aeris730 publié le 04/03/2026 à 13:49
Decision sage et logique. Vu que les portages des licences Sony floppent sur PC autant arrêter.
maxx publié le 04/03/2026 à 13:50
RIP Nixxes alors? J'espère pas...
negan publié le 04/03/2026 à 13:50
Dommage de mon côté ça tire un trait définitif sur mes investissement chez Playstation ( après Nintendo ) .

Je comprend leur position cela dit c'est cohérent, mais de mon côté je n'investirai plus dans du matériel qui ne me servira qu’épisodiquement.
altendorf publié le 04/03/2026 à 13:51
maxx Nixxes est avant tout un studio de soutien
romgamer6859 publié le 04/03/2026 à 13:52
jenicris exclu tempo xbox/pc je le sens bien.
maxx publié le 04/03/2026 à 13:54
altendorf Il me semble qu'avant tout ils avaient été rachetés pour les portages PC. Certains qu'ils ont fait entièrement ou dans d'autres cas apporter du support aux studios pour les versions PC.
Sans ça, j'ai peur pour eux sachant que Bluepoint faisait aussi du soutient mais avait à son actif de sacrés remakes. Et malgré tout, ils ont été fermés.
zekk publié le 04/03/2026 à 13:54
Je sors les pop-corn
supasaiyajin publié le 04/03/2026 à 13:55
maxx Ils peuvent toujours bosser sur le portage PC des jeux multi ou des partenariats. D'ailleurs, PlayStation étant impliqué dans le développement de Kena, ça se trouve Nixxes s'occupe de la version PC ?
jenicris publié le 04/03/2026 à 13:57
romgamer6859 franchement je sais pas.
Après les 3 constructeurs sont dans une situation de ventes totalement différente.
Mais c'est intéressant quand même a voir
jenicris publié le 04/03/2026 à 13:58
altendorf je comprend mieux pourquoi ils sont sur Saros désormais
goldmen33 publié le 04/03/2026 à 13:59
Meilleur move
Toute la merde de l'alcoolique Jim enfin nettoyer
romgamer6859 publié le 04/03/2026 à 14:02
jenicris seul moyen de maintenir une base minimale de hardware.
Maintenant jsais pas le fable ou le halo ils devraient d'abord le sortir sur xbox, après...
51love publié le 04/03/2026 à 14:02
Ça a du sens, d'ailleurs il y a eu un commentaire très intéressant de l'ancien CEO de Blizzard il y a quelques heuresa ce sujet.

Comme quoi Sony voit l'arrivée de la Steam Machine comme d'un nouveau compétiteur majeur sur ce secteur, et que la future compatibilité avec Steam c'est le coup de grâce dans leur prise en décision.


Ça confirme ce que bcp pensaient depuis son annonce. Le marché actuel ne permet plus à Sony de vraiment profiter du PC, du moins la balance ne penche plus en faveur.

C'est en quelque sorte un mauvais et (bons?) coups de la part de Microsoft et Valve puisque ça force Sony soit à s'ouvrir bcp plus, soit à se replier sur lui même comme Nintendo.

Alors à moins de privilégier d'autres stores comme Epic ou de sortir son propre launcher dans le futur, ça va être compliqué, mais pour leur business et leurs futurs jeux solo c'est pas très bon vu le budget qu'ils mettent dedans. Ils ont pas le droit à l'erreur en l'état.

L'article en question :

[url]https//www.techpowerup.com/347019/steam-machine-may-be-to-blame-for-playstation-pc-port-abandonment%3famp[/url]
51love publié le 04/03/2026 à 14:03
https://www.techpowerup.com/347019/steam-machine-may-be-to-blame-for-playstation-pc-port-abandonment

J'ai raté le lien
altendorf publié le 04/03/2026 à 14:04
maxx Nixxes a été racheté pour étoffer le pôle Technology, Creative & Services Group de Sony pour fournir des capacités techniques et de développement internes (soutien, portage, outils, moteurs, ect...). Bluepoint n'avait pas la même mission lors de son acquisition et n'a pas les épaules pour continuer sur ce chemin.

supasaiyajin C'est Sony xDev qui apporte son soutien sur Kena.

jenicris Yep
jenicris publié le 04/03/2026 à 14:04
romgamer6859 maintenant le soucis cest l'image actuelle de Xbox hardware
Sony et Nintendo sont dans une situation totalement différentes, leurs consoles se vendent encore très bien
osiris67 publié le 04/03/2026 à 14:05
Le mal est deja fait aupres des fans.
romgamer6859 publié le 04/03/2026 à 14:07
jenicris
Faut revenir à un système où on met en avant les jeux qui sortent de façon individuelle plutôt qu'un catalogue de jeux.
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:07
Excellente nouvelle
jenicris publié le 04/03/2026 à 14:08
Altendorf

romgamer6859 pas faux, mais le truc, quelles ambitions a niveau ventes pour sa prochaine Xbox?
Sony eux avec cette news on sait mais Microsoft ?
adamjensen publié le 04/03/2026 à 14:11
C’est dommage en termes de rentabilité, étant donné qu’il y a beaucoup d’argent à se faire sur PC.
Il suffit de voir Capcom, qui ont admis eux-mêmes en début d'année, que 50 % de leurs ventes se font sur PC, et on a pu constater à quel point cela leur a réussi avec Resident Evil Requiem.
Ils s'attendent même d'ailleurs à ce que ce chiffre augmente, et ils ont bien raison.

Mais il faut reconnaître que la majorité des dernières productions de Sony n’étaient pas vraiment de qualité, ce qui n’aide pas non plus.
Et c'est aussi un aveux d'échec.
romgamer6859 publié le 04/03/2026 à 14:12
jenicris
Ils doivent se focus sur le hardware, ce sera pas comme avant mais ils doivent faire en sorte que les 30-40 millions de personnes qui ont une série x / s passent sur la next gen, pour se faire, il faut une console subventionnée et des exclues tempo sur certains titres, juste histoire d'avoir une identité et une raison de passer à la caisse. Mais c'est que mon avis.

La CEO a dit qu'il faut se focus sur le hardware donc si elle dit vrai, c'est ce qu'elle doit faire.

Bien sûr, les ventes seront sûrement plus faibles, d'où l'intérêt de rendre de l'intérêt en faisant des exclues même tempo avec un bon marketing (et un bon prix car la ps6 sera sûrement moins cher en l'état actuel des choses).
deathegg publié le 04/03/2026 à 14:12
6 ans pour réaliser leur connerie.....
Ironie : on annonce ça en mars....le même mois ou a été annoncé le premier portage Playstation Studios en 2020.
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:12
adamjensen lol
GOW Stellarblade Spider Man Astro bot
skuldleif publié le 04/03/2026 à 14:13
"tout en dégradant l'image de la marque auprès de son propre public"

un public de merde donc
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:14
skuldleif comme sur Xbox quoi
ravyxxs publié le 04/03/2026 à 14:15
signifiant que Ghost of Yotei ou encore Saros demeureront exclusifs à la PS5.

DAAAMN je pensais les faire quand même sur PC, mais bon, news de la journée, c'est excellent, peut être que ça boostera encore plus les ventes des consoles. Y a que Microsoft qui peut se permettre une telle politique, c'est leur terrain depuis 95 !!!

ouroboros4 goldmen33 zekk jenicris aeris730 Ouaip

Sinon pour répondre à jenicris comment revenir si déjà ton public XBOX n'existe quasi plus ? XBOX a toujours balancer plus de first party que Sony mais au final, c'est toujours ce dernier qui avait le dernier mot, Satya arrête les frais, rend le tout multi, ils font du bénéfice, et là faut revenir à une époque, et espérer faire autant voir plus alors que le concurrent est en roue libre ? Je pense pas que ça arrivera,le hardware je parle, je pense qu'ils sont vraiment fini, et que l'IA c'est leur avenir.

romgamer6859 L'image de XBOX est ternie, c'est mort. Au US, ils sont même plus dessus, quasi tout le monde est sur Playstation, tu parles XBOX, on te rie au nez,littéralement, j'extrapole pas. Ici, au UK, si tu joues sur XBOX, on te comprends pas en fait, c'est plus la 360 c'est fini...les gars sont devenus SEGA malgré eux.

osiris67 Arrête de fumer toi. Et dans tout les cas, vous faites pas les ventes, vous êtes une minorité.

negan Mais bien sûr, Wolverine va sortir tu vas voir floue. Arrête de parler comme si tu gagnais que 800 euros par mois frérot

adamjensen Non, faux, Sony n'a jamais vraiment marcher sur PC, ça sert à rien.
walterwhite publié le 04/03/2026 à 14:15
Parfait, y'en avait marre de les voir jouer les faux-culs et de tâtonner.

Maintenant c'est clair, net et précis.

Shanks tu vas le laisser longtemps traiter les gens de merdes à longueur de temps le skuldleif ?
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:16
walterwhite je me suis dit la même chose.
Pourquoi il est pas encore ban ? Et Negan ? Aerith a été banni pour moins que ça
romgamer6859 publié le 04/03/2026 à 14:17
ravyxxs

Ah mais bien sûr, je dis juste que s'ils voulaient tenter un truc, ils pourraient ; je dis pas que ça fonctionnerait.

