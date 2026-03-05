recherche
Kena : Bridge of Spirits arrive sur Switch 2
Tel un cheveu sur la soupe, Ember Lab débarque pour annoncer soudainement que Kena : Bridge of Spirits aura droit à une version Nintendo Switch 2, et ce dans le courant du printemps.

Tout comme la version Xbox Series sortie après celles sur PC/PS5, le titre embarquera directement la MAJ Anniversary intégrant le NG+, de nouveaux défis ainsi que des skins et charmes bonus à débloquer.

publié le 05/03/2026 à 12:22 par Gamekyo
commentaires (29)
edgar publié le 05/03/2026 à 12:32
La plupart des joueurs s’accordent à dire que c’est un très bon jeu, donc c’est cool qu’il débarque sur Switch 2.
icebergbrulant publié le 05/03/2026 à 12:44
Et pour Kena 2 chers joueurs Switch 2, il va falloir que vous achetiez une PS5 ... ou pas
link571 publié le 05/03/2026 à 12:50
icebergbrulant Ember Lab n’est pas un first party PlayStation il me semble
icebergbrulant publié le 05/03/2026 à 12:55
link571 Ok mais le 1er jeu présenté au State Of Play, ce fut Kena 2 donc je suggère que Sony va s’accaparer le jeu en 1er
guiguif publié le 05/03/2026 à 13:02
Le 2 est effectivement edité par Sony contrairement au premier
judebox publié le 05/03/2026 à 13:03
Dommage, déjà fait à sa sortie sur PC.
Cool, mais pas assez pour le refaire.
rogeraf publié le 05/03/2026 à 13:04
Tiens ca faisait longtemps une "vieillerie" sur SW2 !
tripy73 publié le 05/03/2026 à 13:04
Content de savoir qu'encore plus de joueurs vont pouvoir accéder au jeu

edgar : oui c'est vraiment un bon petit jeu d'aventure/action, juste un poil trop scolaire dans son exécution et un manque de profondeur du système de combat, qu'ils ont l'air d'avoir pas mal revu pour la suite.

icebergbrulant : c'est avant tout un projet par XDEV qui n'est pas forcément synonyme d'exclu, donc tout dépend du contenu du contrat liant les deux parties, comme pour Stellar Blade qui va apparemment débarquer aussi sur d'autres consoles.

guiguif : édité par Sony sur PS5, comme Death Stranding, sur PC ils sont en auto édition.
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 13:08
icebergbrulant arrête tu vas provoquer des infarctus chez certain
darkwii publié le 05/03/2026 à 13:09
Excellent je l ai jamais fait en plus
guiguif publié le 05/03/2026 à 13:38
tripy73 Tu me montre la page du 1, le 2 est bien edité par Sony aussi sur PC.
bladagun publié le 05/03/2026 à 14:00
Trop bien, cadeaux surprise pour la mama et le padre
tripy73 publié le 05/03/2026 à 14:23
Je n'avais pas regardé le trailer, mais le DLSS est vraiment trop mal implémenté, tous ces artefacts qui apparaissent de partout, c'est vraiment immonde...

guiguif : effectivement, j'ai pas fait gaffe que ça m'avait affiché la page du 1, désolé, mais du coup ça veut dire que Sony va continuer à sortir des jeux solo sur PC

Je te taquine, je sais que ce n'est pas un studio first party, d'ailleurs GG à toi d'avoir sentit le vent tourner après la disparition de la mention multi-support d'un des derniers bilans financiers et sur lequel nous avions débattu.

Par contre apparemment ils vont aussi continuer à sortir du hardware, à moins que le gars du compte X PSAsia n'est pas eu le mémo : https://x.com/PlayStationAsia/status/2029389421687259643
guiguif publié le 05/03/2026 à 14:43
tripy73 d'ailleurs GG à toi d'avoir sentit le vent tourner après la disparition de la mention multi-support d'un des derniers bilans financiers et sur lequel nous avions débattu.

