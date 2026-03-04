Jason Schreier confirme la fin des portages PC/Steam pour les jeux solo PlayStation
On attendant les retours de certains bruits de couloirs et à défaut d'une déclaration officielle (qui n'arrivera peut-être jamais), c'est Jason Schreier qui nous confirme cette fois clairement et selon ses nombreuses sources que Sony abandonne sa politique de portage des jeux SOLO sur PC, signifiant que Ghost of Yotei ou encore Saros demeureront exclusifs à la PS5.
Six années « d'expérimentations » qui ont permis à l'entreprise de conclure que les portages tardifs ne rapportent pas assez (tout en dégradant l'image de la marque auprès de son propre public), et qu'il n'y a aucune raison pour le leader du marché de se lancer dans le tout Day One, ne serait-ce que pour l'intérêt futur de la PlayStation 6.
Notez néanmoins à nouveau que ce retournement de veste ne concerne que les jeux solo. Les GAAS comme Marathon et le spin-off de Horizon sortiront également sur PC (et même sur Xbox parfois) tandis qu'il y aura du cas par cas en fonction du chèque lors des partenariats : Marvel Tokon et Kena : Scars of Kosmora vont également débarquer sur Steam.
Nintendo et Sony avec de vrais exclusivités.
Microsoft va suivre avec Asha ? Si oui, on va revenir a l'époque des PS3/360/Wii et ancienne génération.
Je pense qu'ils le feront, si vraiment ce que dit Asha est vrai, a savoir remettre le hardware sur le devant de la scène. Ils seront obligé de rendre exclusifs leurs jeux sur Xbox
Sinon aucune chance.
Aucune chance.
Déjà rien que le PC
jenicris Un écran de fumé ce que laisse entendre Asha. MS a plus que besoin de cette manne financière pour rentabiliser les lourdes acquisitions tout en devenant l'éditeur numéro 1 de l'industrie.
Je comprend leur position cela dit c'est cohérent, mais de mon côté je n'investirai plus dans du matériel qui ne me servira qu’épisodiquement.
Sans ça, j'ai peur pour eux sachant que Bluepoint faisait aussi du soutient mais avait à son actif de sacrés remakes. Et malgré tout, ils ont été fermés.
Après les 3 constructeurs sont dans une situation de ventes totalement différente.
Mais c'est intéressant quand même a voir
Toute la merde de l'alcoolique Jim enfin nettoyer
Maintenant jsais pas le fable ou le halo ils devraient d'abord le sortir sur xbox, après...
Ça confirme ce que bcp pensaient depuis son annonce. Le marché actuel ne permet plus à Sony de vraiment profiter du PC, du moins la balance ne penche plus en faveur.
C'est en quelque sorte un mauvais et (bons?) coups de la part de Microsoft et Valve puisque ça force Sony soit à s'ouvrir bcp plus, soit à se replier sur lui même comme Nintendo.
Alors à moins de privilégier d'autres stores comme Epic ou de sortir son propre launcher dans le futur, ça va être compliqué, mais pour leur business et leurs futurs jeux solo c'est pas très bon vu le budget qu'ils mettent dedans. Ils ont pas le droit à l'erreur en l'état.
supasaiyajin C'est Sony xDev qui apporte son soutien sur Kena.
jenicris Yep
Sony et Nintendo sont dans une situation totalement différentes, leurs consoles se vendent encore très bien
Faut revenir à un système où on met en avant les jeux qui sortent de façon individuelle plutôt qu'un catalogue de jeux.
romgamer6859 pas faux, mais le truc, quelles ambitions a niveau ventes pour sa prochaine Xbox?
Sony eux avec cette news on sait mais Microsoft ?
Il suffit de voir Capcom, qui ont admis eux-mêmes en début d'année, que 50 % de leurs ventes se font sur PC, et on a pu constater à quel point cela leur a réussi avec Resident Evil Requiem.
Ils s'attendent même d'ailleurs à ce que ce chiffre augmente, et ils ont bien raison.
Mais il faut reconnaître que la majorité des dernières productions de Sony n’étaient pas vraiment de qualité, ce qui n’aide pas non plus.