Il y a tout de même des millions de personnes qui, parce qu'ils sont dans l'écosystème, attendent la prochaine console (j'en fais potentiellement partie), même si une partie peut partir ailleurs oui.
skuldleif publié le 04/03/2026 à 14:18
un public qui n'apprécie pas que d'autres personne n'ayant pas choisi la meme plateforme aient acces aux meme jeux 2,3 voire 6 ans après alors meme que cette plateforme est loin d'etre en danger vous qualifiez ca comment ?
jenicris publié le 04/03/2026 à 14:20
ravyxxs ah mais je suis d'accord avec toi l'ami, je disais surtout cela par rapport à ce que dit Asha, à savoir vouloir remettre en avant les consoles Xbox
walterwhite publié le 04/03/2026 à 14:20
ouroboros4 Le mec est en roue libre depuis des semaines, il découvre le principe d'exclusivités à la 30aine passée entre 2 deals CARREFOUR pour du café et des culottes.
darksector publié le 04/03/2026 à 14:20
jenicris
On va revenir donc aux vrais exclusivités!
Nintendo et Sony avec de vrais exclusivités.
Microsoft va suivre avec Asha ? Si oui, on va revenir a l'époque des PS3/360/Wii et ancienne génération.

Si seulement pour MS… Si c'est le cas, avec en plus une vraie console portable chez Sony, peut-être aussi Xbox…
Ce retour aux sources inespéré !
Je n’ose pas y croire
negan publié le 04/03/2026 à 14:21
ravyxxs Jamais de la vie je reprend une Playstation ( rien a voir avec être décision ) contrairement a vous je n'ai plus le besoin de prendre une console pour ,3,4 jeux.

ouroboros4 Va te faire foutre toi , tu cherches la merde avec tout le monde et tu chiales comme une pute derrière.

Venir demander mon bann alors que j'en ai pas pris depuis plus de 2 ans c'est la preuve que tu cherches.
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:21
walterwhite pendant ce temps il parle comme de la merde à tout le monde en toute impunité
vyse publié le 04/03/2026 à 14:22
Heu..les gars j'y crois pas une seule seconde ! Si wolverine ou saros font les objs ça va débouler Direct dur pc pour rentabiliser le bail...
zekk publié le 04/03/2026 à 14:23
Shanks je suis d'accord concernant skuldleif il faut le calmer, ça fait de nouveau quelques semaines qu'il insulte à la moindre occasion...
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:23
negan voilà l'exemple typique du gars
Ya pas moyen de bannir ce truc ?
skuldleif publié le 04/03/2026 à 14:25
negan ne jamais dire jamais
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:26
zekk parfaitement
vyse publié le 04/03/2026 à 14:27
1 milions de vente pour wolverine sur PC quasi sans frais alors que le jeu ne se vendera pu sur les stores PlayStation 2 ans plus tard n'importe quel éditeur/constructeur le fera ; a part Nintendo qui a une politique millions seller sur la durée..
adamjensen publié le 04/03/2026 à 14:27
ouroboros4
Je n'ai pas aimé les deux dernier God of War, et pas encore fait Stellar Blade.
Mais je suis d'accord pour Spider-Man 2 et Astro Bot.

Mais pour un "Constructeur", ces 4 là et quelques autres, c'est pas vraiment énormes, surtout si on compare à la PS1 et PS2.
ravyxxs publié le 04/03/2026 à 14:27
XBOX, le hardware, le blason, l'IMAGE, n'est plus, je le dis, et le redis, ceux chez XBOX qui pense revenir dans l'exclusivité et faire des consoles, voit floue et surtout ne mesure pas le public, mais voit le marché, hors c'est le public qui faut viser ici ou plutôt ANALYSER.

Le public n'existe plus.

Pour revenir, il faudrait des annonces de plomb et surtout que TOUS LE MONDE parlent de XBOX, influenceurs, streameurs, journaliste, blogeurs, tous le monde, qu'on voit même la marque être promus par TF1 si il le faut (vous me suivez les infos en général quoi) . En gros ce que Playstation n'a pas besoin de faire.

Je vous dis pas les dégâts que ça fait lorsqu'un streameur comme LIRIK ou Shroud voir Moistcriikal vous dis, qu'avoir une XBOX en 2025-2026, c'est être le mec qu'on veut pas inviter aux fêtes ou celui qui parle et on lui dit OK OK OK OK arrête.

L'image de la marque en est là en fait. Maintenant, ce qui est mis en avant, par tous, et vraiment, PAR TOUS, c'est le Gamepass, mais encore là, ça stagne chez XBOX, aller savoir.

Les influenceurs détermine si ton produit va se vendre ou pas, qui influence XBOX aujourd'hui ??

Satya qui veut tout rendre exclu tout d'un coup dirait, on revient sur l'exclusivité sans prendre compte à l'image auprès du public ??

Le blason, le blason n'est plus...

vyse Rentabiliser ??? Ghost l'est déjà mec et Saros le sera aussi, déjà parce qu'il ne coute pas une blinde à produire et qu'il y a un public pour, t'inquiète pas pour eux.

negan Le jour ou XBOX fera plus de hardware on en discutera car pour l'heure y a des rumeurs qui cours comme quoi, même ce qu'ils ont prévu de faire, console hybride PC n'est plus sur les rails. Tu vas garder ta Serie X pendant encore 20 ans
abookhouseboy publié le 04/03/2026 à 14:27
Ça fera moins de jeux vendus, et encore moins de AAA solo développés !

Déjà que les exclus solos se comptent sur les doigts d'une main depuis la PS5...
negan publié le 04/03/2026 à 14:28
ravyxxs Le jour ou XBOX fera plus de hardware .

Bah go PC et d'ici la j'aurais surement stopper le JV.
supasaiyajin publié le 04/03/2026 à 14:29
altendorf
leonr4 publié le 04/03/2026 à 14:31
C'est bien si ils ont retrouvé la raison
aeris730 publié le 04/03/2026 à 14:31
adamjensen Mais il faut reconnaître que la majorité des dernières productions de Sony n'étaient pas vraiment de qualité, ce qui n'aide pas non plus. Et c'est aussi un aveux d'échec.

Oui. De toute evidence seuls les joueurs Sony arrivent a s’infliger ces jeux la. On a la preuve que ces jeux n'intéressent personne en dehors de l’ecosysteme Playstation
kikoo31 publié le 04/03/2026 à 14:33
*Sors le popcorn*
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:35
kikoo31 apparement ça n'a pas traîner
Ça attire déjà les rats habituels
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:37
aeris730 chiale en silence
walterwhite publié le 04/03/2026 à 14:38
aeris730 Pour ça que les joueurs XBOX se pavanaient de potentiellement avoir les jeux SONY sur MAGNUS via STEAM, idem des joueurs PC (dont un ici que se ventait de les pirater Jamrock).

T'es vraiment bon qu'à manger du foin toi.
deathegg publié le 04/03/2026 à 14:39
ouroboros4 Bha je comprends pas, y disent toujours que les jeux Playstation c'est de la merde et qu'on peut se les garder et maintenant que ca revient sur Playstation uniquement, ca chiale.... Bha alors ?
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:40
deathegg le pire c'est que certain crache sur la console qu'il possède
kakazu publié le 04/03/2026 à 14:42
J'achetais lens jeux Sony sur pc. J'achèterais pas de Playstation pour jouer à leur exclues
guyllan publié le 04/03/2026 à 14:44
"Six années « d'expérimentations » qui ont permis à l'entreprise de conclure que les portages tardifs ne rapportent pas assez"

Qu'ils mènent 6 années d'expérimentations supplémentaires pour voir si les sorties simultanées sont profitables
guiguif publié le 04/03/2026 à 14:45
La team des PCistes qui m'assuraient encore le contraire y a quelques mois, ils se reconnaîtront, ils sont sur cet article d'ailleurs...
negan publié le 04/03/2026 à 14:46
guiguif Moi
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:50
guiguif avec la prochaine Xbox qui aura Steam on aura aussi les jeux Playstation
Ah ben non
grospich publié le 04/03/2026 à 14:51
C'est pas très grave, il y a déjà tellement de jeux à faire sur PC.
wadewilson publié le 04/03/2026 à 14:51
Plus de jeu solo, par contre le spin of Horizon c'est ok
Les bâtards
spazer publié le 04/03/2026 à 14:52
aeris730 : " Vu que les portages des licences Sony floppent sur PC autant arrêter. "

Dans ce cas, ils ne portent pas les bonnes licences. Demain, tu te retrouves avec le remake de Demon Souls et Bloodborne sur Steam et ça explose !

