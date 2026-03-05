Forza Horizon 6 marque la fin des Clubs

Le système de Clubs fait depuis longtemps partie de l'univers Forza Horizon mais pas toujours avec la même pertinence, ou en tout cas jamais autant que celui du troisième épisode qui poussait vraiment à la compétition même entre membres du même groupe avec classement quotidien et hebdomadaire.
A partir de Forza Horizon 4, ce n'est plus Playground mais Xbox lui-même qui a géré le service directement en lien avec votre compte, améliorant la recherche et les invits tout en bridant les fonctionnalités (dont les classements, justement), faisant perdre peu à peu de l'intérêt même avec le dernier jeu en date jusqu'à ce que la sentence tombe aujourd'hui : non seulement Forza Horizon 6 n'intégrera plus de système de Clubs, mais ceux des épisodes 4 & 5 seront supprimés dès le 13 avril. Voilà.
Rien n'est annoncé pour combler ce manque, et Playground invite les joueurs à aller plutôt zieuter du côté de la modernité pour s'organiser entre gars sûrs : Discord.
Forza Horizon 6 sortira le 19 mai sur PC/XBS, puis plus tard dans l'année sur PS5.
Playground fait un système de Crew parfait dans Forza Horizon 3 au point de ridiculiser (ironiquement) The Crew chez la concurrence. Vous mettez Playground sur le côté pour imposer votre propre système car plus pratique pour le cross-play en enlevant tout ce qui faisait le sel, pour au final tout supprimer sans rien en retour.
Peut être qu'il n'y a avait pas assez de monde qui y jouait, je n'en sais rien ?!
Depuis le 3 oui, créé par Liquidus