Forza Horizon 6 marque la fin des Clubs

Le système de Clubs fait depuis longtemps partie de l'universmais pas toujours avec la même pertinence, ou en tout cas jamais autant que celui du troisième épisode qui poussait vraiment à la compétition même entre membres du même groupe avec classement quotidien et hebdomadaire.A partir de, ce n'est plus Playground mais Xbox lui-même qui a géré le service directement en lien avec votre compte, améliorant la recherche et les invits tout en bridant les fonctionnalités (dont les classements, justement), faisant perdre peu à peu de l'intérêt même avec le dernier jeu en date jusqu'à ce que la sentence tombe aujourd'hui : non seulementn'intégrera plus de système de Clubs, mais ceux des épisodes 4 & 5 seront supprimés dès le 13 avril. Voilà.Rien n'est annoncé pour combler ce manque, et Playground invite les joueurs à aller plutôt zieuter du côté de la modernité pour s'organiser entre gars sûrs : Discord.sortira le 19 mai sur PC/XBS, puis plus tard dans l'année sur PS5.