Et c'est aussi un aveux d'échec.
Ils doivent se focus sur le hardware, ce sera pas comme avant mais ils doivent faire en sorte que les 30-40 millions de personnes qui ont une série x / s passent sur la next gen, pour se faire, il faut une console subventionnée et des exclues tempo sur certains titres, juste histoire d'avoir une identité et une raison de passer à la caisse. Mais c'est que mon avis.
La CEO a dit qu'il faut se focus sur le hardware donc si elle dit vrai, c'est ce qu'elle doit faire.
Bien sûr, les ventes seront sûrement plus faibles, d'où l'intérêt de rendre de l'intérêt en faisant des exclues même tempo avec un bon marketing (et un bon prix car la ps6 sera sûrement moins cher en l'état actuel des choses).
Ironie : on annonce ça en mars....le même mois ou a été annoncé le premier portage Playstation Studios en 2020.
GOW Stellarblade Spider Man Astro bot
un public de merde donc
DAAAMN je pensais les faire quand même sur PC, mais bon, news de la journée, c'est excellent, peut être que ça boostera encore plus les ventes des consoles. Y a que Microsoft qui peut se permettre une telle politique, c'est leur terrain depuis 95 !!!
ouroboros4 goldmen33 zekk jenicris aeris730 Ouaip
Sinon pour répondre à jenicris comment revenir si déjà ton public XBOX n'existe quasi plus ? XBOX a toujours balancer plus de first party que Sony mais au final, c'est toujours ce dernier qui avait le dernier mot, Satya arrête les frais, rend le tout multi, ils font du bénéfice, et là faut revenir à une époque, et espérer faire autant voir plus alors que le concurrent est en roue libre ? Je pense pas que ça arrivera,le hardware je parle, je pense qu'ils sont vraiment fini, et que l'IA c'est leur avenir.
romgamer6859 L'image de XBOX est ternie, c'est mort. Au US, ils sont même plus dessus, quasi tout le monde est sur Playstation, tu parles XBOX, on te rie au nez,littéralement, j'extrapole pas. Ici, au UK, si tu joues sur XBOX, on te comprends pas en fait, c'est plus la 360 c'est fini...les gars sont devenus SEGA malgré eux.
Arrête de fumer toi. Et dans tout les cas, vous faites pas les ventes, vous êtes une minorité.
Je me serai grave laissé tenté par un Astro Bot aussi, étant un afficionado de la "plateforme".
adamjensen Non, faux, Sony n'a jamais vraiment marcher sur PC, ça sert à rien.
Maintenant c'est clair, net et précis.
Ah mais bien sûr, je dis juste que s'ils voulaient tenter un truc, ils pourraient ; je dis pas que ça fonctionnerait.
Il y a tout de même des millions de personnes qui, parce qu'ils sont dans l'écosystème, attendent la prochaine console (j'en fais potentiellement partie), même si une partie peut partir ailleurs oui.
On va revenir donc aux vrais exclusivités!
Nintendo et Sony avec de vrais exclusivités.
Microsoft va suivre avec Asha ? Si oui, on va revenir a l'époque des PS3/360/Wii et ancienne génération.
Si seulement pour MS… Si c'est le cas, avec en plus une vraie console portable chez Sony, peut-être aussi Xbox…
Ce retour aux sources inespéré !
Je n’ose pas y croire
Je n'ai pas aimé les deux dernier God of War, et pas encore fait Stellar Blade.
Mais je suis d'accord pour Spider-Man 2 et Astro Bot.
Mais pour un "Constructeur", ces 4 là et quelques autres, c'est pas vraiment énormes, surtout si on compare à la PS1 et PS2.
Le public n'existe plus.
Pour revenir, il faudrait des annonces de plomb et surtout que TOUS LE MONDE parlent de XBOX, influenceurs, streameurs, journaliste, blogeurs, tous le monde, qu'on voit même la marque être promus par TF1 si il le faut (vous me suivez les infos en général quoi) . En gros ce que Playstation n'a pas besoin de faire.