Je me serai grave laissé tenté par un Astro Bot aussi, étant un afficionado de la "plateforme".
deathegg publié le 04/03/2026 à 14:54
ouroboros4 C'est pas l'autre ahuri730 qui avait souhaité le portage d'astro bot sur Switch 2 ?
ravyxxs publié le 04/03/2026 à 14:55
negan
ouroboros4 publié le 04/03/2026 à 14:57
deathegg je crois.
Ça va devenir un jeu mauvais forcément
spazer publié le 04/03/2026 à 14:58
Autre chose, ce qui me choque avec le prix sur Steam des jeux Sony : plein pot sur le store, même des mois voir des années après. Certes, il y a des promos mais quand on sait que sur hardware Playstation ça baisse en constante, je ne comprends pas la strat' sur PC.
pcverso publié le 04/03/2026 à 14:58
Pas surprenant si les jeux play se vendent pas sur pc autant éviter de perdre leur temps et argent ceux qui voudront les faire achèteront une ps5 ou autres pour faire ces jeux cest pas comme si le pc manquait de jeu de qualité.
sino publié le 04/03/2026 à 15:04
Dommage, les bonnes choses ont toujours une fin..penser que des jeux se vendront beaucoup sans être un minimum marketé franchement c’est un gros niveau d'incompétence.
riddler publié le 04/03/2026 à 15:07
spazer
Faudrait filer le remake à Bluepoint
oh wait…
spazer publié le 04/03/2026 à 15:09
riddler : J'ai vu la news , quel dommage.
kikoo31 publié le 04/03/2026 à 15:14
ouroboros4
spartan1985 publié le 04/03/2026 à 15:16
Sony aux joueurs PC.
https://youtube.com/shorts/A2T66vTLyDI?si=iuX-H_4Q8eW9ntXJ

Par contre n'oubliez pas d'acheter notre moniteur à venir à 800 boules et nos enceintes Pulse Elevate.
justx publié le 04/03/2026 à 15:18
vyse je comprend pas ton intervention c'est comme si tu n'avais pas lu l'article.

Le mec te dis que le bilan de 6 ans de test c'est que ca raporte pas assez et toi tu nous parle de rentabilisé ?
pharrell publié le 04/03/2026 à 15:23
Bonne décision. Il faut que les consoles retrouvent leur identité sinon elles vont crevées !
brook1 publié le 04/03/2026 à 15:30
C'est un move qu'il aurait jamais dû faire. Le pire, c'est qu'il y a quelques années, ils avaient vendu Sony Online Entertainment, qui faisait des jeux service exclus au PC avec des licences comme EverQuest, PlanetSide, des licences qui les auraient bien aidés à côté de Destiny 2 et HellDivers 2 dans leur stratégie jeux service aujourd'hui.
djfab publié le 04/03/2026 à 15:34
brook1 : "un move qu'il aurait jamais dû faire" : je pense pas que ça aura été si négatif... Déjà, ils ont gagné un peu d'argent, et surtout des joueurs PC auront pu gouter aux exclus PS : certains achèteront une PS5 ou une PS6 pour jouer aux prochaines exclus.
brook1 publié le 04/03/2026 à 15:38
djfab Les ventes hardware et software first party ont baissé sur cette génération, donc oui ça a eu un impact négatif (hors jeux service).
skuldleif publié le 04/03/2026 à 15:38
pharrell non , une console répond a un besoin de simplicité , besoin qui n'est pas couvert par les pc ,a moins bien sur qu'on parie sur ce que tente de faire MS ce qui n'a pas l'air d'etre le cas de la superbe communauté de gamekyo
mattewlogan publié le 04/03/2026 à 15:42
Ils ont raison, surtout si ils ne veulent pas voir leurs jeux solo arriver sur la prochaine Xbox si il y a des boutiques PC dessus
skuldleif publié le 04/03/2026 à 15:43
mattewlogan mais xbox est mort
51love publié le 04/03/2026 à 15:49
pharrell les consoles ne sont de toute façon plus le coeur de la guerre.

L'écosystème l'est, c'est la seule chose vraiment importante, pas la machine. Et dans cette guerre Sony s'est mal préparé parce qu'ils sont sortis leader de la précédente.

Et quand PlayStation se sent "obligé" de sortir leurs jeux sur un autre écosystème parce que miser uniquement sur le leur est trop risqué, c'est déjà en soit un problème. Avec un meilleur move il y a 10 ou 15 ans, ils en seraient pas là. Du coup maintenant ils tâtonnent, ils font les choses timidement et ils font bcp de merde sur cet génération.

Leur politique sur les jeux solo c'est une chose, mais prennons l'exemple dun Returnal, tu as un jeu qui n'est pas un réel system seller, qui se vend peu même sur PlayStation, alors oui il contribue à l'image de marque de PlayStation mais ne plus sortir des jeux comme lui sur PC, alors que tu continues de sortir tes GaaS, notamment Helldivers 2, qui a fait 13 millions de vente sur PC, les 2/3 en fait... Et qui a du à lui seul générer 1 milliard sur Steam...

Finalement c'est du pain béni pour l'écosystème concurrent, et ça a bcp plus d'impact qu'un Returnal ou que n'importe quel jeu solo par exemple. Donc le problème reste entier, tu aides à faire grossir un écosystème concurrent au détriment du tien.

Mais ce n'est pas un problème que tu attenues en te repliant sur toi même, tu te retrouves pris au piège et tu en créés d'autres.

Les écosystèmes qui progressent, ce sont ceux qui sont accessibles d'abord, comme Steam, et qui peuvent s'imposer partout (dans les bureaux, dans le salon, dans les déplacements, sur tous les territoires) que ce soit l'écosystème en lui même a travers une application, mais aussi sur une machine fermée, qui lui offrira plus de stabilité. Ce genre d'écosystème peut facilement dépasser a terme les 300 millions de joueurs.

A notre époque, et encore plus demain, les consoles ne sont plus qu'une seule manière d'accéder à un écosystème, et si tu te concentres que sur cette approche, t'es juste voué a perdre en influence petit à petit.
51love publié le 04/03/2026 à 15:52
L'article en français dont je parlais au dessus :

https://pausehardware.com/steam-machine-sony-ports-pc-2026/
lefab88 publié le 04/03/2026 à 15:52
51love
guyllan publié le 04/03/2026 à 15:53
S’étonner que les ventes des jeux AAA sur PC soient faibles quand on les sort deux ans, parfois quatre ans après leur sortie console...

"Délais observés entre la sortie sur console et sur PC :

Horizon Zero Dawn : ~3 ans.
Horizon Forbidden West : ~2 ans.
Days Gone : ~2 ans.
God of War (2018 ) : ~4 ans.
God of War Ragnarök : ~3 ans.
Marvel’s Spider-Man : ~4 ans.
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales : ~2 ans.
Marvel’s Spider-Man 2: ~1 an et 3 mois
Ghost of Tsushima : ~4 ans.
Returnal : ~2 ans.
Ratchet & Clank Rift Apart : ~2 ans.
The Last of Us Part I : ~6 mois (mais remake graphique d'un jeu sorti en 2013).
The Last of Us Part II : ~5 ans."
olex publié le 04/03/2026 à 15:53
Dommage pour les joueurs PC et il y avait mieux à leur proposer je suppose.
magneto860 publié le 04/03/2026 à 15:56
Si Sony imite Microsoft pour les jeux solo, c'est Nintendo qui en sortira gagnant. C'est mieux comme ça.
shanks publié le 04/03/2026 à 15:59
skuldleif
Inutile de tomber dans des insultes du genre.

Je ne suis pas de ceux qui trouvent aujourd'hui très utile les exclusivités (d'un point de vue purement joueur, après chacun son business) mais bien des joueurs Xbox ont gueulé aux premiers portages sur PS5, et j'ose même pas imaginer si Nintendo oserait faire de même.

Je suis du même avis que 51love.
Le move de Sony reste très particulier car eux-mêmes se sont lancés sur PC (et autres) en avouant que face à l'augmentation des AAA, un seul support ne devenait plus suffisant et la marge bénéficiaire commençait à fondre.

En revanche, je pense que le move actuel de Microsoft, autant par sa propre ouverture qu'une prétendue "Steam Machine" pour sa Next Gen a forcé un retrait.

C'est un risque, mais ils savent qu'ils vont potentiellement être seul sur le marché des pures consoles de salon Premium.

Et j'ai envie de dire, rien ne les empêchera de re-retourner leur veste en cas de problème
djfab publié le 04/03/2026 à 16:07
brook1: effectivement, quelle baisse significative des ventes hardware !! (voir image ci-dessous)

Quand à la baisse des jeux, c'est parce qu'il s'agit surtout de suites, tu ne peux pas dire que c'est à cause du PC, même si il y aurait peut-être eu 1 ou 2 M en plus sans les portages PC, ça joue pas beaucoup.

https://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2025/11/screenshot-2025-11-11-071931-768x474-1.jpg
tripy73 publié le 04/03/2026 à 16:08
Et bien bon courage à eux pourtant continuer à rentabiliser leurs jeux et augmenter les bénéfices/pérenniser leur activité quand en parallèle de plus en plus de monde ce barre sur Switch/PC et que cette dernière plate-forme est la plus utilisée dans les marchés émergeant.

Avec la baisse des royalties qui va ne faire que s'amplifier avec le temps, couplé au fait que beaucoup de joueurs achètent un nombre très faible de jeu, voir pas du tout comme le montre le dernier rapport du marché US, ils n'auront d'autres choix que d'augmenter le prix de vente de leurs consoles/jeux/abonnements et finiront probablement par être contraint de revenir un jour sur PC une fois qu'ils auront vidé les poches des joueurs PS.

