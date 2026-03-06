recherche
News / Blogs
Forza Horizon 6 : 9 minutes de balade
A environ deux mois de son lancement, Forza Horizon 6 aura très probablement droit à un ou deux trailers supplémentaires mais en attendant, c'est IGN qui s'y colle en nous montrant un aperçu de 9 minutes, surtout dans le but de mettre en avant quelques-uns des biomes.

Après nous ne sommes pas très sûrs que ce soit une grande idée marketing de faire la promotion d'un Forza Horizon sans ambiance, sans musique, sans course et surtout sans off-road mais qui sommes-nous pour juger.

Lancement prévu le 19 mai 2026 sur PC/XBS/Game Pass, puis plus tard cette année sur PlayStation 5.

0
Qui a aimé ?
publié le 06/03/2026 à 10:04 par Gamekyo
commentaires (5)
ouken publié le 06/03/2026 à 10:05
Ça enterre tout ???????? la claque !!!
negan publié le 06/03/2026 à 10:06
IGN c'est toujours des abrutis pour la présentation des jeux, c'est tellement mal présenté : lol:
shanks publié le 06/03/2026 à 10:08
negan
La présentation la plus éclatée qui soi.

Comme nous montre 10 minutes de gameplay sur x RPG en monde ouvert où le perso marche (et sans dévier de la route) sans ambiance, sans combat, sans énigmes.
walterwhite publié le 06/03/2026 à 10:22
C’est vide, sans âme…ils auraient dit que la destination était San Francisco qu’on y verrait que du feu.
negan publié le 06/03/2026 à 10:26
shanks Je ne comprend pas pourquoi Xbox continue avec eux, c'est pas la première fois en plus ...
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Forza Horizon 6
1
Ils aiment
Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo