Marathon : alors du coup, ce lancement ?
Hier est sorti Marathon et on ne pouvait que scruter les premières données pouvant dessiner l'avenir même de Bungie, avec donc pour cette journée de lancement un pic de 88.000 connectés simultanément sur Steam, ce qui moins catastrophique qu'attendu, sans être extraordinaire pour autant comparé au pic de certains autres représentants de l'Extraction Game dont évidemment Arc Raiders et Helldivers II (respectivement 480.000 et 456.000).

Mais comme chacun sait, c'est les prochains jours qui vont être réellement déterminant et souhaitons pour Bungie un bon maintien ce week-end, surtout que pour l'heure, les retours de la communauté sont positifs.

publié le 06/03/2026 à 08:48 par Gamekyo
commentaires (30)
adamjensen publié le 06/03/2026 à 08:58
Pour un jeu de ce genre, 88 000, c'est rien, surtout au vu de l'argent investi dedans, et du temps de développement.
Et il ne faut pas oublier que Concord 2 était à 97 000 à sa sortie, et on a vu le résultat 2 à 3 jours plus tard, et maintenant.

Pour l'instant, il a déjà perdu plus de la moitié et est à 34 000, mais dans les jours suivants, ce sera sûrement pire.
Il remontera peut-être légèrement lors des pics d'activité, mais ça ne fera pas de miracle et il subira le même sort que les autres.

Comme prévu, aucune surprise.

Dire que tout cet argent aurait pu être investi d'une bien meilleure manière, comme dans de bons jeux solo...
negan publié le 06/03/2026 à 09:06
On espère le flop et la fermeture
shadix publié le 06/03/2026 à 09:09
adamjensen ta comparaison avec Highguard est complètement éclatée, tu compares un prix d'entrée de 40 euros à un free-to-play.
De plus, Marathon a eu droit a un week-end de beta ouverte, pas Highguard.

Donc on n'est pas du tout sur de la curiosité là, on est sur des joueurs qui ont testé le jeu et l'ont délibérément acheté.

En prenant ça en compte, 88 000 c'est certes peu par rapport à la concurrence, mais c'est énorme par rapport aux retours catastrophiques depuis son annonce.
Je rappelle qu'Arc Raiders et Helldivers avaient généré une hype conséquente, donc les ventes ont forcément suivies.

Et j'espère que tu ne parles pas consciemment des 34 000 à l'heure actuelle... c'est le matin en Europe, et la nuit aux US. Je rappelle que nous sommes vendredi, un jour ouvré, donc de travail pour beaucoup. Voyons ce soir, demain et dimanche.

Je comprends qu'on puisse ne pas aimer le jeu, libre à vous, mais de là à être de mauvaise foi direct, c'est juste fatiguant. Vous voulez que le jeu ne marche pas, c'est votre droit, mais analysez en conséquence par pitié.
raioh publié le 06/03/2026 à 09:11
Tout dépend du drop à venir de toute façon, mais moins de 100K au lancement pour un jeu multi, c'est faible.
walterwhite publié le 06/03/2026 à 09:15
Le jeu a un réel potentiel, j’ai regardé pas mal de streams hier soir et ils trouvent tous le jeu bon mais perfectible sur certains aspects.

La remontada est en marche
maxx publié le 06/03/2026 à 09:17
shadix Je ne comprends même pas les gens qui souhaitent qu'un jeu flop. Encore pire ceux qui espèrent des fermetures. Complètement débile et irresponsable. Y a des gens derrière dont c'est le métier. Des familles peut être qui dépendent de ces postes. On peut ne pas aimer un jeu et juste l'ignorer. On peut regretter que ce soit un jeu multi plutôt qu'un jeu solo (typiquement ce que je pense) mais sans forcément espérer un flop, une fermeture et compagnie. Bref
shadix publié le 06/03/2026 à 09:21
maxx je comprends pas non plus, je te rassure. Quand ça n'a rien d'un scam du moins. Parce que là pour le coup, rien que sur la DA, on est sur un taff monstre. Je regrette aussi que le jeu ne propose pas aussi un mode PvE seulement, par contre.

Ce que je comprends surtout pas, c'est pourquoi continuer dans cette voie négative alors que les retours du Server Slam et du jeu complet sont plutôt bons... contrairement à Concord et Highguard du coup, si on veut encore comparer.
zanpa publié le 06/03/2026 à 09:24
adamjensen n'importe quoi concorde n'a jamais été en pic de joeur à 98k regarde steam db on était à 3K

tout ça pour enfoncer marathon .... le jeu marche ça vous fait chier donc vous passer votre temps à faire de la désinformation
shadix publié le 06/03/2026 à 09:34
zanpa Il parle d'Highguard en disant "Concord 2", c'est sa manière de montrer son manque d'intelligence.