En tout cas, perso même s'ils arrêtent, je ne reprendrai pas de nouvelles consoles Sony pour autant, leurs licences et les jeux qui les utilisent ne m'intéressent plus du tout, comme beaucoup de jeux Nintendo et MS d'ailleurs, sans parler de leur délire de mid-gen qui m’a encouragé à ne plus acheter de machine.

guyllan : c'est ça, les mecs ont voulu se faire une place sur le support, mais sans faire vraiment le nécessaire pour y parvenir, il suffit de voir le succès des jeux MS sur la plate-forme pour comprendre qu’ils ont fait ce qu'il fallait pour rentabiliser cette stratégie.
skuldleif publié le 04/03/2026 à 16:09
shanks la PS5 n'est pas le PC , la Xbox n'est pas la PS5 le hardware xbox est en difficulté , ce qui n'est pas le cas de la PS5
oreillesal publié le 04/03/2026 à 16:19
C'est dégueulasse Sony!
Comment je vais faire pour jouer au remake 8k de TLOU ?
Obligé d'acheter une PS6...
roivas publié le 04/03/2026 à 16:21
Bon ben tant pis, y'a d'autres jeux, j'attendrais qu'ils rechangent de politique XD
magneto860 publié le 04/03/2026 à 16:25
C'est surtout que face à l'augmentation du coût des AAA, la meilleure solution est de baisser le coût des AAA. Pas de mettre le jeu sur Steam où il sera bradé dans trois mois.
narcissedoyo publié le 04/03/2026 à 16:26
En tout cas la politique de Jim Ryan
Jeux service et le tout portage PC

Ca va resté dans les anals, non annals
je ne sais plus un des 2, mais ca va resté
djfab publié le 04/03/2026 à 16:26
tripy73 : "de plus en plus de monde ce barre sur Switch/PC" : ah bon ? Tu as vu ça ou ? Pour info la PS5 se vend grosso modo aussi bien que la PS4 et Playstation n'a jamais gagné autant d'argent ! (plus que PS1 + PS2 + PS3 + PS4 pour les bénéfices).

https://cdn.gamekult.com/images/news/30/3050864251/chez-sony-la-generation-ps5-a-genere-plus-de-benefices-que-les-quatre-autres-reunies-0aac606d.png
escobar publié le 04/03/2026 à 16:28
minbox est heureux
judgedredd publié le 04/03/2026 à 16:30
Walterwhite toi mon boulet, qui insulte constamment une entreprise type microsoft facilement et d'autres pro S comme sur Link49 , demandes à Shanks de te bannir aussi?
Tes idées pro S que seul Sony doit exister sur le marché, on a compris, calmes toi
Heureusement que Xbox est encore de la partie et j'espères que Sony va bien se péter la gueule avec des gens comme toi en mode doberman.
Skuldleif a raison il y a que vos idées de pro S qui comptes et les publications nintendo ou xbox ça vous énerves.
Edit j'ai une ps5 pro et slim mais vos commentaires sur les blogs, c'est infernal, un ramassis..., il manques les oeillères
Vivement la ps6 et la xbox magnus
osiris67 publié le 04/03/2026 à 16:31
ravyxxs Une minorité lol. N importe quoi mec. J ai pas douze ans gars, je suis joueur ps depuis la 1.
leonr4 publié le 04/03/2026 à 16:36
C'est toujours à mourir de rire de voir les anti SONY s'inquiétaient pour leur avenir
nyseko publié le 04/03/2026 à 16:42
Ce n'est pas faute d'avoir prévenue que la transformation de joueurs PC vers PS5 (argument principal de l'époque) n'aurait pas lieu.

Sony est trop frileux pour sortir ses jeux sur PC en même temps et profiter de la hype et de la campagne marketing plutôt que d'essayer de les pousser au prix fort 2 ans plus tard... Avec évidemment de faibles ventes. Comme c'est étonnant, serait on tenté de dire.

Encore une belle démonstration, s'il en fallait encore, que la stratégie de Sony est tout aussi bancale que celle de Microsoft.
brook1 publié le 04/03/2026 à 16:46
magneto860 C'est ce qu'ils ont fait avec Ghost of Yotei, budget similaire au premier
negan publié le 04/03/2026 à 16:47
shanks Le move de Sony reste très particulier car eux-mêmes se sont lancés sur PC (et autres) en avouant que face à l'augmentation des AAA, un seul support ne devenait plus suffisant et la marge bénéficiaire commençait à fondre.

On sait tous qu'ils vont faire des augmentations de tout les côtés pour compensé ça, d’ailleurs il y a 2 mois il y a eu une information sur le fait que Sony cherchait a a avoir plus de revenu chez la base déjà acquise.

Donc a l'avenir ça va augmenter a mprt chez eux.
khazawi publié le 04/03/2026 à 16:49
Pourtant y en avait qui nous disait que les portage sur PC de Sony, ça ne coûtait rien et que toutes les ventes faites sur PC étaient du bénef. Mais surtout que la prochaine étape, ca allait être le Day One.

Pourtant, même en ayant pas les chiffres précis, y avait pas mal d'éléments qui montraient que les ventes sur PC étaient plutôt mitigées dans l'ensemble. Cela veut dire que le portage a un coup plus gros que ce que certains pensent.

Mais surtout, la logique du Day One ne peut pas s'appliquer à Sony sur PC pour la simple et bonne raison que Sony gagne principalement avec les royalties en physique et démat. Si sur Steam, les jeux Sony sont dispo, à quoi sert la PS et son store ?
Et rien ne dit que les ventes seraient meilleures
shanks publié le 04/03/2026 à 16:49
negan
Ouais mais augmenter quoi à part la console ?

Même avec des jeux à 80€ la marge est en chute et les gens vont pas se précipiter sur un Horizon 3 à 100€ (GTA VI peut le faire).

Le PS Plus pareil, ils augmentent mais ça stagne voire ça chute et ils livrent même plus de données depuis presque 3 ans.

A la rigueur, le seul coup vraiment bankable qu'ils peuvent faire (et JE SENS qu'ils vont le faire), c'est augmenter le prix de tous les paliers PS Plus.... juste avant la sortie de GTA Online 2
supasaiyajin publié le 04/03/2026 à 16:52
magneto860 Je sais pas si c'est vrai, mais ils ne se focaliseraient plus uniquement sur les AAA. A voir. Et avec l'IA, peut être qu'ils trouveront un moyen de réduire les coûts et le temps de développement.
nyseko publié le 04/03/2026 à 16:54
Effectivement, la seule explication faisant sens et expliquant ce retrait est que Sony a peur de la sortie d'une console PC de la part de Microsoft et donc de se retrouver à servir de faire valoir (enfin vite fait parce que les jeux sortent au compte goutte et 2 ans après la hype).

Mais à mon avis, ils paniquent pour rien, ce n'est pas ce qui va relancer Microsoft, c'est terminé pour Microsoft, ils ne reviendront jamais dans la course concernant le hardware.
negan publié le 04/03/2026 à 16:55
shanks Bah ils ont forcement un plan xD et qu'on vienne pas me dire qu'ils vont faire comme GOY ( faire attention au budget etc .. ) car ça marche pour GOY mais sur une décennie t'es obligé de sortir des gros millions.

Donc ils ont forcement un plan ( ou pas mais c'est risqué ).
icebergbrulant publié le 04/03/2026 à 16:57


Sony a enfin compris

Par contre, je veux bien que Sony rechange d’avis quand Nintendo décidera de sortir ses jeux sur PC
stanislas publié le 04/03/2026 à 16:59
jenicris Il à le zizi tout dur le mec de 40 balais parcequ'il aura de nouveau ses exclus playstaicheune et celles de Xbox également, le rêve powa

Bon sinon cette nouvelle n'est pas surprenante, outre le fait quils ont fait n'importe quoi sur PC comme je l'expliquais dans un autre commentaire, c'est parfaitement cohérent avec l'évolution du marché avec la Steam Machine, la futur PS6 etc.

Après pour ce qu'il est de l'image de marque je peux encore comprendre (ya tellement de kikoolol de tous les âges à faire la guéguerre neuneux de chiotte des consoles MDR), chacun son public mais je m'égare. Mais je reste persuadé que Sony aurait été bien plus satisfaits niveau vente s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi n'importe comment. ( Delais, TARIF vu les delais, psn obligatoire etc).

Dommage pour moi je ne pourrai pas faire Wolverine mais c'est pas grave, j'ai déjà du mal à faire tous ceux que j'ai deja faute de temps et puis bon ça ne m'empêchera pas de dormir c'est certain.
guiguif publié le 04/03/2026 à 16:59
shanks Au départ, ils ont surtout voulu donner des miettes pour attirer le PCiste sur PS5, sauf que les ventes ont tellement été bonnes qu'ils ont changé de stratégie pour passer au full portage en bons rapaces qu'ils sont.

Sauf que comme prévu, ce qui était une rareté s'est transformé en norme, les jeux PS sont devenu de simples jeux parmi tant d'autres et le succès du début s'est cassé la gueule avec le temps.
Pire, une partie de leur base s’est finalement barré sur PC...
zybear publié le 04/03/2026 à 17:02
Va falloir sortir l'artillerie lourde en terme de jeux first party alors parce que pas grand chose me donne envie d'investir dans une PS5 depuis sa sortie, et ce, même si les jeux etaient restés exclus. Et puis revenir sur Playstation, quand t'as pu jouer à leur jeux (et aux autres) sur PC avec un online gratos, et plus de souplesse hardware, ca va être dur, voir éliminatoire pour certains joueurs.
apollokami publié le 04/03/2026 à 17:02
Tout ça va surtout marquer une augmentation des prix. Ils verrouillent au maximum l'audience captive de leur écosystème pour augmenter les revenus par compte (abonnements, micro transactions, prix des jeux etc...)
Les jeux GAS leur coûtent des centaines de millions à chaque échec et les jeux solo ne couvrent pas ces pertes.
maction publié le 04/03/2026 à 17:05
Les joueurs PC n'achèteront toujours pas de console pour autant, mais ça, ils ont du mal à le comprendre.

