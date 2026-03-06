recherche
Bandai Namco : le teaser RPG a finalement mené à un nouveau Sword Art Online
Comme attendu, le teaser RPG de Bandai Namco n'avait aucun rapport ni avec Tales of ni avec du FromSoftware, mais on ne s'attendait tout de même pas à partir dans un nouveau Sword Art Online, bien que cette fois très différent dans sa proposition.

Car plutôt que de faire une nouvelle fois fuir un paquet de joueurs face à un lore bordélique, les développeurs vont cette fois miser sur une expérience dont la narration sera très éloignée de ce qui a été mis en place, au point de pouvoir en profiter sans rien connaître, pour inversement donner envie aux nouveaux-venus de s'intéresser à davantage. Pour cela d'ailleurs que l'on n'incarnera pas un perso préconçu, connu ou non, mais un avatar tout neuf créé via l'habituel éditeur.

Pour ce qui est du jeu, toujours purement solo contrairement à ce que le titre de la licence laisse suggérer (il mime en quelque sorte le contexte du MMO), tout se situera cette fois dans une gigantesque tour à dompter, et le mot gigantesque est un euphémisme vu que chaque étage peut aussi bien abriter un donjon complet, une ville et même une zone totalement ouverte.

Sortie prévue le 10 juillet 2026 (PC/PS5/XBS) pour 69,99€ la version de base, 89,99€ la Deluxe incluant quelques bonus dont une future extension, et la Ultimate à 119,99€ avec en plus un pack de diverses armures et une application spéciale recelant OST numérique et Artbook numérique, ainsi qu'un anime spécial de tout de même 2h.



publié le 06/03/2026 à 08:41 par Gamekyo
shambala93 publié le 06/03/2026 à 08:55
Ces jeux ont vraiment tous la même tête. Ça a l’air tellement vu et revu.
azerty publié le 06/03/2026 à 09:00
A 20 balles je prends

raioh publié le 06/03/2026 à 09:03
I sleep.
perse9 publié le 06/03/2026 à 09:45
non..dsl sans moi..eux il faut qu'il arrête de faire des jrpg
aeris582 publié le 06/03/2026 à 10:04
Tout ça pour ça
ouken publié le 06/03/2026 à 10:09
Putain comme SE il commence a faire des truc caca en pagaille ou des jeux mal foutu avec 0 hype
rbz publié le 06/03/2026 à 10:16
marrant que ça arrive après l'annonce de .hack zero
ignoble comme dhab sao
Fiche descriptif
Sword Art Online : Echoes of Aincrad
Nom : Sword Art Online : Echoes of Aincrad
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
