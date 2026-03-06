recherche
News / Blogs
Mega Man Dual Override : les six derniers candidats du concours communautaire
Pas de nouveau trailer pour le futur Mega Man : Dual Override (ou Mega Man 12 pour les intimes) mais tout de même un mot sur le sujet lors du dernier Spotlight de Capcom où l'éditeur a montré l'avancée de son concours communautaire, celui qui permettra à un heureux élu de voir intégrer sa création comme boss à affronter.

Ils étaient au départ 10.000, puis 20, et voici les 6 derniers en lice et il faut bien avouer que le talent est là tant chacun pourrait avoir sa place.

Le vainqueur sera donné très prochainement, pendant que le jeu lui-même se fera attendre jusqu'en 2027 (tous supports).
  • Mega Man Dual Override : les six derniers candidats du concours communautaire
  • Mega Man Dual Override : les six derniers candidats du concours communautaire
  • Mega Man Dual Override : les six derniers candidats du concours communautaire
  • Mega Man Dual Override : les six derniers candidats du concours communautaire
  • Mega Man Dual Override : les six derniers candidats du concours communautaire
  • Mega Man Dual Override : les six derniers candidats du concours communautaire
plus de médias
2
Qui a aimé ?
akd, burningcrimson
publié le 06/03/2026 à 10:16 par Gamekyo
commentaires (10)
guiguif publié le 06/03/2026 à 10:36
Le premier et le dernier sont sympa
benichou publié le 06/03/2026 à 11:16
La deuxième toutes les assoc féministes vont tomber sur Capcom
onsentapedequijesuis publié le 06/03/2026 à 11:53
benichou Il faut absolument faire gagner Sweeper Woman
stardustx publié le 06/03/2026 à 13:07
Trois persos avec des aspirateurs... c'est la tendance du moment.
malroth publié le 06/03/2026 à 13:35
Le dernier j'aime beaucoup
blondexgf publié le 06/03/2026 à 13:46
stardustx C'est le thème du concours, le robot doit avoir un bras servant à aspirer.
stardustx publié le 06/03/2026 à 13:51
blondexgf ah ok, ça explique tout
cail2 publié le 06/03/2026 à 14:01
On notera un gros focus sur le nettoyage parmi ces 6 candidats quand même. A voir le thème général de ce MM Override...
akd publié le 06/03/2026 à 14:12
le deuxième sort de médabot ?!
benichou publié le 06/03/2026 à 14:25
onsentapedequijesuis
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Mega Man : Dual Override
1
Ils aiment
Nom : Mega Man : Dual Override
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action plates-formes
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo