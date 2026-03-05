Kena : Bridge of Spirits arrive sur Switch 2

Tel un cheveu sur la soupe, Ember Lab débarque pour annoncer soudainement queaura droit à une version Nintendo Switch 2, et ce dans le courant du printemps.Tout comme la version Xbox Series sortie après celles sur PC/PS5, le titre embarquera directement la MAJ Anniversary intégrant le NG+, de nouveaux défis ainsi que des skins et charmes bonus à débloquer.