Assassin's Creed : un rapide point sur l'avenir + officialisation de Black Flag Remake
Ubisoft qui semble changer de plans tous les trois jours a décidé de ne pas attendre le début de la prochaine année fiscale pour communiquer un peu sur l'avenir de Assassin's Creed, sans trailer ni reveal en bonne et due forme, mais avec beaucoup de choses à dire.

- Avec la dernière mise à jour, Assassin's Creed Shadows boucle déjà son suivi après un an de carrière. Nous étions prévenus qu'il n'y aurait plus de suivi dans la proportion folle d'un Valhalla.

- Assassin's Creed HEXE progresse tranquillement avec désormais à la barre le vétéran Jean Guedson. Ce dernier évoque un épisode plus sombre qu'à l'accoutumée, mettant davantage en avant la narration, et situé « à une période clé de l'histoire ».

- Assassin's Creed INVICTUS ne partira pas sur une espèce de « Fall Guys-like » en plus mature, mais serait tout de même de l'ordre du PVP.

- Les équipes explorent la possibilité d'un mode coopération pour la franchise, dans le cadre d'un épisode principal, d'un mode annexe ou d'un spin-off.

- Le remake de Assassin's Creed IV : Black Flag est enfin officialisé, mais il faudra vous contenter d'un artwork ci-dessous.

- Surprise : Assassin's Creed Unity va ENFIN accueillir à son tour un patch 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu sera d'ailleurs jouable gratuitement sur Xbox du 2 au 6 avril (avec d'autres épisodes) dans le cadre du Xbox Free Play Days.
negan publié le 04/03/2026 à 18:15
C'est pas mon préféré BF mais voguer sur l'océan avec les chants de pirate le tout avec des graphismes sublime je prends.
darkxehanort94 publié le 04/03/2026 à 18:20
negan Un mod coop sur BF .... Pourquoi ils ont pas fait ça au lieu de leur Skrull and Bouse !?
cyr publié le 04/03/2026 à 18:21
J'espère que ls remake du black flag sortira aussi sur switch2...
maxx publié le 04/03/2026 à 18:24
Enfin le patch pour Unity Alors ça c'est vraiment une excellente nouvelle!
darkxehanort94 publié le 04/03/2026 à 18:31
maxx Pour quoi faire ? On a pas la Tour Eiffel
zekk publié le 04/03/2026 à 19:03
negan et ton préféré ?
spartan1985 publié le 04/03/2026 à 19:04
Black Flag est pas censé sortir en avril ou mai ? Cool pour la maj pour Unity.
pharrell publié le 04/03/2026 à 19:10
Revival de Unity !!

Tellement kiffé cet épisode! Déçu qu’il soit autant mal aimé!

Après j’y ai joué une fois que tous les patchs étaient sortis ! Il était pas bugge comme le day one.
marcelpatulacci publié le 04/03/2026 à 19:14
A voir si c'est un vrai remake ou deluxe remaster, et honnêtement je suis pour un deluxe.

Le jeu n'a pas vieilli et toujours sublime.
negan publié le 04/03/2026 à 19:22
zekk AC II
shanks publié le 04/03/2026 à 19:56
spartan1985
Selon Henderson, le reveal sera fait en avril mais pas de shadow-drop et il ne peut donner d'indications pour la sortie car Ubisoft n'a pas encore figé ses plans.
ravyxxs publié le 04/03/2026 à 20:07
negan le 2 est lourd c'est clair, mais si ils font bien les choses, on aura peut être enfin un bon jeu de pirate.
judebox publié le 04/03/2026 à 20:10
Cool, je le referai avec plaisir.
Mon préféré avec AC II + BrotherHood
bladagun publié le 04/03/2026 à 20:11
hEXE « à une période clé de l'histoire »

On vas vraiment avoir un AC pendant la "guerre des keyblades"
darkxehanort94 publié le 04/03/2026 à 20:37
bladagun Atchoum !
spartan1985 publié le 04/03/2026 à 20:38
shanks D'accord, merci !
