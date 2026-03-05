recherche
Des nouvelles de Onimusha : Way of the Sword
Toujours pas de date de sortie ferme pour Onimusha : Way of the Sword mais histoire de rassurer le peuple, Capcom a tenu à dire dans son dernier Spotlight qu'un lancement pour 2026 était toujours à l'ordre du jour. Presque étonnant quand on sait que passé la période du printemps, l'éditeur a pour habitude de se montrer particulièrement discret niveau AAA.

Mais l'essentiel, c'est que l'on repart avec un nouvel aperçu d'environ 3 minutes pour ce nouveau départ très différent en terme de feeling, mais promis, ce n'est pas un Souls.

publié le 05/03/2026 à 22:23 par Gamekyo
commentaires (17)
nicolasgourry publié le 05/03/2026 à 22:27
Dommage qu'il soit pas annoncé aussi sur NS2.
ravyxxs publié le 05/03/2026 à 22:32
nicolasgourry Moi je pense,que ça serait surtout bien que la NS2 commence à nous sortir des exclusivités pur NS2 d'ici deux ans. C'est pas en piochant de gauche à droite chez les tiers qu'ils vont réussir le fameux lancement de titre de la Switch 1.

Après l'un n'empêche pas l'autre hein, mais pour le moment c'est moyen.

J'espère que cet été ça sera un sans faute de leur côté.

Rien à faire de Onimusha ou Pragmata , faut que la console sort du lot.
gaeon publié le 05/03/2026 à 22:39
ravyxxs Elle a et aura tjrs plein de jeux de Nintendo pour sortir du lot... ça plus sa "transportabilité" et son prix (tout de même 130 balles que la PS5). Non vraiment même si nous ne sommes pas la cible, c'est très bien que la Switch 2 ait le max de jeux éditeurs tiers.

Bon pour celui là il faut de la fluidité par contre, pas sûr que Capcom ait envie de se casser la tête.

Sinon le jeu me fait envie je retrouve pas mal l'esprit d'Onimusha dans ce que je vois là, juste les couleurs me semblent très ternes.
ravyxxs publié le 05/03/2026 à 22:40
gaeon Ca tourne sous RE Engine c'est possible, c'est plus niveau clarté qu'il faut s'inquiéter.
yanssou publié le 05/03/2026 à 22:44
Toujours pas de date, c'est assez bizarre, octobre me paraît suicidaire, septembre c'est le bouchon, je mise sur août.
nicolasgourry publié le 05/03/2026 à 22:55
ravyxxs
Comme tu le dis toi-même, l'un n'empêche pas l'autre. De plus, nous avons Resident Evil Requiem, Pragmata et Monster Hunter Stories 3, donc Onimusha serait dans la "suite logique".
Tu sous-entends que les autres supports qui ont ces jeux-là ne sortent pas du lot ?

La console sort déjà du lot par son concept et le fait d'avoir intégré la fonction "souris". Ça paraît anodin, mais ça permet d'être surpris par l'arrivée de certains jeux.
Puis elle intègre par exemple le Ray Tracing ; Nintendo pourrait utiliser cette technique de manière inédite dans un jeu, comme ce qu'ils ont fait avec DK Bananza et le voxel.

Jeux Nintendo exclusivement NS2 : Mario Kart World / Donkey Kong Bananza / Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau / Kirby Air Riders / Mario Tennis Fever / Pokemon Pokopia et bientôt Yoshi and the Mysterious Book. Tout ça en à peine un an ! D'ici deux ans tu en auras le double facilement dont le nouveau Fire Emblem, et je ne parle même pas des exclusivités tiers, qu'elles soient temporaires ou non, comme Orbitals).
aeris297 publié le 05/03/2026 à 22:56
Toujours pas de date de sortie ferme pour Onimusha : Way of the Sword

Certainement en raison d'une version Switch 2 que Capcom souhaite sortir en meme temps que les autres
sasquatsch publié le 05/03/2026 à 23:00
Raaah, onimusha pour août septembre...
Que du bonheur...
Et qu'ils ne se gênent pas a annoncer Dino Crisis Remake... virement les one more thing de cet été
magnetic publié le 05/03/2026 à 23:02
On ne voit rien de nouveau malheureusement. 3 minutes d’extraits pris des trailers déjà existant, très déçu.