Je trouve ça lunaire de se réjouir des exclus alors que c'est le move le plus anti-consommateur qui existe.
Mais bon apparemment ça plaît aux gens qui touchent pas d'herbes et qui n'ont que la gueguerre des consoles dans leur vie pour avoir un sentiment d'appartenance à une communauté.
stanislas publié le 04/03/2026 à 17:08
maction C'est clair. Ils font grave pitié et ils se reconnaitront
tripy73 publié le 04/03/2026 à 17:10
djfab : je sais pas il suffit de voir les 50% de vente RE9 sur PC pour comprendre que ce marché ne fait qu'augmenter et ce au détriment de Sony qui en a profité très longtemps.

oui merci je suis au courant et connait ce tableau qui s'arrête à 2024, en même temps quand tu vois l'augmentation des tarifs, rien d'étonnant de voir le chiffre d'affaire augmenter, mais la vrai question c'est le bénéfice et la part qui correspond aux royalties.

Par exemple dans le rapport de mai 2025, la croissance est du à ce type de rentrée d'argent, là ou les bénéfices générées par les ventes hardware et jeux first party étaient en recul.

C'est bien de se féliciter de ça, mais mon propos était celui de voir les potentiels rentrées d'argent des royalties diminuer de plus en plus, avec en plus l'augmentation des coûts de production hardware/software, ce qui finira un jour ou l'autre par coincer niveau résultat financier.

Maintenant si les joueurs PS sont prêt à encaisser les augmentations qui vont découler de ce choix et s'en félicitent, libre à eux de suivre ou pas.
zekk publié le 04/03/2026 à 17:11
stanislas maction vu les ventes sur PC, vous n’y jouez pas non plus sur PC...
apollokami publié le 04/03/2026 à 17:11
maction "Les joueurs PC n'achèteront toujours pas de console pour autant, mais ça, ils ont du mal à le comprendre."

Exact, c'est un pur fantasme de fanboy. Par contre si les décisionnaires le pensent aussi, ça fait peur.
icebergbrulant publié le 04/03/2026 à 17:11
maction stanislas J’espère ce que vous reprochez à Sony, vous le reprochez aussi à Nintendo, n’est-ce pas (cf exclus) ?!
jenicris publié le 04/03/2026 à 17:16
C'est qui l'autre doublon qui me parle shanks
dalbog publié le 04/03/2026 à 17:16
Capcom n'est pas un constructeur.

Nintendo si
alucardhellsing publié le 04/03/2026 à 17:17
J'acheterais pas de console sony ou xbox pour autant ! je suis tres bien avec mon PC et ma switch
skuldleif publié le 04/03/2026 à 17:17
maction et ajoute le facteur age venant de toi ca passera peut etre mieux mais c'est factuel et oui c'est lunaire

icebergbrulant les exclu pour nintendo sont vital à priori ,ce n'est pas le cas de sony cette gen le démontre d'ailleurs
rogeraf publié le 04/03/2026 à 17:17
Bravo a Sony pour ce courage. Les PCistes viendront sur console, le retour
stanislas publié le 04/03/2026 à 17:18
zekk Pour ton information PERSONNELLEMENT J'ai "platiné" Spiderman 1 , miles morales, et acheté god of war ( que je n'ai toujours pas fait faute de temps et the last of us que j'aime pas du tout j'avoue mais bon les goûts les couleurs tout ça..) . Mais le fait de vendre sur PC avec un delai au même prix que sa sortie day onr ailleurs à clairement pesé dans la balance. Suffit de voir des jeux tels que pour exemple concret récent résident evil requiem, qui a beau à être à 70 boules sur PC cartonne. Faudrait arrêter de parler quand on ne connait pas le sujet qu'on aborde hein.


icebergbrulant Je reproche rien à Sony mais souligne la mentalité et le niveau des neuneus quins'en réjouissent. Si tu lisais entre les lignes t'aurai compris que je fais un parallèle dans mon commentaire, enfin passons.

jenicris Je suis pas un doublon. T'es obligé de courir dans les jupes du modo à ton âge ?
skuldleif publié le 04/03/2026 à 17:19
rogeraf le pciste va juste faire comme moi une PS5 d'occaz des jeux d'occaz , puis ca degage
jenicris publié le 04/03/2026 à 17:20
stanislas si si, mais shanks te foutra un ban def si tu continues, c'est pas un soucis.
Et si tu continues avec un autre compte, tu reprendras un ban, c'est juste comique
rogeraf publié le 04/03/2026 à 17:20
skuldleif Ouai ba c'est tres bien
Et en bonus tu pourras acheter des jeux boites comme a l'ancienne
e3ologue publié le 04/03/2026 à 17:21
A titre perso, c'est les licences elles mêmes qui ne m'attire plus chez Sony, mais je pense que c'est une bonne chose, ça permet de donner un intérêt réelle pour les consoles Playstation.

51love Si c'est vraiment lié a la Steam Machine ça a dû leur faire giga mal.
abookhouseboy publié le 04/03/2026 à 17:24
Après ça empêche Sony de subir une bide humiliant, le fait qu'ils ne sortent pas Ghost of Yotei sur Steam.
ravyxxs publié le 04/03/2026 à 17:28
osiris67 Et moi tu crois j'ai commencé hier ? Je suis un 87 mec, tu parles comme si les fans avaient un gros poids dans la balance niveau vente, et qu'ils n'ont que ça à faire à bouder les bras croisés, ils sont une minorité, le vrai public PS ce sont des gars qui ont dans leur ludothèque Fortnite, 2K, COD, FC 24 et GTA5

Les fans aujourd'hui comme tu dis ils sont où ??

Sur XBOX ?? PC ??? Avec les prix ?

Bon bah alors...

je comprends pas ton message du "le mal est déjà fait"

lol....
zekk publié le 04/03/2026 à 17:29
stanislas je le connais les chiffres sont là, les jeux Sony sur PC ne se vendent pas, c’est une réalité, on dirait que tu ne maîtrise pas ton sujet
icebergbrulant publié le 04/03/2026 à 17:29
skuldleif J’entends ton argument mais on ne peut pas blâmer les gars de chez Sony si finalement, ils se rendent compte qu’une sortie PC est anecdotique

Je vous trouve un peu injuste

Après comme tu dis, il vous suffira de chopper vite fait une PS5 d’occaz, tu déchires leurs exclusivités puis tu revends

stanislas Difficile de lire entre les lignes entre ceux qui détestent Sony et les "vraies et justifiées" critiques

Bon, plus qu’à espérer que les prochaines exclusivités PS5 soient des bangers pour titiller le joueur PC, qui, (j’ai bien compris ) s’en moquera
brook1 publié le 04/03/2026 à 17:32
maction remarque assez cocasse quand on sait que les joueurs PC n'ont d'yeux que pour Steam
nyseko publié le 04/03/2026 à 17:37
icebergbrulant J’espère ce que vous reprochez à Sony, vous le reprochez aussi à Nintendo, n’est-ce pas (cf exclus) ?!

La différence étant qu'une console PlayStation ou Xbox n'apporte rien pour un joueur PC alors qu'une console portable apporte... la portabilité !
51love publié le 04/03/2026 à 17:38
e3ologue Steam qui va pouvoir s'inviter dans les salons via des Steam Machine ou des Xbox, cette dernière serait d'ailleurs meilleure marché que ce qui était attendu à la base... Ajoutons à ça le timing de la prise de décision.

C'est clair comme de l'eau de roche, même si les raisons sont certainement multiples et certaines nous échappent, c'est évidemment LA grosse raison de se revirement.

J'avais fait des vannes à ce sujet a l'annonce de la Steam Machine ici même il y a quelques mois, mais dans le fond j'y croyais.
stanislas publié le 04/03/2026 à 17:39
zekk Mais.. pourquoi tu me parles de chiffres ? Les chiffres on les connait...Je ne parlais pas de chiffres mais d'attitude, de stratégie commerciale qui n'est pas en adéquation avec ce public à part vouloir gratter un petit billet en plus,au niveau des delais de date de sortie, des exigences consoles initialement appliquées aux joueurs PC, le tarif, qui expliquent EN PARTIE ces chiffres peu mirobolant. T'es pas sur PC,s'il y a bien une personne qui ne maîtrise pas ton sujet c'est plutôt toi.

icebergbrulant Comme je l'ai dit dans mon commentaire plus haut commercialement parlant c'est logique que Sony procède ainsi, et c'est pas à cause de leur politique bancale auparavant sur PC. C'est aussi en fonction de l'évolution du marché, une Steam machine qui arrive, une xbox qui aura peut être les applis PC, les développements de plus en plus long ( donc les exclus de qualité se comptent sur les doigts de la main, suffit de voir la ps5 vis à vis de la ps5...)


jenicris J'étais pas certain mais finalement t'es bien du niveau de la maternelle. Va chialer dans les jupes des modo jte calculerai plus ne t'inquiètes pas
skuldleif publié le 04/03/2026 à 17:42
51love "cette dernière serait d'ailleurs meilleure marché que ce qui était attendu à la base..."
?
nyseko publié le 04/03/2026 à 17:43
icebergbrulant on ne peut pas blâmer les gars de chez Sony si finalement, ils se rendent compte qu’une sortie PC est anecdotique

Alors désolé hein, s'il te plait me traite pas de harceleur parce que je te quote deux fois, mais je ne suis pas sur que 500 à 750 millions au grand minimum de pure gain en 5 ans (en excluant les royalties Steam et les coûts de portage) soit vraiment à considérer comme anecdotique.

