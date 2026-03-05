recherche
Forza Horizon 6 marque la fin des Clubs
Le système de Clubs fait depuis longtemps partie de l'univers Forza Horizon mais pas toujours avec la même pertinence, ou en tout cas jamais autant que celui du troisième épisode qui poussait vraiment à la compétition même entre membres du même groupe avec classement quotidien et hebdomadaire.

A partir de Forza Horizon 4, ce n'est plus Playground mais Xbox lui-même qui a géré le service directement en lien avec votre compte, améliorant la recherche et les invits tout en bridant les fonctionnalités (dont les classements, justement), faisant perdre peu à peu de l'intérêt même avec le dernier jeu en date jusqu'à ce que la sentence tombe aujourd'hui : non seulement Forza Horizon 6 n'intégrera plus de système de Clubs, mais ceux des épisodes 4 & 5 seront supprimés dès le 13 avril. Voilà.

Rien n'est annoncé pour combler ce manque, et Playground invite les joueurs à aller plutôt zieuter du côté de la modernité pour s'organiser entre gars sûrs : Discord.

Forza Horizon 6 sortira le 19 mai sur PC/XBS, puis plus tard dans l'année sur PS5.

publié le 05/03/2026 à 07:44 par Gamekyo
commentaires (4)
shanks publié le 05/03/2026 à 07:47
Merci Xbox pour cette nouvelle décision de merde.

Playground fait un système de Crew parfait dans Forza Horizon 3 au point de ridiculiser (ironiquement) The Crew chez la concurrence. Vous mettez Playground sur le côté pour imposer votre propre système car plus pratique pour le cross-play en enlevant tout ce qui faisait le sel, pour au final tout supprimer sans rien en retour.
sasquatsch publié le 05/03/2026 à 09:54
Dommage,jamais bien ces p'tits duels de rivaux de qui en plus dans le pantalon, mais j'avoue que je n'ai pas joué longtemps a cette option dans le 4...le seul horizon auquel j'y ai vraiment joué car les 15h sur le 5 ne comptent pas tellement c'était...la même chose en moins bien...
Peut être qu'il n'y a avait pas assez de monde qui y jouait, je n'en sais rien ?!
idd publié le 05/03/2026 à 10:19
Dommage on avait même un club gamekyo à l'époque il me semble ^^
shanks publié le 05/03/2026 à 11:35
idd
Depuis le 3 oui, créé par Liquidus
Fiche descriptif
Forza Horizon 6
1
Ils aiment
Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