Je vous dis pas les dégâts que ça fait lorsqu'un streameur comme LIRIK ou Shroud voir Moistcriikal vous dis, qu'avoir une XBOX en 2025-2026, c'est être le mec qu'on veut pas inviter aux fêtes ou celui qui parle et on lui dit OK OK OK OK arrête.
L'image de la marque en est là en fait. Maintenant, ce qui est mis en avant, par tous, et vraiment, PAR TOUS, c'est le Gamepass, mais encore là, ça stagne chez XBOX, aller savoir.
Les influenceurs détermine si ton produit va se vendre ou pas, qui influence XBOX aujourd'hui ??
Satya qui veut tout rendre exclu tout d'un coup dirait, on revient sur l'exclusivité sans prendre compte à l'image auprès du public ??
Le blason, le blason n'est plus...
Ghost l'est déjà mec et Saros le sera aussi, déjà parce qu'il ne coute pas une blinde à produire et qu'il y a un public pour, t'inquiète pas pour eux.
negan Le jour ou XBOX fera plus de hardware on en discutera car pour l'heure y a des rumeurs qui cours comme quoi, même ce qu'ils ont prévu de faire, console hybride PC n'est plus sur les rails. Tu vas garder ta Serie X pendant encore 20 ans
Déjà que les exclus solos se comptent sur les doigts d'une main depuis la PS5...
Bah go PC et d'ici la j'aurais surement stopper le JV.
De toute evidence seuls les joueurs Sony arrivent a s'infliger ces jeux la. On a la preuve que ces jeux n'intéressent personne en dehors de l'ecosysteme Playstation
Qu'ils mènent 6 années d'expérimentations supplémentaires pour voir si les sorties simultanées sont profitables
Ah ben non
Les bâtards
Dans ce cas, ils ne portent pas les bonnes licences. Demain, tu te retrouves avec le remake de Demon Souls et Bloodborne sur Steam et ça explose !
Je me serai grave laissé tenté par un Astro Bot aussi, étant un afficionado de la "plateforme".
Ça va devenir un jeu mauvais forcément
Faudrait filer le remake à Bluepoint
oh wait…
https://youtube.com/shorts/A2T66vTLyDI?si=iuX-H_4Q8eW9ntXJ
Par contre n'oubliez pas d'acheter notre moniteur à venir à 800 boules et nos enceintes Pulse Elevate.
Le mec te dis que le bilan de 6 ans de test c'est que ca raporte pas assez et toi tu nous parle de rentabilisé ?
L'écosystème l'est, c'est la seule chose vraiment importante, pas la machine. Et dans cette guerre Sony s'est mal préparé parce qu'ils sont sortis leader de la précédente.
Et quand PlayStation se sent "obligé" de sortir leurs jeux sur un autre écosystème parce que miser uniquement sur le leur est trop risqué, c'est déjà en soit un problème. Avec un meilleur move il y a 10 ou 15 ans, ils en seraient pas là. Du coup maintenant ils tâtonnent, ils font les choses timidement et ils font bcp de merde sur cet génération.
Leur politique sur les jeux solo c'est une chose, mais prennons l'exemple dun Returnal, tu as un jeu qui n'est pas un réel system seller, qui se vend peu même sur PlayStation, alors oui il contribue à l'image de marque de PlayStation mais ne plus sortir des jeux comme lui sur PC, alors que tu continues de sortir tes GaaS, notamment Helldivers 2, qui a fait 13 millions de vente sur PC, les 2/3 en fait... Et qui a du à lui seul générer 1 milliard sur Steam...
Finalement c'est du pain béni pour l'écosystème concurrent, et ça a bcp plus d'impact qu'un Returnal ou que n'importe quel jeu solo par exemple. Donc le problème reste entier, tu aides à faire grossir un écosystème concurrent au détriment du tien.
Mais ce n'est pas un problème que tu attenues en te repliant sur toi même, tu te retrouves pris au piège et tu en créés d'autres.
