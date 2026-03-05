recherche
Charts Japon : Resident Evil Requiem, meilleur départ pour la série (physique) depuis Resident Evil 2 Remake
Voici le top des ventes japonaises pour la période du 23 février au 1er mars 2026, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

La semaine dernière a vu la sortie de Resident Evil Requiem à 193.000 ventes physique (dont 155.000 sur PS5, le reste sur Switch 2), ce qui est bien mieux que Resident Evil Village (140.000), de même que pour Resident Evil 4 Remake (170.000) et même légèrement au-dessus de Resident Evil 3 Remake (190.000). On reste néanmoins en dessous de Resident Evil 7 et Resident Evil 2 Remake.

Mais aussi :

- Bandai Namco continue dans ses fonds de tiroirs avec Tales of Berseria Remastered (9798 ventes sur Switch 1).

Sur le hardware, on reste dans une certaine routine, la surprise venant de l'endurance de la Switch 1 qui compte encore profiter de quelques productions, dont le futur Tomodachi Life.

publié le 05/03/2026 à 13:41 par Gamekyo
commentaires (33)
shanks publié le 05/03/2026 à 13:43
Oui, il n'y a plus de tableau software.
J'ai bien réfléchi mais avec le temps, inutile d'offrir des charts biaisés par la montée trop importante du dématérialisé. Limite un classement non chiffré mais prenant en compte le numérique a maintenant davantage de valeurs.

Je continuerais néanmoins, comme ici présent, de faire un petit point lors de sorties importantes.
guiguif publié le 05/03/2026 à 13:45
1 [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 155,373 (New)
2 [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 38,793 (New)
3 [PS5] Tokyo Xtreme Racer (Genki, 02/26/26) – 17,669 (New)
6 [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 12,106 (66,205)
5 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 10,847 (2,846,759)
6 [NSW] Tales of Berseria Remastered (Bandai Namco, 02/26/26) – 9,798 (New)
7 [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 9,640 (231,718 )
8 [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 8,748 (202,770)
9 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,429 (8,390,892)
10 [SW2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) – 5,950 (78,521)

shanks faignant
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 13:50
guiguif
cyr publié le 05/03/2026 à 13:53
Tiens donc, on dirait que la sortie de requiem a eu un petit effet sur les ventes de la switch2 on dirait....elle etais dans les 60k la semaine dernière non?
ryadr publié le 05/03/2026 à 13:58
C'est mieux d'avoir le tableau
djfab publié le 05/03/2026 à 13:58
Bon, même si le Japon est un territoire Nintendo, les joueurs préfèrent qd même opter pour la supérior version, ça va, les japonais restent logiques !
cyr publié le 05/03/2026 à 13:59
Switch 2 – 63,313
Switch OLED – 19,858
Switch Lite – 8,079
PS5 Digital Edition – 5,641
PS5 – 2,776
PS5 Pro – 1,926
Xbox Series X – 760
Xbox Series X Digital Edition – 294
Xbox Series S – 134
Switch – 489
PS4 – 37
link49 publié le 05/03/2026 à 14:10
Avec Pokopia, la Switch 2 va je pense dépasser les 100 000.
edgar publié le 05/03/2026 à 14:11
djfab Ça n’en reste pas moins un très bon score pour la Switch 2.

Si je ne dis pas de bêtises, ça fait 21 ans (depuis RE 4) qu’on avait pas vu un épisode canonique sortir sur console Nintendo, c’est pas rien.

Quoi qu’il en soit, je suis vraiment content pour Capcom, de loin le meilleur éditeur japonais depuis quasiment toujours.

shanks Le « Pack Génération » n’est pas sorti au Japon ?
solarr publié le 05/03/2026 à 14:12
La Switch 2 qui s'offre un petit boost de vente par rapport à la semaine précédente grâce à RE Requiem !
solarr publié le 05/03/2026 à 14:14
Impressionnant vu la conjoncture les ventes RE PS5.
aeris297 publié le 05/03/2026 à 14:15
Score solide pour la version Switch 2, qui s’est vendu à la limite de son stock car elle est sold out au Japon comme ailleurs
51love publié le 05/03/2026 à 14:19
Ça fait tres peu de vente sur S2 pr RE9 même au Japon, après c'est sur que pour ce type de jeux une expérience salon la plus quali possible est la priorité.
icebergbrulant publié le 05/03/2026 à 14:44
C’est mieux d’avoir le tableau software quand un jeu PS5 est premier, merci d’avance !
tripy73 publié le 05/03/2026 à 14:48
shanks : je trouve que c'est quand même dommage de ne plus le proposer, même si ça reste les ventes physique, on avait au moins l'intégralité de la liste, ce qui était beaucoup plus parlant

edgar : si il est bien sortit au Japon, je trouve aussi étrange de ne pas le voir, mais les joueurs ont peut-être privilégier le 9 s'ils avaient déjà les précédents sur d'autres supports ou alors les stocks étaient très limité.

