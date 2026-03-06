Mega Man Dual Override : les six derniers candidats du concours communautaire Mega Man Dual Override : les six derniers candidats du concours communautaire

Pas de nouveau trailer pour le futur Mega Man : Dual Override (ou Mega Man 12 pour les intimes) mais tout de même un mot sur le sujet lors du dernier Spotlight de Capcom où l'éditeur a montré l'avancée de son concours communautaire, celui qui permettra à un heureux élu de voir intégrer sa création comme boss à affronter.



Ils étaient au départ 10.000, puis 20, et voici les 6 derniers en lice et il faut bien avouer que le talent est là tant chacun pourrait avoir sa place.



Le vainqueur sera donné très prochainement, pendant que le jeu lui-même se fera attendre jusqu'en 2027 (tous supports).