Les écosystèmes qui progressent, ce sont ceux qui sont accessibles d'abord, comme Steam, et qui peuvent s'imposer partout (dans les bureaux, dans le salon, dans les déplacements, sur tous les territoires) que ce soit l'écosystème en lui même a travers une application, mais aussi sur une machine fermée, qui lui offrira plus de stabilité. Ce genre d'écosystème peut facilement dépasser a terme les 300 millions de joueurs.
A notre époque, et encore plus demain, les consoles ne sont plus qu'une seule manière d'accéder à un écosystème, et si tu te concentres que sur cette approche, t'es juste voué a perdre en influence petit à petit.
https://pausehardware.com/steam-machine-sony-ports-pc-2026/
"Délais observés entre la sortie sur console et sur PC :
Horizon Zero Dawn : ~3 ans.
Horizon Forbidden West : ~2 ans.
Days Gone : ~2 ans.
God of War (2018 ) : ~4 ans.
God of War Ragnarök : ~3 ans.
Marvel’s Spider-Man : ~4 ans.
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales : ~2 ans.
Marvel’s Spider-Man 2: ~1 an et 3 mois
Ghost of Tsushima : ~4 ans.
Returnal : ~2 ans.
Ratchet & Clank Rift Apart : ~2 ans.
The Last of Us Part I : ~6 mois (mais remake graphique d'un jeu sorti en 2013).
The Last of Us Part II : ~5 ans."
Je suis du même avis que 51love.
Le move de Sony reste très particulier car eux-mêmes se sont lancés sur PC (et autres) en avouant que face à l'augmentation des AAA, un seul support ne devenait plus suffisant et la marge bénéficiaire commençait à fondre.
En revanche, je pense que le move actuel de Microsoft, autant par sa propre ouverture qu'une prétendue "Steam Machine" pour sa Next Gen a forcé un retrait.
C'est un risque, mais ils savent qu'ils vont potentiellement être seul sur le marché des pures consoles de salon Premium.
Et j'ai envie de dire, rien ne les empêchera de re-retourner leur veste en cas de problème
Quand à la baisse des jeux, c'est parce qu'il s'agit surtout de suites, tu ne peux pas dire que c'est à cause du PC, même si il y aurait peut-être eu 1 ou 2 M en plus sans les portages PC, ça joue pas beaucoup.
https://www.frandroid.com/wp-content/uploads/2025/11/screenshot-2025-11-11-071931-768x474-1.jpg
Avec la baisse des royalties qui va ne faire que s'amplifier avec le temps, couplé au fait que beaucoup de joueurs achètent un nombre très faible de jeu, voir pas du tout comme le montre le dernier rapport du marché US, ils n'auront d'autres choix que d'augmenter le prix de vente de leurs consoles/jeux/abonnements et finiront probablement par être contraint de revenir un jour sur PC une fois qu'ils auront vidé les poches des joueurs PS.
En tout cas, perso même s'ils arrêtent, je ne reprendrai pas de nouvelles consoles Sony pour autant, leurs licences et les jeux qui les utilisent ne m'intéressent plus du tout, comme beaucoup de jeux Nintendo et MS d'ailleurs, sans parler de leur délire de mid-gen qui m’a encouragé à ne plus acheter de machine.
guyllan : c'est ça, les mecs ont voulu se faire une place sur le support, mais sans faire vraiment le nécessaire pour y parvenir, il suffit de voir le succès des jeux MS sur la plate-forme pour comprendre qu’ils ont fait ce qu'il fallait pour rentabiliser cette stratégie.
Comment je vais faire pour jouer au remake 8k de TLOU ?
Obligé d'acheter une PS6...
Jeux service et le tout portage PC
Ca va resté dans les anals, non annals
je ne sais plus un des 2, mais ca va resté
https://cdn.gamekult.com/images/news/30/3050864251/chez-sony-la-generation-ps5-a-genere-plus-de-benefices-que-les-quatre-autres-reunies-0aac606d.png
Sony est trop frileux pour sortir ses jeux sur PC en même temps et profiter de la hype et de la campagne marketing plutôt que d'essayer de les pousser au prix fort 2 ans plus tard... Avec évidemment de faibles ventes. Comme c'est étonnant, serait on tenté de dire.
