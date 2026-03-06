Forza Horizon 6 : 9 minutes de balade

A environ deux mois de son lancement, Forza Horizon 6 aura très probablement droit à un ou deux trailers supplémentaires mais en attendant, c'est IGN qui s'y colle en nous montrant un aperçu de 9 minutes, surtout dans le but de mettre en avant quelques-uns des biomes.
Après nous ne sommes pas très sûrs que ce soit une grande idée marketing de faire la promotion d'un Forza Horizon sans ambiance, sans musique, sans course et surtout sans off-road mais qui sommes-nous pour juger.
Lancement prévu le 19 mai 2026 sur PC/XBS/Game Pass, puis plus tard cette année sur PlayStation 5.
La présentation la plus éclatée qui soi.
Comme nous montre 10 minutes de gameplay sur x RPG en monde ouvert où le perso marche (et sans dévier de la route) sans ambiance, sans combat, sans énigmes.