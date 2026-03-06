Marathon : alors du coup, ce lancement ?

Hier est sorti Marathon et on ne pouvait que scruter les premières données pouvant dessiner l'avenir même de Bungie, avec donc pour cette journée de lancement un pic de 88.000 connectés simultanément sur Steam, ce qui moins catastrophique qu'attendu, sans être extraordinaire pour autant comparé au pic de certains autres représentants de l'Extraction Game dont évidemment Arc Raiders et Helldivers II (respectivement 480.000 et 456.000).
Mais comme chacun sait, c'est les prochains jours qui vont être réellement déterminant et souhaitons pour Bungie un bon maintien ce week-end, surtout que pour l'heure, les retours de la communauté sont positifs.
Et il ne faut pas oublier que Concord 2 était à 97 000 à sa sortie, et on a vu le résultat 2 à 3 jours plus tard, et maintenant.
Pour l'instant, il a déjà perdu plus de la moitié et est à 34 000, mais dans les jours suivants, ce sera sûrement pire.
Il remontera peut-être légèrement lors des pics d'activité, mais ça ne fera pas de miracle et il subira le même sort que les autres.
Comme prévu, aucune surprise.
Dire que tout cet argent aurait pu être investi d'une bien meilleure manière, comme dans de bons jeux solo...
De plus, Marathon a eu droit a un week-end de beta ouverte, pas Highguard.
Donc on n'est pas du tout sur de la curiosité là, on est sur des joueurs qui ont testé le jeu et l'ont délibérément acheté.
En prenant ça en compte, 88 000 c'est certes peu par rapport à la concurrence, mais c'est énorme par rapport aux retours catastrophiques depuis son annonce.
Je rappelle qu'Arc Raiders et Helldivers avaient généré une hype conséquente, donc les ventes ont forcément suivies.
Et j'espère que tu ne parles pas consciemment des 34 000 à l'heure actuelle... c'est le matin en Europe, et la nuit aux US. Je rappelle que nous sommes vendredi, un jour ouvré, donc de travail pour beaucoup. Voyons ce soir, demain et dimanche.
Je comprends qu'on puisse ne pas aimer le jeu, libre à vous, mais de là à être de mauvaise foi direct, c'est juste fatiguant. Vous voulez que le jeu ne marche pas, c'est votre droit, mais analysez en conséquence par pitié.
La remontada est en marche
Ce que je comprends surtout pas, c'est pourquoi continuer dans cette voie négative alors que les retours du Server Slam et du jeu complet sont plutôt bons... contrairement à Concord et Highguard du coup, si on veut encore comparer.
tout ça pour enfoncer marathon .... le jeu marche ça vous fait chier donc vous passer votre temps à faire de la désinformation
Surtout que s'il veut comparer un jeu comparable, tu prends Concord, qui coûtait aussi 40€ comme Marathon, et qui a eu droit à une beta ouverte, comme Marathon. Résultat : pic de lancement à 697 joueurs... contre 88 000 pour Marathon
Après niveau marketing je ne sais pas si le jeu est bien mis en avant ? Je vois plus de pub pour Reanimal qui est un jeu de 6-8h plutôt que pour Marathon
Sinon l'ambiance et l'univers est vraiment chouette, au point que ça serait bien d'avoir une nouvelle campagne solo dans Marathon.
Je pense que les gens espèrent juste que ça flop pour dissuader Sony de continuer à financer du GAAS plutôt que du jeu solo.
Ensuite il tient des propos fermes a goût varié mais généralement avec des Sources qui semblent correctes, ce qui est différent de sortir des arguments sans fondement