Encore une belle démonstration, s'il en fallait encore, que la stratégie de Sony est tout aussi bancale que celle de Microsoft.
On sait tous qu'ils vont faire des augmentations de tout les côtés pour compensé ça, d’ailleurs il y a 2 mois il y a eu une information sur le fait que Sony cherchait a a avoir plus de revenu chez la base déjà acquise.
Donc a l'avenir ça va augmenter a mprt chez eux.
Pourtant, même en ayant pas les chiffres précis, y avait pas mal d'éléments qui montraient que les ventes sur PC étaient plutôt mitigées dans l'ensemble. Cela veut dire que le portage a un coup plus gros que ce que certains pensent.
Mais surtout, la logique du Day One ne peut pas s'appliquer à Sony sur PC pour la simple et bonne raison que Sony gagne principalement avec les royalties en physique et démat. Si sur Steam, les jeux Sony sont dispo, à quoi sert la PS et son store ?
Et rien ne dit que les ventes seraient meilleures
Ouais mais augmenter quoi à part la console ?
Même avec des jeux à 80€ la marge est en chute et les gens vont pas se précipiter sur un Horizon 3 à 100€ (GTA VI peut le faire).
Le PS Plus pareil, ils augmentent mais ça stagne voire ça chute et ils livrent même plus de données depuis presque 3 ans.
A la rigueur, le seul coup vraiment bankable qu'ils peuvent faire (et JE SENS qu'ils vont le faire), c'est augmenter le prix de tous les paliers PS Plus.... juste avant la sortie de GTA Online 2
Mais à mon avis, ils paniquent pour rien, ce n'est pas ce qui va relancer Microsoft, c'est terminé pour Microsoft, ils ne reviendront jamais dans la course concernant le hardware.
Donc ils ont forcement un plan ( ou pas mais c'est risqué ).
Sony a enfin compris
Par contre, je veux bien que Sony rechange d’avis quand Nintendo décidera de sortir ses jeux sur PC
Bon sinon cette nouvelle n'est pas surprenante, outre le fait quils ont fait n'importe quoi sur PC comme je l'expliquais dans un autre commentaire, c'est parfaitement cohérent avec l'évolution du marché avec la Steam Machine, la futur PS6 etc.
Après pour ce qu'il est de l'image de marque je peux encore comprendre (ya tellement de kikoolol de tous les âges à faire la guéguerre neuneux de chiotte des consoles MDR), chacun son public mais je m'égare. Mais je reste persuadé que Sony aurait été bien plus satisfaits niveau vente s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi n'importe comment. ( Delais, TARIF vu les delais, psn obligatoire etc).
Dommage pour moi je ne pourrai pas faire Wolverine mais c'est pas grave, j'ai déjà du mal à faire tous ceux que j'ai deja faute de temps et puis bon ça ne m'empêchera pas de dormir c'est certain.
Sauf que comme prévu, ce qui était une rareté s'est transformé en norme, les jeux PS sont devenu de simples jeux parmi tant d'autres et le succès du début s'est cassé la gueule avec le temps.
Pire, une partie de leur base s’est finalement barré sur PC...
Les jeux GAS leur coûtent des centaines de millions à chaque échec et les jeux solo ne couvrent pas ces pertes.
oui merci je suis au courant et connait ce tableau qui s'arrête à 2024, en même temps quand tu vois l'augmentation des tarifs, rien d'étonnant de voir le chiffre d'affaire augmenter, mais la vrai question c'est le bénéfice et la part qui correspond aux royalties.
Par exemple dans le rapport de mai 2025, la croissance est du à ce type de rentrée d'argent, là ou les bénéfices générées par les ventes hardware et jeux first party étaient en recul.
C'est bien de se féliciter de ça, mais mon propos était celui de voir les potentiels rentrées d'argent des royalties diminuer de plus en plus, avec en plus l'augmentation des coûts de production hardware/software, ce qui finira un jour ou l'autre par coincer niveau résultat financier.
