Charts Japon : Resident Evil Requiem, meilleur départ pour la série (physique) depuis Resident Evil 2 Remake

Voici le top des ventes japonaises pour la période du 23 février au 1er mars 2026, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.
La semaine dernière a vu la sortie de Resident Evil Requiem
à 193.000 ventes physique (dont 155.000 sur PS5, le reste sur Switch 2), ce qui est bien mieux que Resident Evil Village
(140.000), de même que pour Resident Evil 4 Remake
(170.000) et même légèrement au-dessus de Resident Evil 3 Remake
(190.000). On reste néanmoins en dessous de Resident Evil 7
et Resident Evil 2 Remake
.
Mais aussi :
- Bandai Namco continue dans ses fonds de tiroirs avec Tales of Berseria Remastered
(9798 ventes sur Switch 1).
Sur le hardware, on reste dans une certaine routine, la surprise venant de l'endurance de la Switch 1 qui compte encore profiter de quelques productions, dont le futur Tomodachi Life
.
J'ai bien réfléchi mais avec le temps, inutile d'offrir des charts biaisés par la montée trop importante du dématérialisé. Limite un classement non chiffré mais prenant en compte le numérique a maintenant davantage de valeurs.
Je continuerais néanmoins, comme ici présent, de faire un petit point lors de sorties importantes.
2 [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 38,793 (New)
3 [PS5] Tokyo Xtreme Racer (Genki, 02/26/26) – 17,669 (New)
6 [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 12,106 (66,205)
5 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 10,847 (2,846,759)
6 [NSW] Tales of Berseria Remastered (Bandai Namco, 02/26/26) – 9,798 (New)
7 [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 9,640 (231,718 )
8 [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 8,748 (202,770)
9 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,429 (8,390,892)
10 [SW2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) – 5,950 (78,521)
shanks faignant
Switch OLED – 19,858
Switch Lite – 8,079
PS5 Digital Edition – 5,641
PS5 – 2,776
PS5 Pro – 1,926
Xbox Series X – 760
Xbox Series X Digital Edition – 294
Xbox Series S – 134
Switch – 489
PS4 – 37
Si je ne dis pas de bêtises, ça fait 21 ans (depuis RE 4) qu’on avait pas vu un épisode canonique sortir sur console Nintendo, c’est pas rien.
Quoi qu’il en soit, je suis vraiment content pour Capcom, de loin le meilleur éditeur japonais depuis quasiment toujours.
shanks Le « Pack Génération » n’est pas sorti au Japon ?
edgar : si il est bien sortit au Japon, je trouve aussi étrange de ne pas le voir, mais les joueurs ont peut-être privilégier le 9 s'ils avaient déjà les précédents sur d'autres supports ou alors les stocks étaient très limité.
51love : très peu de vente, ça reste quand même le quart des ventes PS5, pour une licence qui est plus liée à Sony et sur un parc d'un peu plus de la moitié, je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant reste que sans connaître le chiffre des ventes déma, difficile de connaître la véritable proportion d'acheteurs.
Après ça ne veut pas dire qu'il aurait fait beaucoup plus, le public RE étant sur PS depuis plusieurs années, c'est assez logique comme résultat.
La PS5 aussi mais c'est moins flagrant
La Switch 2 passe de 63k a 85k, la PS5 de 10k a 15k
Certainement
Pokemon Pokopia est un jeu stratégiquement important car c’est le premier jeu Pokemon exclusif à la Switch 2, donc il peut inciter un public plus jeune/familial a obtenir la console, aussi par anticipation a Pokemon Vents/Vagues dont le timing de l’annonce une semaine avant la sortie, n'est pas un hasard a mon avis. Donc oui, on peut s'attendre a un boost notable
Au Japon c'est vraiment Nintendo... Et les miettes pour les autres.
https://store-jp.nintendo.com/hardware-accessory
Nintendo avait annoncé des le depart que c’est un pack temporaire. Du coup ca se voit dans les chiffres : 85k Switch 2 vendues et 10k MKW seulement.
Par contre en occident on peut encore l’acheter
Très bizarre la vente de jeux sur switch 2, ventes hardware fortes mais les ventes de jeux…66k le mario tennis au Japon, aïe
Les gens l’achètent pour mario kart world ou leurs jeux switch 1…va falloir vite que Nintendo se réveillent
Il aurait pu se vendre mieux si il y avait eu plus de stock. Capcom a sous estimé la demande
guiguif mine de rien cela faisait longtemps qu'un top software n'avait pas proposé une liste de jeu aussi cool.