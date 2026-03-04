Assassin's Creed : un rapide point sur l'avenir + officialisation de Black Flag Remake Assassin's Creed : un rapide point sur l'avenir + officialisation de Black Flag Remake

Ubisoft qui semble changer de plans tous les trois jours a décidé de ne pas attendre le début de la prochaine année fiscale pour communiquer un peu sur l'avenir de Assassin's Creed, sans trailer ni reveal en bonne et due forme, mais avec beaucoup de choses à dire.



- Avec la dernière mise à jour, Assassin's Creed Shadows boucle déjà son suivi après un an de carrière. Nous étions prévenus qu'il n'y aurait plus de suivi dans la proportion folle d'un Valhalla.



- Assassin's Creed HEXE progresse tranquillement avec désormais à la barre le vétéran Jean Guedson. Ce dernier évoque un épisode plus sombre qu'à l'accoutumée, mettant davantage en avant la narration, et situé « à une période clé de l'histoire ».



- Assassin's Creed INVICTUS ne partira pas sur une espèce de « Fall Guys-like » en plus mature, mais serait tout de même de l'ordre du PVP.



- Les équipes explorent la possibilité d'un mode coopération pour la franchise, dans le cadre d'un épisode principal, d'un mode annexe ou d'un spin-off.



- Le remake de Assassin's Creed IV : Black Flag est enfin officialisé, mais il faudra vous contenter d'un artwork ci-dessous.



- Surprise : Assassin's Creed Unity va ENFIN accueillir à son tour un patch 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu sera d'ailleurs jouable gratuitement sur Xbox du 2 au 6 avril (avec d'autres épisodes) dans le cadre du Xbox Free Play Days.