Maintenant si les joueurs PS sont prêt à encaisser les augmentations qui vont découler de ce choix et s'en félicitent, libre à eux de suivre ou pas.
Exact, c'est un pur fantasme de fanboy. Par contre si les décisionnaires le pensent aussi, ça fait peur.
Nintendo si
icebergbrulant les exclu pour nintendo sont vital à priori ,ce n'est pas le cas de sony cette gen le démontre d'ailleurs
Et en bonus tu pourras acheter des jeux boites comme a l'ancienne
51love Si c'est vraiment lié a la Steam Machine ça a dû leur faire giga mal.
Les fans aujourd'hui comme tu dis ils sont où ??
Sur XBOX ?? PC ??? Avec les prix ?
Bon bah alors...
je comprends pas ton message du "le mal est déjà fait"
lol....
Je vous trouve un peu injuste
Après comme tu dis, il vous suffira de chopper vite fait une PS5 d’occaz, tu déchires leurs exclusivités puis tu revends
stanislas Difficile de lire entre les lignes entre ceux qui détestent Sony et les "vraies et justifiées" critiques
Bon, plus qu’à espérer que les prochaines exclusivités PS5 soient des bangers pour titiller le joueur PC, qui, (j’ai bien compris ) s’en moquera
La différence étant qu'une console PlayStation ou Xbox n'apporte rien pour un joueur PC alors qu'une console portable apporte... la portabilité !
C'est clair comme de l'eau de roche, même si les raisons sont certainement multiples et certaines nous échappent, c'est évidemment LA grosse raison de se revirement.
J'avais fait des vannes à ce sujet a l'annonce de la Steam Machine ici même il y a quelques mois, mais dans le fond j'y croyais.
icebergbrulant Comme je l'ai dit dans mon commentaire plus haut commercialement parlant c'est logique que Sony procède ainsi, et c'est pas à cause de leur politique bancale auparavant sur PC. C'est aussi en fonction de l'évolution du marché, une Steam machine qui arrive, une xbox qui aura peut être les applis PC, les développements de plus en plus long ( donc les exclus de qualité se comptent sur les doigts de la main, suffit de voir la ps5 vis à vis de la ps5...)
Alors désolé hein, s'il te plait me traite pas de harceleur parce que je te quote deux fois, mais je ne suis pas sur que 500 à 750 millions au grand minimum de pure gain en 5 ans (en excluant les royalties Steam et les coûts de portage) soit vraiment à considérer comme anecdotique.
Et c'est en excluant le GaaS (qui fonctionne) donc Helldivers 2.
Après bon, c'est sûr que ça se compense facilement en faisant +10€ sur les jeux physiques (et en laissant les jeux dématérialisés au même prix)
J'en ai que 2 qui ont une PS5 (Ils ne pouvaient pas attendre pour faire les FF) a cause de la politique PC de Sony et si ça s’avère vrai, ils envisageront l'achat de la console a terme pour faire les exclues comme Astro Bot, Wolverine ou Yotei.
Donc non tout les PCistes n'en ont pas rien a foutre.
Alors, ils pouvaient plus rester dans la situation actuelle, ils avaient deux possibilités, essayer de renforcer leur présence sur pc, avec des stratégies dont on est pas sur du résultat malgré ta littérature
ou se retirer, ils ont décidé de se retirer, après que ça soit une bonne décision ou non, chacun fera son avis sur la question avec ses propres intérêts et préjugés qui vont au delà des faits, comme tu le fais...
Je te raconte ce qu'il en est c'est tout. ta littérature on s'en tape.
- le lien que tu mets c'est pas 50% PC pour RE9 mais pour le 3ème trimestre de l'exercice fiscal (pas de RE9). Mais oui, bravo pour ces ventes PC pour Capcom !
- je parlais bien de bénéfices pour Playstation (qui sont supérieurs à PS1 + PS2 + PS3 + PS4 additionnés), c'est ce que montre le Donc quand tu disais "bon courage à eux pour continuer à augmenter les bénéfices/pérenniser leur activité", bein ils vont très très bien, ta phrase n'a pas lieu d'être !