Et c'est en excluant le GaaS (qui fonctionne) donc Helldivers 2.

Après bon, c'est sûr que ça se compense facilement en faisant +10€ sur les jeux physiques (et en laissant les jeux dématérialisés au même prix)
guiguif publié le 04/03/2026 à 17:49
maction Tous mes potes sont PCistes depuis la fin de gen PS3, ils ont tous eu la PS4, la Switch...

J'en ai que 2 qui ont une PS5 (Ils ne pouvaient pas attendre pour faire les FF) a cause de la politique PC de Sony et si ça s’avère vrai, ils envisageront l'achat de la console a terme pour faire les exclues comme Astro Bot, Wolverine ou Yotei.
Donc non tout les PCistes n'en ont pas rien a foutre.
stanislas publié le 04/03/2026 à 17:56
guiguif Tant mieux pour toi, tu pourras mieux dormir la nuit comme ça
zekk publié le 04/03/2026 à 18:02
stanislas oui et donc il change la stratégie parce que les chiffres ne correspondent pas à leurs attentes ça s'appelle le business le génie...

Alors, ils pouvaient plus rester dans la situation actuelle, ils avaient deux possibilités, essayer de renforcer leur présence sur pc, avec des stratégies dont on est pas sur du résultat malgré ta littérature

ou se retirer, ils ont décidé de se retirer, après que ça soit une bonne décision ou non, chacun fera son avis sur la question avec ses propres intérêts et préjugés qui vont au delà des faits, comme tu le fais...

Je te raconte ce qu'il en est c'est tout. ta littérature on s'en tape.
guiguif publié le 04/03/2026 à 18:07
stanislas Allez donne ton (tes) ancien(s) pseudo(s)
djfab publié le 04/03/2026 à 18:12
tripy73 :
- le lien que tu mets c'est pas 50% PC pour RE9 mais pour le 3ème trimestre de l'exercice fiscal (pas de RE9). Mais oui, bravo pour ces ventes PC pour Capcom !

- je parlais bien de bénéfices pour Playstation (qui sont supérieurs à PS1 + PS2 + PS3 + PS4 additionnés), c'est ce que montre le Donc quand tu disais "bon courage à eux pour continuer à augmenter les bénéfices/pérenniser leur activité", bein ils vont très très bien, ta phrase n'a pas lieu d'être !

- ton rapport de mai 2025 OK il parle d'un recul (important ?) d'une année à l'autre du hardware et des first party. Ce n'est pas suffisant pour une tendance globale ! Soit sur que cette année avec Wolverine les ventes first party vont augmenté, et soit encore plus sur que les ventes hardware auront un boost, notamment grace à GTA VI qui ne sortira pas sur PC cette année.

- "voir les potentiels rentrées d'argent des royalties diminuer, avec en plus l'augmentation des coûts de production hardware/software, ce qui finira un jour ou l'autre par coincer niveau résultat financier." -> du coup non, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'inquiéter. En plus dans ton document de mai 2026, on voit que les bénéfice augmentent en 2024, puis augmentent encore en 2025. Donc non, les joueurs PS n'auront pas à encaisser quoi que ce soit puisque Sony va très bien et ça va continuer (GTA VI, du lourd arrive en first party, tous les gros jeux sortent sur PS5 même les jeux XBox, etc...).
aeris730 publié le 04/03/2026 à 18:12
icebergbrulant Par contre, je veux bien que Sony rechange d'avis quand Nintendo décidera de sortir ses jeux sur PC

Quand un jeu comme Mario Kart 8 Deluxe continue a squatter les charts en 2026 en etant toujours au prix officiel de 59€ alors qu’il est sorti il y a presque 10 ans, est-ce bien necessaire pour Nintendo de porter ses jeux ailleurs ?

Sony a besoin de brader pour maintenir les ventes de ses jeux, ca explique sans doute pourquoi il a jugé necessaire de sortir ses jeux sur PC, helas sans succes
stanislas publié le 04/03/2026 à 18:15
zekk C'est pas une littérature, c'était simplement un constat vis a vis de leur politique de sortie qui fait que c'est pas surprenant qu'ils n'aient pas eu l'effet escompté sur PC. Pour le reste t'es bien mignon mais je suis déjà au courant. C'est justement parcequ'on parle business qu'on avait cette discussion. Mais apparemment ici on peut pas débattre correctement sans se prendre un mur derrière dès que ça va pas dans ton sens
alucardhellsing publié le 04/03/2026 à 18:15
rogeraf euh non
mithrandir publié le 04/03/2026 à 18:15
La question est, qui comptent-ils attirer avec leurs exclus ? Parce qu'on va pas se mentir, leur catalogue maison est extrêmement faible ces derniers temps et c'est pas les jeux annoncés pour le moment qui vont faire la différence. Les gens qui achètent PlayStation continueront d'acheter PlayStation par habitude donc le move est bizarre, l'avenir nous dira s'ils ont bien fait
stanislas publié le 04/03/2026 à 18:16
guiguif "zizizizizizi"
walterwhite publié le 04/03/2026 à 18:23
judgedredd Je persiste et signe, le monde du jeu vidéo s’en portera très bien sans Xbox.

12 ans dans la peau du challenger, avec des rachats, un budget colossal, 2 gen’…ils ont strictement rien fait de bien, que des merdes à coup de démat’, abonnement, sortie de leurs jeux ailleurs que sur Xbox.

SONY continue de developper des jeux et changer de stratégie pour se recentrer sur leur coeur de métier, à savoir des jeux solo alors qu’ils pourraient très bien ne rien faire faute de concurrence.

Donc merci de rager en silence.
guiguif publié le 04/03/2026 à 18:26
stanislas Toujours aussi timide... j'veux dire lâche

N’empêche tu t'es crée un fake compte uniquement pour pleurer sur les articles parlants de l’arrête des portages PS5 sur PC et parler de moi
stanislas publié le 04/03/2026 à 18:29
zekk D'ailleurs si tu t'en branles de ma pseudo littérature pourquoi tu me parles en fait ?? Tu me sors une généralité en parlant de tes chiffres, je te donne mon point de vue en tant que joueur PC et après tu reviens me dire oui mais c'est le business machin. La prochaine fois abstient toi de me quotter si c'est pour faire ça après, C'est clairement pas intéressant. Et ta condescendance tu sais ce que tu peux en faire.

guiguif : Mon dieu...
guiguif publié le 04/03/2026 à 18:31
stanislas Tu peux le dire, creer un double compte pour chouiner, ça fait pitié
stanislas publié le 04/03/2026 à 18:35
guiguif A quel moment je chouine ici pauvre connard? C'est pas parceque je donne mon avis que je chouine. J'en ai rien a faire que Sony ne sorte plus ses jeux sur PC, d'ailleurs je comprends parfaitement leur move d'un point de vue commercial et évolution de marché. On peut pas donner un avis ici sans entrer dans les échanges de maternel sans déconner ? Je suis pas comme toi, j'ai pas qu'un constructeur de console de ma vie et dans le fond je m'en fous
niflheim publié le 04/03/2026 à 18:39
Excellente nouvelle, Sony a de sacrés cartouches pour la suite:

- Intergalactic: The Heretic Prophet, la future masterclass tant attendue de Naughty God, après le chef-d'oeuvre The Last of Us Part II qui reste encore ancré à ce jour dans les mémoires.

- Le second jeu mystère de Naughty Dog (probablement sur PS6)

- Le projet de Cory Barlog sur Laufey la Juste, la Géante de Glace de Jötunheim et dernière Gardienne des Jötnar restée à Midgard, avec son style de combat décrit comme "magnifique"

On pourrait revivre de l'intérieur tous les moments racontés dans GoW 2018 / GoW R ...de la forge de Mjöllnir et de la hache Léviathan par Brok et Sindri jusqu'au combat dantesque à Vanaheim avec Thor, ivre, qui s'était battu avec Laufey, contribuant à la destruction de la vallée qu'ils avaient ravagée.

Une histoire que Cory rêvait de raconter du temps de GoW 2018, cela promet d'être absolument incroyable !
Assurément déjà un très grand jeu à venir surtout après tant d'années à y consacrer personnellement.

- God of War Egypt confirmé par TheMorse pour une sortie supposée pour le lancement de la PS6 maintenant que NateTheHate2 a confirmé sur quoi Cory Barlog travaillait

Les fans en rêvent nuit et jour et n'en peuvent plus d'attendre depuis que Eric Williams (le Game Director) s'est mis à teaser une nouvelle mythologie à la fin de GoW R.

- God of War Trilogy Remake, avec un tout nouveau système de combat, confirmé par Christopher Judge.
Ca chôme pas chez Santa Monica avec tout ça, ils ont du boulot.

- Horizon III, probablement sur PS6. Créer des univers époustouflants et viser les étoiles à chaque jeu, telle est la devise du studio Guerrilla.

- Physint, exclusivité PS6, par Mr Kojima, déjà annoncé comme la future référence de l'infiltration.

