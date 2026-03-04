Jason Schreier confirme la fin des portages PC/Steam pour les jeux solo PlayStation Jason Schreier confirme la fin des portages PC/Steam pour les jeux solo PlayStation

On attendant les retours de certains bruits de couloirs et à défaut d'une déclaration officielle (qui n'arrivera peut-être jamais), c'est Jason Schreier qui nous confirme cette fois clairement et selon ses nombreuses sources que Sony abandonne sa politique de portage des jeux SOLO sur PC, signifiant que Ghost of Yotei ou encore Saros demeureront exclusifs à la PS5.



Six années « d'expérimentations » qui ont permis à l'entreprise de conclure que les portages tardifs ne rapportent pas assez (tout en dégradant l'image de la marque auprès de son propre public), et qu'il n'y a aucune raison pour le leader du marché de se lancer dans le tout Day One, ne serait-ce que pour l'intérêt futur de la PlayStation 6.



Notez néanmoins à nouveau que ce retournement de veste ne concerne que les jeux solo. Les GAAS comme Marathon et le spin-off de Horizon sortiront également sur PC (et même sur Xbox parfois) tandis qu'il y aura du cas par cas en fonction du chèque lors des partenariats : Marvel Tokon et Kena : Scars of Kosmora vont également débarquer sur Steam.