- ton rapport de mai 2025 OK il parle d'un recul (important ?) d'une année à l'autre du hardware et des first party. Ce n'est pas suffisant pour une tendance globale ! Soit sur que cette année avec Wolverine les ventes first party vont augmenté, et soit encore plus sur que les ventes hardware auront un boost, notamment grace à GTA VI qui ne sortira pas sur PC cette année.
- "voir les potentiels rentrées d'argent des royalties diminuer, avec en plus l'augmentation des coûts de production hardware/software, ce qui finira un jour ou l'autre par coincer niveau résultat financier." -> du coup non, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'inquiéter. En plus dans ton document de mai 2026, on voit que les bénéfice augmentent en 2024, puis augmentent encore en 2025. Donc non, les joueurs PS n'auront pas à encaisser quoi que ce soit puisque Sony va très bien et ça va continuer (GTA VI, du lourd arrive en first party, tous les gros jeux sortent sur PS5 même les jeux XBox, etc...).
Quand un jeu comme Mario Kart 8 Deluxe continue a squatter les charts en 2026 en etant toujours au prix officiel de 59€ alors qu’il est sorti il y a presque 10 ans, est-ce bien necessaire pour Nintendo de porter ses jeux ailleurs ?
Sony a besoin de brader pour maintenir les ventes de ses jeux, ca explique sans doute pourquoi il a jugé necessaire de sortir ses jeux sur PC, helas sans succes
12 ans dans la peau du challenger, avec des rachats, un budget colossal, 2 gen’…ils ont strictement rien fait de bien, que des merdes à coup de démat’, abonnement, sortie de leurs jeux ailleurs que sur Xbox.
SONY continue de developper des jeux et changer de stratégie pour se recentrer sur leur coeur de métier, à savoir des jeux solo alors qu’ils pourraient très bien ne rien faire faute de concurrence.
- Intergalactic: The Heretic Prophet, la future masterclass tant attendue de Naughty God, après le chef-d'oeuvre The Last of Us Part II qui reste encore ancré à ce jour dans les mémoires.
- Le second jeu mystère de Naughty Dog (probablement sur PS6)
- Le projet de Cory Barlog sur Laufey la Juste, la Géante de Glace de Jötunheim et dernière Gardienne des Jötnar restée à Midgard, avec son style de combat décrit comme "magnifique"
On pourrait revivre de l'intérieur tous les moments racontés dans GoW 2018 / GoW R ...de la forge de Mjöllnir et de la hache Léviathan par Brok et Sindri jusqu'au combat dantesque à Vanaheim avec Thor, ivre, qui s'était battu avec Laufey, contribuant à la destruction de la vallée qu'ils avaient ravagée.
Une histoire que Cory rêvait de raconter du temps de GoW 2018, cela promet d'être absolument incroyable !
Assurément déjà un très grand jeu à venir surtout après tant d'années à y consacrer personnellement.
- God of War Egypt confirmé par TheMorse pour une sortie supposée pour le lancement de la PS6 maintenant que NateTheHate2 a confirmé sur quoi Cory Barlog travaillait
Les fans en rêvent nuit et jour et n'en peuvent plus d'attendre depuis que Eric Williams (le Game Director) s'est mis à teaser une nouvelle mythologie à la fin de GoW R.
- God of War Trilogy Remake, avec un tout nouveau système de combat, confirmé par Christopher Judge.
Ca chôme pas chez Santa Monica avec tout ça, ils ont du boulot.
- Horizon III, probablement sur PS6. Créer des univers époustouflants et viser les étoiles à chaque jeu, telle est la devise du studio Guerrilla.
- Physint, exclusivité PS6, par Mr Kojima, déjà annoncé comme la future référence de l'infiltration.
- Gran Turismo 8 confirmé: Polyphony Digital recrute 18 postes pour la production du nouveau Gran Turismo.
Kazunori Yamauchi affiche des ambitions démesurées pour l'avenir de Gran Turismo pour une sortie prévue sur PS6 !
- plus Saros, Wolverine, Ghost of Yotei, espérons qu'ils restent tous exclusifs !
