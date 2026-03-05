Des nouvelles de Onimusha : Way of the Sword

Toujours pas de date de sortie ferme pour Onimusha : Way of the Sword mais histoire de rassurer le peuple, Capcom a tenu à dire dans son dernier Spotlight qu'un lancement pour 2026 était toujours à l'ordre du jour. Presque étonnant quand on sait que passé la période du printemps, l'éditeur a pour habitude de se montrer particulièrement discret niveau AAA.
Mais l'essentiel, c'est que l'on repart avec un nouvel aperçu d'environ 3 minutes pour ce nouveau départ très différent en terme de feeling, mais promis, ce n'est pas un Souls.
Après l'un n'empêche pas l'autre hein, mais pour le moment c'est moyen.
J'espère que cet été ça sera un sans faute de leur côté.
Rien à faire de Onimusha ou Pragmata , faut que la console sort du lot.
Bon pour celui là il faut de la fluidité par contre, pas sûr que Capcom ait envie de se casser la tête.
Sinon le jeu me fait envie je retrouve pas mal l'esprit d'Onimusha dans ce que je vois là, juste les couleurs me semblent très ternes.
Comme tu le dis toi-même, l'un n'empêche pas l'autre. De plus, nous avons Resident Evil Requiem, Pragmata et Monster Hunter Stories 3, donc Onimusha serait dans la "suite logique".
Tu sous-entends que les autres supports qui ont ces jeux-là ne sortent pas du lot ?
La console sort déjà du lot par son concept et le fait d'avoir intégré la fonction "souris". Ça paraît anodin, mais ça permet d'être surpris par l'arrivée de certains jeux.
Puis elle intègre par exemple le Ray Tracing ; Nintendo pourrait utiliser cette technique de manière inédite dans un jeu, comme ce qu'ils ont fait avec DK Bananza et le voxel.
Jeux Nintendo exclusivement NS2 : Mario Kart World / Donkey Kong Bananza / Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau / Kirby Air Riders / Mario Tennis Fever / Pokemon Pokopia et bientôt Yoshi and the Mysterious Book. Tout ça en à peine un an ! D'ici deux ans tu en auras le double facilement dont le nouveau Fire Emblem, et je ne parle même pas des exclusivités tiers, qu'elles soient temporaires ou non, comme Orbitals).
Certainement en raison d'une version Switch 2 que Capcom souhaite sortir en meme temps que les autres
Que du bonheur...
Et qu'ils ne se gênent pas a annoncer Dino Crisis Remake... virement les one more thing de cet été
Pas de date non plus très étrange.
Par contre ils ont terminé le passage Onimusha en disant qu’on aura des nouvelles dans les prochains jours, c’est ce que je retiens le plus au final. Je pense qu’ils attendent la sortie de Monster Hunter pour reprendre la com Onimusha.
T'inquiete il va etre annoncé, et avec en prime un amiibo
Ici je suis SUPER bien placé pour dire que cette NS2, qu'importe son hardware, concept, qui est le même que la précédente, me déçoit à 1000 % !!!
Jamais dans ma vie de joueur, j'ai autant détesté Nintendo.
Une console avec aucun Mario, Zelda, FZERO ou même une suite de Eternal Darkness à l'horizon sans oublier Starfox. Et Metroid est déjà aux oubliettes.
Donc oui, voir tout ces tiers, j'ai plus l'impression que Nintendo va trainer des pieds et les laisser encore un moment faire les ventes pour eux.
Une honte.
Onimusha je m'en fou de le faire dans le Metro, pour moi ce sont des licences qui techniquement ont été pensé pour prendre parti d'hardware puissant, et une expérience salon, soit le RE Engine. Si je suis dans le Metro je veux faire une partie d'un Mario Kart, un MK complet en contenu, pas World.
Tu as Donkey Kong à la place de Mario (mais il va y avoir un Mario, donc un peu de patience).
Le dernier The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom date de 2023, tu fais pas un "gros" Zelda en 3 ans, il faut un peu de patience.
Pour Eternal Darkness, une suite ça va être compliqué le développeur existe plus, c'est difficile quand tu as plus l'équipe d'origine, il suffit de voir ce qui c'est passé avec Metroid Prime 4 (même si maintenant, je pense que ça sera plus simple pour un possible autre Metroid par le même développeur).
Starfox n'arrive pas systématiquement dans la première année voir même 2ème année.
FZERO c'est pas une licence que tu as systématiquement sur les supports Nintendo, ça reste un jeu de "niche".
C'est le jeu Capcom que j'attends le +
J'espere pour cet été.
Oui. Nintendo change de stratégie : il veut dans un premier temps que ce soit les jeux tiers qui incitent le public a acheter leurs console plutot que leurs jeux maison. Strategie qui peut payer a terme. Ne pas avoir un public qui achete que du Nintendo au detriment du reste mais que le rapport de force soit plus équilibré qu'avec leurs consoles precédentes