Hé ouais, c'est ça d’être un méchant Pro-S

Par contre apparemment ils vont aussi continuer à sortir du hardware, à moins que le gars du compte X PSAsia n'est pas eu le mémo : https://x.com/PlayStationAsia/status/2029389421687259643 />
ça fait un moment que c'est annoncé, ils n'allaient pas annuler
tripy73 publié le 05/03/2026 à 14:53
guiguif : lol j'ai jamais dit ça perso, mais notre échange était constructif et intéressant, même si nous n'étions pas d'accord sur la finalité de cet élément

Oui je sais bien qu'ils n'allaient pas annuler, mais que le compte en fasse la promo juste après la confirmation de l'arrêt des jeux solo sur PC, ça m'a fait sourire.

Après elle restera utile pour les jeux déjà sortit et les jeux multi qui arriveront, mais c'est aussi une manette que certains joueurs PC utilisent par défaut, donc je pense qu'ils continueront à en vendre.
icebergbrulant publié le 05/03/2026 à 14:54
tripy73 guiguif a tout dit
Kena 2 sera-t-il une exclu ou une exclusion multi-support ?!

ouroboros4
Les infarctus des joueurs Switch 2 en ce moment, c’est sur RE Requiem
ravyxxs publié le 05/03/2026 à 15:08
link571 Edité par Sony le 2.
tripy73 publié le 05/03/2026 à 15:09
icebergbrulant : le problème c'est qu'on ne connait pas le contenu des contrats ou les potentiels renégociations, par exemple Stellar Blade est aussi édité par Sony sur PC, mais ça ne va apparemment pas l'empêcher d'arriver sur d'autres machines (cf. déclaration du studio).

Death Stranding 2 aussi est édité par Sony et Kojima Prod sur PC, mais la licence appartenant à Kojima, il peut très bien avoir intégré dans les clauses du contrat la possibilité de le sortir ailleurs (comme le 1 qui est arrivé sur Xbox).

Tu peux aussi avoir des clauses liées à un nombre minimum de vente, qui fait que si le jeu n'atteint pas les ventes sur un support, tu as automatiquement le droit de ce sortir ailleurs, etc.

C'est pour ça qu'il est tout simplement impossible d'affirmer qu'un jeu réalisé en partenariat avec un éditeur/constructeur restera toujours exclu ou non, seul les concernés savent les termes du contrat qui les lie.
link571 publié le 05/03/2026 à 15:20
ravyxxs Ah d’accord donc ouais y’a des chances qu’il reste exclu
mrvince publié le 05/03/2026 à 15:52
Bon jeu sans plus mais je pense que le 2 va être excellent avec plus de moyen et donc d'ambitions.
drybowser publié le 05/03/2026 à 15:57
Ha mais super nouvelle ça le jeu me faisait grave envie
Reste plus qu'à voir le prix mais je le prendrais sûrement
cyr publié le 05/03/2026 à 16:00
Pouvez pas profiter du direct passer pour donner l'info...
aeris297 publié le 05/03/2026 à 16:06
Du coup game key card ou pas ?
e3ologue publié le 05/03/2026 à 16:18
Il avait pas des combats trop long ou des énigmes chiante ce jeu ?
benichou publié le 05/03/2026 à 16:51
e3ologue ce jeu n’avait vraiment que ses graphismes pour lui.
Le gameplay date de ce qu’on faisait dans le plus basique des jeux d’action/plateforme de l’ère PS2.
Il est d’un ennui mortel, je me suis rarement autant fait chier dans un jeu de ce type. Et malheureusement pour lui son histoire n’est pas passionnante.
dono56 publié le 05/03/2026 à 17:32
En version cartouche ou GKC ?
nicolasgourry publié le 05/03/2026 à 18:10
Alors ça, c'est une bonne nouvelle, j'ai toujours voulu faire ce jeu, j'avais du mal à la trouver sur PS4, si il sort en version cartouche non GKC, il y a des chances que je l'achètes.
guiguif publié le 05/03/2026 à 18:11
e3ologue Nop.

benichou Toujours en guerre contre ce jeu
taiko publié le 05/03/2026 à 19:06
Super jeu avec un gameplay plus profond que ce qu'il paraît.
