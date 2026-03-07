Newzoo : pour la plupart des jeux PlayStation, le marché PC représente moins de 10% d'audience
On le sait, même si aucun communiqué officiel n'a été livré par Sony : PlayStation aurait mis fin à son initiative de porter ses jeux sur PC, exception faite des jeux à service et de certains partenariats en fonction du contrat, avec Death Stranding 2 à venir.
Les données de Newzoo viennent aujourd'hui mettre en lumière le problème que rencontre l'éditeur, n'estimant pas le besoin du multi-supports Day One pour ses jeux solo afin de privilégier la PlayStation 5, mais qui dans le même temps fait face à un désintérêt une fois venue la sortie PC plus ou moins un an après, à la fois parce que les possesseurs des deux supports se sont naturellement déjà tournés vers la version PS5, mais également parce que les full PC sont passés à d'autres envies et attentes une fois la hype passée.
Quelques exemples de la part de marché PC sur certains jeux solo PlayStation :
- Ghost of Tsushima : 11 % (tout de même 2,1 millions de joueurs PC)
- Ratchet & Clank : Rift Apart : 8 %
- Horizon Forbidden West : 7 %
- God of War Ragnarök : 6 %
- Marvel's Spider-Man 2 : 5 %
Pire encore, ce constat actuel montre également que sur la longueur, la PlayStation 5 parvient à prendre de plus en plus l'ascendant vu que dans les 3 premiers mois qui suivent la sortie d'un jeu solo sur PC, même en retard, on est de l'ordre de 12 %. A titre de comparaison, lorsqu'un éditeur sort un AAA simultanément sur PC et console(s), le PC prend 44 % de l'audience.
En conclusion, faute de politique Day One, Sony peut difficilement compter sur le PC (encore une fois pour ses jeux solo), et si certains seraient tentés de dire que ça reste un peu de pognon à prendre, pas sûr que l'entreprise s'en sorte dans le vert car chaque joueur (prêt à patienter) quittant la PS5 pour le PC fera perdre à Sony les royalties de tous ses futurs achats.
publié le 07/03/2026 à 11:55 par Gamekyo
Mais clairement aussi le fait que Microsoft arrive avec une console qui ferait tourner des jeux PlayStation et donc tous les jeux, sauf Nintendo, ça pouvait être quelque chose de très embêtant…
Y'a vraiment un niveau d'analyse chez sony proche du caniveau depuis 5 ans, à se demander comment la ps5 peut etre un succès quand on est autant à coté de la plaque niveau softwares et gestion des licences et de studios.
sandman en vrai economiquement ta mieux fait de te prendre une PS5 pour ensuite la degager que de te faire ouvrir en différé par sony sur PC
Parfait l'arret des ports PC en tout cas, meilleur move de Sony depuis bail.
Par ailleurs, je sais pas si c'est vrai, mais y a une info qui tourne comme quoi ils compteraient même retirer les jeux déjà sortis sur PC. J'y crois pas trop, mais bon.
Les jeux excellents le restent, même 3 ans après.
Quand tu as un hype de fou et que 6 mois après tout ce qu'il reste c'est un gameplay peu original et répétitif, c'est qu'il y a un problème qualitatif.
Donc c'est certain que les joueurs ayant quitté la PlayStation pour le PC ne reviendront pas en arrière.
Je ne pense pas, rien que ceux qui veulent la suite des GOW, Spider-Man anc co reviendront a la maison au moins pour les exclues, sans compter les nouvelles IP qui pourraient les intéresser.
Les PCistes ne sont pas tous aussi sectaires, encore moins ceux qui viennent du monde console.
Tant pis, les joueurs PC qui ne veulent pas se procurer une PS5 iront sur YouTube regarder du Let's Play en se persuadant que le jeu est BOF
Parce que les chiffres on les connait, il ne devrait surprendre personne. Et même si mine de rien, plus de la moitié des jeux Sony ont fait plus que rembourser leur cout de développement sur PC..
Il faut rappeler que les jeux Sony ont été d'énormes succès sur PS4, donc se fier uniquement a une proportion est l'occasion de mal interpréter leur intérêt et leur rentabilité, avec un notamment un retour sur investissement extrêmement élevé.