- Gran Turismo 8 confirmé: Polyphony Digital recrute 18 postes pour la production du nouveau Gran Turismo.
Kazunori Yamauchi affiche des ambitions démesurées pour l'avenir de Gran Turismo pour une sortie prévue sur PS6 !

- plus Saros, Wolverine, Ghost of Yotei, espérons qu'ils restent tous exclusifs !
guiguif publié le 04/03/2026 à 18:42
stanislas Bah lors on insulte devant la véracité des faits mon poussin ?

J'en ai rien a faire que Sony ne sorte plus ses jeux sur PC
C'est bien pour ça que ton tout premier com est celui-ci :

"Ahlala ce Jenicris. Tellement présent sur ce site. Et tellement pittoresque. Ca sert son cul pour que les jeux xbox soient sur PS, ca kiff quand ça vient sur PS. Ca rigole des que ya xbox, ca se la joue pseudo neutre des qu'on parle de PC. Sauf que dans le fond ce n'est qu'un gamin tout comme guiguif qui sont juste des petits n'enfants à fond sur leur PlayStation malgré leur âge. La différence c'est que l'autre ne fait pas semblant d'être neutre. Votre vie c'est la Playstation.T'es tellement ridicule mon garçon. "

On peut pas donner un avis ici sans entrer dans les échanges de maternel sans déconner ? Je suis pas comme toi, j'ai pas qu'un constructeur de console de ma vie et dans le fond je m'en fous

Faut pourtant croire que ça te tient à cœur pour aller jusqu’à créer un (nouveau) compte juste pour venir uniquement sur ces articles te plaindre de gens comme moi ou Jenicris content que Sony revienne aux exclues
keima publié le 04/03/2026 à 18:46
Bravo! Sony de vendre du rêve ! Très chère le rêve mais quand même! 20 ans que je vous ai quitte et vous m'avez privé de 4 exclu on se revoit pour la ps9 je pourrai me faire une bonne ludo avec au moins 8 exclu!
zekk publié le 04/03/2026 à 18:47
stanislas le sujet est intéressant, mais tes commentaires sont claqué au sol.

Une arrogance à deux balles qui se prend au dessus, alors que tu es le plus gros gamin de l’article et qui prend son cas pour une généralité...

On vient de gagner un bon élément
negan publié le 04/03/2026 à 18:47
Il est bon le Stanislas
malroth publié le 04/03/2026 à 18:48
J'aurai voulu au moins Saros sur pc ^^

Tanpis
zekk publié le 04/03/2026 à 18:55
Il à le zizi tout dur le mec de 40 balais parcequ'il aura de nouveau ses exclus playstaicheune et celles de Xbox également, le rêve powa

C'est clair. Ils font grave pitié et ils se reconnaitront

Donc le stanislas parle de condescendance et te sors ce genre de phrase On peut pas donner un avis ici sans entrer dans les échanges de maternel sans déconner ?


heureusement que ridicule ne tue pas
stanislas publié le 04/03/2026 à 19:04
zekk Pas du tout, étant sur PC depuis un bon moment maintenant je sais soulignais certains faits qui expliquaient tout simplement pourquoi c'était pas en adéquation avec ce public et pourquoi il n'était pas surprenant que les chiffres soient si bas.. mais j'aurai même pas du te répondre en fait.

guiguif Tu fais surtout un putain de raccourcis à deux balles. Gamekyo est accessible à tous le monde, j'ai vous ai certe cité dès mon inscription, mais pas pour ce que tu crois. C'est tellement ahurissant de lire de si bonnes news de temps en temps(parceque je ne viens pas sur le site tous les jours loin de la, crois le ou pas),mais de voir toujours les meme guignols dans les. Commentaire avec leur niveau au ras des pâquerettes. Tellement ahurissant que de temps en temps en soirée quand on est bourrés on se fout de ta gueule de toi et l'autre.
Mais bon là je me rend bien compte que le site est bien pour les informations mais pas pour échanger, sans tomber direct dans le pipi caca.
judgedredd publié le 04/03/2026 à 19:06
Walterwhite bravo continue à vivre dans ton monde merveilleux avec seulement Sony sans concurrence et le monde du jeux vidéo s'en portera très bien .,
Tu es un bon fan ravagé pro S effectivement et c'est ce que tu penses toi de Xbox en 12 ans, elle est pas universelle.
Par contre évites à chaque fois de cracher sur telle compagnie M qui emploie des milliers de personnes pour le respect et la bienveillance.
zekk publié le 04/03/2026 à 19:06
stanislas arrête ton discours le rageux, quand on voit tes premiers commentaires, on a bien compris à qui on avait à faire...

Pas de besoin de jouer les victimes après quand tu arrives avec insultes condescendance et bêtise
stanislas publié le 04/03/2026 à 19:08
zekk Ah? Et tu penses avoir affaire à qui au juste ?
zekk publié le 04/03/2026 à 19:09
stanislas a un petit troll suffisant qui se pense au dessus des autre
stanislas publié le 04/03/2026 à 19:09
stanislas Rageux de quoi?
alucardhellsing publié le 04/03/2026 à 19:10
niflheim physint n'est pas un developement ou meme un financement de sony mais uniquement du studio de kojima lui meme contrairement a DS
shambala93 publié le 04/03/2026 à 19:11
C’est ok pour l’identité mais idiot sur la stratégie.

Les jeux solo ont rapporté un paquet de thunes sur PC. Malheureusement le fait de devoir attendre X mois ne pousse pas à des succès tonitruants !

La stratégie était bancale dès le début.
walterwhite publié le 04/03/2026 à 19:12
judgedredd Tu peux retourner le truc dans tous les sens, Xbox s’est tué tout seul et à part les fan les plus aveuglés, personne ne les réclame sur ce marché.

Y’a pas de marketing, pas de rayons Xbox dans les magasins et des ventes qui sont plus faibles la gen’ One malgré l’offre de 2 consoles et d’un GP que tu peux avoir pour quelques dizaines d’euros l’année.

T’es coincé en 2010.
skuldleif publié le 04/03/2026 à 19:12
stanislas tu t'es confronter a la meute , difficile de ne pas les insulter etant donner qu'on ne peut les qualifier autrement
stanislas publié le 04/03/2026 à 19:20
zekk A la base j'ai juste dit que je captais la stratégie de Sony, que c'est logique. Après j'ai parlé de mon cas personnel concernant Wolverine mais tout le monde s'en fout. J'ai rien dit de plus à la base. C'est pas du troll ça le Gadjo. Et le fait de parler du fonctionnement des joueurs PC vis a vis des sorties n'est en rien se croire au dessus des autres. J'en ai rien à branler de vos histoires de PC master race et compagnie mais alors rien à foutre. A quel moment je me montre supérieur gadjo?
skuldleif publié le 04/03/2026 à 19:22
judgedredd lui je l'ai juste BL https://www.gamekyo.com/blog_article484168.html
stanislas publié le 04/03/2026 à 19:23
zekk Et à quel moment je troll surtout?
zekk publié le 04/03/2026 à 19:23
stanislas Il à le zizi tout dur le mec de 40 balais parcequ'il aura de nouveau ses exclus playstaicheune et celles de Xbox également, le rêve powa

C'est clair. Ils font grave pitié et ils se reconnaitront
stanislas publié le 04/03/2026 à 19:25
zekk Bah ça fait pas de moi quelqu'un qui se croit supérieur. Ah tu veux dire que tu t'es reconnu dans cette mentalité, c'est pour ça que tu me dis ça ?
skuldleif publié le 04/03/2026 à 19:26
stanislas c'est quand tu les traite de gamins de 40 piges ca passe mal ,étant donné que l'analyse est bonne ils te ramènent au même niveau faute de pouvoir remettre en question l'assertion faite
walterwhite publié le 04/03/2026 à 19:28
zekk guiguif Vous avez encore attiré du lourd

Respect
skuldleif publié le 04/03/2026 à 19:28
stanislas il me fait la meme "prend tes médocs" ect... ils savent que ce qui est dit est vrai , tout comme shanks d'ailleurs
icebergbrulant publié le 04/03/2026 à 19:29
aeris730 Comme tu dis, Sony a tenté, ils ne sont pas satisfaits malgré les chiffres de nyseko nous a rapportés donc saluons les de faire marche arrière pour mieux rebondir après, non ?!
zekk publié le 04/03/2026 à 19:29
walterwhite au moins le gamin névrosé skuldleif a trouver un ami pour jouer dans la cours de récréation
stanislas publié le 04/03/2026 à 19:31
zekk Alors? Il est ou le troll dans mes propos gadjo?
walterwhite publié le 04/03/2026 à 19:34
zekk Le chenil se remplit bien
guiguif publié le 04/03/2026 à 19:35
stanislas Mais bon là je me rend bien compte que le site est bien pour les informations mais pas pour échanger, sans tomber direct dans le pipi caca.