Pas de date non plus très étrange.

Par contre ils ont terminé le passage Onimusha en disant qu’on aura des nouvelles dans les prochains jours, c’est ce que je retiens le plus au final. Je pense qu’ils attendent la sortie de Monster Hunter pour reprendre la com Onimusha.
aeris297 publié le 05/03/2026 à 23:13
nicolasgourry Dommage qu'il soit pas annoncé aussi sur NS2.

T'inquiete il va etre annoncé, et avec en prime un amiibo
nicolasgourry publié le 05/03/2026 à 23:19
aeris297 j'attends de voir le logo apparaitre comme avec Pragmata, pour être sur.
ravyxxs publié le 05/03/2026 à 23:20
nicolasgourry J'ai eu TOUTES les Nintendo day one, sauf celles avant la Gameboy et SNES. Donc, jusqu'à la Switch 1.

Ici je suis SUPER bien placé pour dire que cette NS2, qu'importe son hardware, concept, qui est le même que la précédente, me déçoit à 1000 % !!!

Jamais dans ma vie de joueur, j'ai autant détesté Nintendo.

Une console avec aucun Mario, Zelda, FZERO ou même une suite de Eternal Darkness à l'horizon sans oublier Starfox. Et Metroid est déjà aux oubliettes.

Donc oui, voir tout ces tiers, j'ai plus l'impression que Nintendo va trainer des pieds et les laisser encore un moment faire les ventes pour eux.

Une honte.

Onimusha je m'en fou de le faire dans le Metro, pour moi ce sont des licences qui techniquement ont été pensé pour prendre parti d'hardware puissant, et une expérience salon, soit le RE Engine. Si je suis dans le Metro je veux faire une partie d'un Mario Kart, un MK complet en contenu, pas World.
nicolasgourry publié le 05/03/2026 à 23:32
ravyxxs
Tu as Donkey Kong à la place de Mario (mais il va y avoir un Mario, donc un peu de patience).
Le dernier The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom date de 2023, tu fais pas un "gros" Zelda en 3 ans, il faut un peu de patience.
Pour Eternal Darkness, une suite ça va être compliqué le développeur existe plus, c'est difficile quand tu as plus l'équipe d'origine, il suffit de voir ce qui c'est passé avec Metroid Prime 4 (même si maintenant, je pense que ça sera plus simple pour un possible autre Metroid par le même développeur).
Starfox n'arrive pas systématiquement dans la première année voir même 2ème année.
FZERO c'est pas une licence que tu as systématiquement sur les supports Nintendo, ça reste un jeu de "niche".
malroth publié le 05/03/2026 à 23:38
Dommage pas de date

C'est le jeu Capcom que j'attends le +

J'espere pour cet été.
soulfull publié le 05/03/2026 à 23:46
Entre Wolverine en Septembre et Gta en Novembre c'est mort je pense pour cette année .
aeris297 publié le 05/03/2026 à 23:48
nicolasgourry De plus, nous avons Resident Evil Requiem, Pragmata et Monster Hunter Stories 3, donc Onimusha serait dans la "suite logique".

Oui. Nintendo change de stratégie : il veut dans un premier temps que ce soit les jeux tiers qui incitent le public a acheter leurs console plutot que leurs jeux maison. Strategie qui peut payer a terme. Ne pas avoir un public qui achete que du Nintendo au detriment du reste mais que le rapport de force soit plus équilibré qu'avec leurs consoles precédentes
ouken publié le 06/03/2026 à 00:57
malroth
