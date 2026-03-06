Marathon : alors du coup, ce lancement ?

Hier est sortiet on ne pouvait que scruter les premières données pouvant dessiner l'avenir même de Bungie, avec donc pour cette journée de lancement un pic de 88.000 connectés simultanément sur Steam, ce qui moins catastrophique qu'attendu, sans être extraordinaire pour autant comparé au pic de certains autres représentants de l'Extraction Game dont évidemmentet(respectivement 480.000 et 456.000).Mais comme chacun sait, c'est les prochains jours qui vont être réellement déterminant et souhaitons pour Bungie un bon maintien ce week-end, surtout que pour l'heure, les retours de la communauté sont positifs.