51love : très peu de vente, ça reste quand même le quart des ventes PS5, pour une licence qui est plus liée à Sony et sur un parc d'un peu plus de la moitié, je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant reste que sans connaître le chiffre des ventes déma, difficile de connaître la véritable proportion d'acheteurs.
jenicris publié le 05/03/2026 à 14:54
Normal encore une fois
edgar publié le 05/03/2026 à 15:19
tripy73 Oki-doki.
fiveagainstone publié le 05/03/2026 à 15:21
D'après certains, la version switch 2 est en rupture au japon. Capcom en a pas mis assez sur le marcher.

Après ça ne veut pas dire qu'il aurait fait beaucoup plus, le public RE étant sur PS depuis plusieurs années, c'est assez logique comme résultat.
aeris297 publié le 05/03/2026 à 15:27
solarr La Switch 2 qui s'offre un petit boost de vente par rapport à la semaine précédente grâce à RE Requiem !

La PS5 aussi mais c'est moins flagrant

La Switch 2 passe de 63k a 85k, la PS5 de 10k a 15k
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 15:27
51love c'était une évidence
aeris297 publié le 05/03/2026 à 15:39
link49 Avec Pokopia, la Switch 2 va je pense dépasser les 100 000.

Certainement

Pokemon Pokopia est un jeu stratégiquement important car c’est le premier jeu Pokemon exclusif à la Switch 2, donc il peut inciter un public plus jeune/familial a obtenir la console, aussi par anticipation a Pokemon Vents/Vagues dont le timing de l’annonce une semaine avant la sortie, n'est pas un hasard a mon avis. Donc oui, on peut s'attendre a un boost notable
nyseko publié le 05/03/2026 à 15:50
Ah, la version PS5 de Dragon Quest VII Reimagined n'est déjà plus dans le top.
cyr publié le 05/03/2026 à 15:58
51love t'inquiète pas, la version switch2 en salon esr très bien
pharrell publié le 05/03/2026 à 16:13
La NS2 se vend vraiment bien. Déjà plus de la moitié de la PS5 qu'elle n'aura pas de mal à dépasser alors que le prix est équivalent.

Au Japon c'est vraiment Nintendo... Et les miettes pour les autres.
aeris297 publié le 05/03/2026 à 16:24
A noter que le bundle Switch 2 + MKW n’est plus en vente au Japon depuis quelques semaines. Meme sur My Nintendo Store japonais il n’a plus de fiche.

https://store-jp.nintendo.com/hardware-accessory


Nintendo avait annoncé des le depart que c’est un pack temporaire. Du coup ca se voit dans les chiffres : 85k Switch 2 vendues et 10k MKW seulement.

Par contre en occident on peut encore l’acheter
wickette publié le 05/03/2026 à 16:52
Je m’attendais à mieux pour RE switch au Japon

Très bizarre la vente de jeux sur switch 2, ventes hardware fortes mais les ventes de jeux…66k le mario tennis au Japon, aïe

Les gens l’achètent pour mario kart world ou leurs jeux switch 1…va falloir vite que Nintendo se réveillent
hyoga57 publié le 05/03/2026 à 17:22
ouroboros4 Mais Amazon Japon.
solarr publié le 05/03/2026 à 17:22
aeris297 comme quoi, le résultat des ventes de MKW était artificiellement lié au Bundle, ce qui faussait le résultat...
solarr publié le 05/03/2026 à 17:23
Je ne serais même pas surpris que dans quelques semaines, MK8 reprenne son trône du côté des MK.
ouroboros4 publié le 05/03/2026 à 17:25
hyoga57 pas grave on essaye avec un autre pays.
solarr publié le 05/03/2026 à 17:34
wickette tu penses ? les japonais sont lents au réveil...ça fera 1 an de ventes de soft médiocres à cause des GKC et de l'espace de stockage MEDIOCRE, ont-ils bougé depuis ?
aeris297 publié le 05/03/2026 à 17:38
wickette Je m’attendais à mieux pour RE switch au Japon

Il aurait pu se vendre mieux si il y avait eu plus de stock. Capcom a sous estimé la demande
newtechnix publié le 05/03/2026 à 18:28
guiguif

guiguif mine de rien cela faisait longtemps qu'un top software n'avait pas proposé une liste de jeu aussi cool.
