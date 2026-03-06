Bandai Namco : le teaser RPG a finalement mené à un nouveau Sword Art Online

Comme attendu, le teaser RPG de Bandai Namco n'avait aucun rapport ni avec Tales of ni avec du FromSoftware, mais on ne s'attendait tout de même pas à partir dans un nouveau, bien que cette fois très différent dans sa proposition.Car plutôt que de faire une nouvelle fois fuir un paquet de joueurs face à un lore bordélique, les développeurs vont cette fois miser sur une expérience dont la narration sera très éloignée de ce qui a été mis en place, au point de pouvoir en profiter sans rien connaître, pour inversement donner envie aux nouveaux-venus de s'intéresser à davantage. Pour cela d'ailleurs que l'on n'incarnera pas un perso préconçu, connu ou non, mais un avatar tout neuf créé via l'habituel éditeur.Pour ce qui est du jeu, toujours purement solo contrairement à ce que le titre de la licence laisse suggérer (il mime en quelque sorte le contexte du MMO), tout se situera cette fois dans une gigantesque tour à dompter, et le mot gigantesque est un euphémisme vu que chaque étage peut aussi bien abriter un donjon complet, une ville et même une zone totalement ouverte.Sortie prévue le 10 juillet 2026 (PC/PS5/XBS) pour 69,99€ la version de base, 89,99€ la Deluxe incluant quelques bonus dont une future extension, et la Ultimate à 119,99€ avec en plus un pack de diverses armures et une application spéciale recelant OST numérique et Artbook numérique, ainsi qu'un anime spécial de tout de même 2h.