Surtout que s'il veut comparer un jeu comparable, tu prends Concord, qui coûtait aussi 40€ comme Marathon, et qui a eu droit à une beta ouverte, comme Marathon. Résultat : pic de lancement à 697 joueurs... contre 88 000 pour Marathon
zekk publié le 06/03/2026 à 09:39
En même temps vous vous attendiez à quoi comme commentaire de sa part
aozora78 publié le 06/03/2026 à 09:44
Apparemment le jeu est vraiment bien après quelques heures à comprendre les mécaniques et plonger un peu plus dans l'univers. Mais bon est-ce qu'il se démarque assez? Ça j'ai pas vu d'infos dessus.
gamjys publié le 06/03/2026 à 09:44
Pourquoi y a-t-il autant de haine envers ce jeu au point que certains souhaitent son échec et la fermeture du studio ?
churos45 publié le 06/03/2026 à 09:54
Je pense que beaucoup sont déjà "bien" sur Arc Raiders donc ils ne voient pas l'intérêt de passer sur Marathon, et c'est dur de passer après la hype RE9.

Après niveau marketing je ne sais pas si le jeu est bien mis en avant ? Je vois plus de pub pour Reanimal qui est un jeu de 6-8h plutôt que pour Marathon
ouken publié le 06/03/2026 à 10:08
Aïe ia aie bientôt bientôt la fin
walterwhite publié le 06/03/2026 à 10:27
churos45 La dernière MAJ d’AR n’est pas ouf, ceux qui ont lâchés le jeu avant ça ne vont pas forcément rester ou revenir, Marathon arrive au bon moment. Les retours sont bons, il faut maintenant que ça prenne et on aura un vrai aperçu ce week-end.
khazawi publié le 06/03/2026 à 10:31
Bide en cours...
kaiserstark publié le 06/03/2026 à 10:38
aozora78 walterwhite Le jeu est bon, il est à 91% en review sur Steam ce qui est bon signe donc faut voir comment ça va évoluer car comparé à un Arc Raiders, il a une approche beaucoup plus hardcore et pvp donc je suis curieux de voir si il va y avoir un bouche à oreille positif.

Sinon l'ambiance et l'univers est vraiment chouette, au point que ça serait bien d'avoir une nouvelle campagne solo dans Marathon.
evasnake publié le 06/03/2026 à 11:07
adamjensen Heureusement qu'il y a d'autres membres que toi sur ce site, car là, t'es vraiment le roi de la désinformation.
grospich publié le 06/03/2026 à 11:36
Pas fan de ce genre de jeux, mais content de voir que Marathon a trouvé son public (88K) et surtout que les retours sont positifs (>90% sur Steam), c'est ça le plus important.

Je pense que les gens espèrent juste que ça flop pour dissuader Sony de continuer à financer du GAAS plutôt que du jeu solo.
leduclebowski publié le 06/03/2026 à 11:48
Dite, si vous insultez pas un mec comme Negan, c'est que vous validez tous ces propos de merde non? Ou c'est moi?
sasquatsch publié le 06/03/2026 à 12:04
leduclebowski que lui veux tu à Negan, il est sympa, il joue un personnage, faut pas reagir non plus a chaque pet qu'il fait.
Ensuite il tient des propos fermes a goût varié mais généralement avec des Sources qui semblent correctes, ce qui est différent de sortir des arguments sans fondement
ravyxxs publié le 06/03/2026 à 12:19
zekk Qui l'autre débile en deuxième position des commentaires ? Il était calme depuis des mois, là il revient au taquet c'est usant....
ravyxxs publié le 06/03/2026 à 12:20
zekk Aaaah non tu parles du premier ,oui il adore appeler les jeux Concord et aime souhaiter un échec histoire que des gens soient au chomâge comme lui.
oreillesal publié le 06/03/2026 à 12:34
Appel au meurtre et aux insultes

Quelle époque formidable ou le camp du bien est incarné par les pires saloperies, tout ça pour défendre un échec industriel.
Succulent.
zekk publié le 06/03/2026 à 12:53
ravyxxs oui le premier C’est aussi un phénomène qui s'écoute parler encore un grand analyste de gamekyo !
ravyxxs publié le 06/03/2026 à 12:56
link571 Nah nah mec dit pas ça s'il te plaît c'est dégueulasse, efface, te mange pas un ban def, c'est horrible ce que tu dis, efface s'il te plaît, tu peux pas souhaiter le cancer à une personne...wtf aller efface s'il te plaît,merci.
ravyxxs publié le 06/03/2026 à 12:57
zekk C'est con parce que parfois il analyse tellement bien les choses, mais lorsqu'il s'agit des studios en mal, des jeux en mal, il devient la personne au bout de la table durant un dîner de.......

oreillesal C'est chaud...
link571 publié le 06/03/2026 à 12:58
ravyxxs bien évidemment que c’est ironique et que je lui souhaite pas de mal, c’est juste pour montrer qu’on peut être aussi con et méchant que lui.
ravyxxs publié le 06/03/2026 à 12:59
link571 Oui mais Shanks peut te ban pour ça, après tu fais ce que tu veux, jusque je trouve ça un peu...too much lol.
zekk publié le 06/03/2026 à 13:10
ravyxxs