T'es le premier a venir expressément créer un double compte pour chouiner en me citant avec Jenicris et t'oses parler d’échanges ? N'inverse pas les rôles en osant parler "d'échanges".
En quoi ça te dérange qu'on soit content que PS redevienne ce qu'ils étaient ?
Si t'aimes pas ce que je dis, fais comme d'autres, passe ton chemin.

walterwhite Encore un énième sans burne qui se cache sous un multicompte pensant qu'on ne le découvrirait pas, les blaireaux dont le premier com c'est pour venir m'insulter ou se plaindre de moi, ça se repère direct
niflheim publié le 04/03/2026 à 19:35
alucardhellsing en tout cas, il a été annoncé en partenariat avec Sony. Hermen Hulst accompagnait Hideo Kojima pour l'annonce https://www.actugaming.net/hideo-kojima-annonce-physint-sony-614033/

C'était aussi le 1er jeu PS6 annoncé, un peu comme Metal Gear Solid 4 en son temps, le premier jeu PS3 qui tournait en temps réel au Tokyo Game Show 2005 avec son 1er trailer. Et Hideo Kojima faisait également une démonstration de la modélisation de Old Snake au public sur le premier kit de développement PS3.
zekk publié le 04/03/2026 à 19:38
stanislas tes deux premiers commentaires sont tes trolls , si tu ne comprends ce que tu racontes, c’est pas mon problème et si tu ne sais pas donner ton avis sans insulter c’est d'une tristesse
kaiserstark publié le 04/03/2026 à 19:41
maxx altendorf jenicris Nixxes de toute façon continuera à porter les jeux Live Service et maintenant ils font aussi du support comme sur Saros où ils participent au développement sur l'Art et le Game Design, ce qui était un peu étrange mais maintenant on comprend pourquoi et ils ont aussi dit qu'ils comptaient faire plus de remasters comme celui d'Horizon.

Je ne serais pas étonné que Nixxes soit aussi une des raisons pour la fermeture de Bluepoint car pourquoi avoir deux studios qui font des remasters quand un semble être bien plus productif avec sa versatilité et les coûts sont forcément moins élevés vu que le studio est basé en Europe même si ça reste un énorme gâchis la fermeture de Bluepoint.

Vu que Sony a détaillé combien leurs avaient rapporté leurs jeux sur les autres plateformes depuis Q1 2022 et c'était plus de 2 milliards en revenus mais quand les autres revenus sur la même période provenant de ton écosystème sont à plus de 80 milliards, ça reste marginal.

Surtout quand ces revenus pour la plupart proviennent de Helldivers 2 et ces jeux vont continuer à sortir sur PC donc Sony ne va pas perdre tant que ça en revenu et la réalité c'est que la sortie de leurs jeux solo en décalé n'avait pas forcément un énorme succès.

Sony est probablement arrivé à la conclusion que le gain des ventes de ces jeux solo sur PC ne valaient pas le coup face à la possibilité de faire baisser l'attractivité de leur console où tout leur business repose dessus.

Schreier dans son article dit que certains chez Sony n'ont jamais été fan de cette idée, ça ne serait pas surprenant que ce soit le cas de Nishino surtout qu'il vient du hardware.
stanislas publié le 04/03/2026 à 19:44
zekk Vous êtes les seuls a jouer dans une cours de récrée ici. Je passe rarement et je suis seul, je n'évite pas les questions, et j'ai pas besoin de petis copains pour prendre mon parti.

Là tu mélange les torchons et les serviettes. Donc t'es juste un.Pro s venant aider ses petits copains,.ce qui expliquerait ton intervention et ce qui à suivi. Et expliquerait également pourquoi tu me qualifie de troll alors qu'il n'y a pas de troll vis a vis de la news.T'emploi des termes inappropriés.
.

guiguif C'est bien ce que je disais. Le mec il croit encore que j'ai créé un double compte exprès pour lui.. Tu sais que gamekyo est un site de jeux vidéo et qu'il est très bon vis a vis de ses news? Donc vu par pas mal de monde. C'est pas parceque je vous ai cités direct que je suis un double compte . Il est dans son monde lui je laisse tomber
zekk publié le 04/03/2026 à 19:46
stanislas Un troll est une personne qui publie des contenus provocateurs, controversés ou insultants sur Internet, dans le but délibéré de perturber des discussions, de semer la discorde et d'inciter à des réactions virulentes


Donc quand tu insultes les autres gratuiment parce qu'ils ne pensent pas comme toi, c’est bien du troll
stanislas publié le 04/03/2026 à 19:53
guiguif Je parlais d'échange vis a vis de zekk. Il n'a jamais été question d'échanger vis à vis de vous deux.

zekk Autant pour moi je ne savais pas vraiment ou je mettais les pieds. Un pour tous et tous pour un, je dis des trucs a un tel et tous les autres "du clan" me tombent dessus sans prendre en compte la discussion de fond. Le niveau pipi caca.

Oui oui c'est parceque on ne pense pas comme moi
Allez ta raison va .
guiguif publié le 04/03/2026 à 19:53
stanislas C'est bien ce que je disais. Le mec il croit encore que j'ai créé un double compte exprès pour lui..

Oui les deux seuls articles où tu es intervenu depuis la création de ce compte c'est sur le même sujet pour me quoter moi et/ou Jenicris dés le premier com, mais non ça n'a rien a voir

J’espère te voir ailleurs que pour chouiner sur l’arrêt des jeux solo PS sur PC
shanks publié le 04/03/2026 à 19:54
zekk stanislas guiguif walterwhite
Merci pour les quasi 200 coms mais on va ptéte s'arrêter là, hm ?
stanislas publié le 04/03/2026 à 19:55
guiguif Le mec qui ne comprends rien de rien. Autant parler à un mur
alucardhellsing publié le 04/03/2026 à 19:56
niflheim c'est pas un partenariat comme DS mais un projet comme OD c'est a dire multiplateforme , pas une xclusivité en tant que tel , comme phantom blade par exemple qui sort aussi sur PC bien qu'il soit que sur ps5

il y a aura des sortie pc et ps5 ou ps6 sans pour autant que ce soit des exclusivités ou des deals , là on parle plus des jeux first party de sony c'est a dire last of us , ghost of yotei , god of war etc...
negan publié le 04/03/2026 à 19:58
alucardhellsing Ta tiré un trait définitif sur Playstation du coup ?

Juste le PC ?
guiguif publié le 04/03/2026 à 20:02
stanislas Oui oui, je comprend surtout pas que ton premier com ce soit...

"Ahlala ce Jenicris. Tellement présent sur ce site. Et tellement pittoresque. Ca sert son cul pour que les jeux xbox soient sur PS, ca kiff quand ça vient sur PS. Ca rigole des que ya xbox, ca se la joue pseudo neutre des qu'on parle de PC. Sauf que dans le fond ce n'est qu'un gamin tout comme guiguif qui sont juste des petits n'enfants à fond sur leur PlayStation malgré leur âge. La différence c'est que l'autre ne fait pas semblant d'être neutre. Votre vie c'est la Playstation.T'es tellement ridicule mon garçon. "



shanks Désolé, mais c'est lui qui vient me coller au cul deux fois de suite et j’essaie de comprendre pourquoi un soit disant premier compte nous stalk avec Jenicris
alucardhellsing publié le 04/03/2026 à 20:06
negan Oui je suis full PC et nintendo ! leurs first party mis a part wolverine a la limite

mais les last of us , god of war , horizon , etc...ce sont des licences qiui m'interessent pas du tout et je dirais qu'elle me sortent par les yeux tout comme uncharted

J'ai jamais autant kiffer d'etre aller sur PC et nintendo
zekk publié le 04/03/2026 à 20:14
shanks sérieusement ? Donc les insultes de l'autre c’est OK?

Sérieux...
stanislas publié le 04/03/2026 à 20:24
zekk

Bouhouhou



Je t'ai insulté ?
walterwhite publié le 04/03/2026 à 20:24
zekk Clair, l’autre insulte clairement les gens de « merdes » et s’en tire sans rien Shanks ?

Et le double compte Stanislas qui traite Guiguif de connard ça passe aussi ?
stanislas publié le 04/03/2026 à 20:26
walterwhite

Mais.. qui ta sonné toi? T'es qui?
stanislas publié le 04/03/2026 à 20:27
walterwhite

J'ai jamais dis ça. Je te poursuis pour diffamation ou pas ?
yanssou publié le 04/03/2026 à 20:29
C'est pas ce genre de décision qui fera ressortir du trou le Sony de maintenant.

Une gen fantôme que personne ne parlera dans le futur.
zekk publié le 04/03/2026 à 20:34
walterwhite c’est hallucinant
walterwhite publié le 04/03/2026 à 20:37
stanislas « à quel moment je chouine ici pauvre connard »

En plus d’être vulgaire t’es bipolaire ?
stanislas publié le 04/03/2026 à 20:43
walterwhite

Ma question est : T'es qui et qui ta sonné ? Tu joue sur le mot connard pour appeler la modération en plus de prendre partie pour ton petit copain ? Les pics que vous faites sur le niveau de récré et la santé mentale de certains est bien pire que le mot "connard". T'es sérieux la? À non seulement intervenir là ou personne ne t'as sonné mais aller chialer aux modo pour cette insulte là . T'as quel âge ? Joue sur les mots comme en maternelle.

J'ai expliqué plusieurs fois mes premiers propos mais en retour tout ce que j'ai comme réponse c'est "gugu gaga t'es un multi compte xptdr lol",. Forcément que je finis par m'enerver un peu, mais bon connard ça reste soft. Et encore une fois. T'es qui toi?
stanislas publié le 04/03/2026 à 20:46
walterwhite il est ou le propos où j'insulte les gens de merde au juste? J'ai beau fouiller, je ne le vois pas
