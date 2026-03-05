Kena : Bridge of Spirits arrive sur Switch 2

Tel un cheveu sur la soupe, Ember Lab débarque pour annoncer soudainement que Kena : Bridge of Spirits aura droit à une version Nintendo Switch 2, et ce dans le courant du printemps.
Tout comme la version Xbox Series sortie après celles sur PC/PS5, le titre embarquera directement la MAJ Anniversary intégrant le NG+, de nouveaux défis ainsi que des skins et charmes bonus à débloquer.
Cool, mais pas assez pour le refaire.
edgar : oui c'est vraiment un bon petit jeu d'aventure/action, juste un poil trop scolaire dans son exécution et un manque de profondeur du système de combat, qu'ils ont l'air d'avoir pas mal revu pour la suite.
icebergbrulant : c'est avant tout un projet par XDEV qui n'est pas forcément synonyme d'exclu, donc tout dépend du contenu du contrat liant les deux parties, comme pour Stellar Blade qui va apparemment débarquer aussi sur d'autres consoles.
guiguif : édité par Sony sur PS5, comme Death Stranding, sur PC ils sont en auto édition.
guiguif : effectivement, j'ai pas fait gaffe que ça m'avait affiché la page du 1, désolé, mais du coup ça veut dire que Sony va continuer à sortir des jeux solo sur PC
Je te taquine, je sais que ce n'est pas un studio first party, d'ailleurs GG à toi d'avoir sentit le vent tourner après la disparition de la mention multi-support d'un des derniers bilans financiers et sur lequel nous avions débattu.
Par contre apparemment ils vont aussi continuer à sortir du hardware, à moins que le gars du compte X PSAsia n'est pas eu le mémo : https://x.com/PlayStationAsia/status/2029389421687259643
Hé ouais, c'est ça d’être un méchant Pro-S
Par contre apparemment ils vont aussi continuer à sortir du hardware, à moins que le gars du compte X PSAsia n'est pas eu le mémo : https://x.com/PlayStationAsia/status/2029389421687259643
ça fait un moment que c'est annoncé, ils n'allaient pas annuler
Oui je sais bien qu'ils n'allaient pas annuler, mais que le compte en fasse la promo juste après la confirmation de l'arrêt des jeux solo sur PC, ça m'a fait sourire.
Après elle restera utile pour les jeux déjà sortit et les jeux multi qui arriveront, mais c'est aussi une manette que certains joueurs PC utilisent par défaut, donc je pense qu'ils continueront à en vendre.
Kena 2 sera-t-il une exclu ou une exclusion multi-support ?!
ouroboros4
Les infarctus des joueurs Switch 2 en ce moment, c’est sur RE Requiem
Death Stranding 2 aussi est édité par Sony et Kojima Prod sur PC, mais la licence appartenant à Kojima, il peut très bien avoir intégré dans les clauses du contrat la possibilité de le sortir ailleurs (comme le 1 qui est arrivé sur Xbox).
Tu peux aussi avoir des clauses liées à un nombre minimum de vente, qui fait que si le jeu n'atteint pas les ventes sur un support, tu as automatiquement le droit de ce sortir ailleurs, etc.
C'est pour ça qu'il est tout simplement impossible d'affirmer qu'un jeu réalisé en partenariat avec un éditeur/constructeur restera toujours exclu ou non, seul les concernés savent les termes du contrat qui les lie.
Reste plus qu'à voir le prix mais je le prendrais sûrement
Le gameplay date de ce qu’on faisait dans le plus basique des jeux d’action/plateforme de l’ère PS2.
Il est d’un ennui mortel, je me suis rarement autant fait chier dans un jeu de ce type. Et malheureusement pour lui son histoire n’est pas passionnante.
benichou Toujours en guerre contre ce jeu