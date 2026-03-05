Des nouvelles de Onimusha : Way of the Sword

Toujours pas de date de sortie ferme pourmais histoire de rassurer le peuple, Capcom a tenu à dire dans son dernier Spotlight qu'un lancement pour 2026 était toujours à l'ordre du jour. Presque étonnant quand on sait que passé la période du printemps, l'éditeur a pour habitude de se montrer particulièrement discret niveau AAA.Mais l'essentiel, c'est que l'on repart avec un nouvel aperçu d'environ 3 minutes pour ce nouveau départ très différent en terme de feeling, mais promis, ce n'est pas un Souls.