Qu'il y ait des joueurs consoles qui migrent sur PC c'est un fait, qu'il y en ait qui migrent dans un sens ou dans l'autre uniquement par rapport aux First Party Sony c'est ultra marginal. C'est d'autant plus paradoxale de s'imaginer ça alors qu'on a la preuve que les jeux Sony ne font pas d'énormes volumes.
Par contre, le bénéfice risque ne plaide plus en faveur, particulièrement avec Steam qui est en train de passer du statut de "partenaire" / "alternative", une concurrence modérée, à une concurrence tout aussi frontale que Xbox.
Mais la encore, il y a longtemps Yoshida voulait renforcer leur position sur PC, mais ça n'a jamais été fait donc maintenant avec Steam qui va vouloir s'inviter dans les salons ils sont pris au piège.
La principale source de revenu de Sony sur Playstation c'est la commission pour chaque jeux, chaque dlc, extensions etc...
Sony pourrait faire le double voir le triple de vente sur PC que s'il perd des joueurs sur la console, ça leur fera beaucoup plus mal (sachant que sur PC, Sony est soumis à la commission Steam)
C'est par exemple mon cas, je suis un consoleux dans l'ame, bon j'ai pas attendu Sony pour partir sur PC, mais ça m'empêche pas de m'acheter les consoles par passion pour certains éditeurs / licences.
Maintenant c'est même pas une goutte dans l'océan, c'est même pas une vaguelette de l'équilibre du marché..
Un potentiel de quelques centaines de milliers de joueurs d'un côté face a 300 millions de joueurs consoles, et encore autant sur PC à l'échelle mondiale.
Mais la fusion de l'univers PC et console s'accélère et va s'accélère encore plus dans les années à venir, c'est problématique et ça rejoint le risque d'érosion que tu évoques.
Après comme tous les éditeurs sur PC, Sony vend des clés de leurs jeux sans payer les 30% de commission Steam.
C'est aussi pour ça que c'est devenu une plateforme aussi plaisante en terme de prix pr les joueurs, et de rentabilité pour les dev
Et ce qui me fait rire, c'est les pro PC qui seraient passés à d'autres envies et attentes une fois la hype passée. C'est pas comme si l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble sortait des AAA de ce calibre tous les 3 mois, 6 mois.
On les connait les AAA qui sont annoncés car quasi aucun studio ne peut éviter le marché consoles aujourd'hui.
D'autant plus que ces exclusivités qui sont de véritables vitrines technologiques de la PS5 font aussi baver les Pro PC avec les plus grosses configurations, en faisant des comparaisons sur youtube.
Mais là encore, c'est très très loin d'être tout le monde sur Steam qui sont équipés en 5080 / 5090. Ca ne représente qu'un très faible pourcentage.
On le dira jamais assez, les exclusivités constituent le coeur battant des consoles, leur ADN moléculaire.
Une console qui n'aurait plus d'exclusivités ne peut plus survivre, elle est condamnée à court, moyen terme.
Continuer à sortir des exclusivités sur PC, c'était le danger mortel qui visait PlayStation à terme.
Heureusement que Hideaki Nishino a pris les devants et s'en est rendu compte, surtout à l'aube d'une nouvelle génération. Malgré des milliards engendrés avec les ventes Steam, il n'a pas oublié par dessus tout ce qui fait la force de PlayStation: sa communauté fidèle de joueurs, qui du jour au lendemain en continuant ainsi à sortir les exclusivités ailleurs, aurait pu quitter à moyen terme leur écosystème console.
C'est à la fois la survie du marché console qui est en jeu et le poumon économique de Sony Corporation.
Marrant aussi les pros PC qui disent que Sony est en danger en ne sortant pas les exclusivités sur PC. On ne vous entend pas dire la même chose pour Nintendo.
Un Mario, Zelda sur PC en 4K Path Tracing, DLSS 4.5 ça vous tente pas?
Sortir les jeux deux ans plus tard au prix fort était vraiment un très mauvais choix.
De plus, l'énorme majorité du public est plutôt casual et ne migrera pas sur PC.
Enfin, les ventes assez faible de jeux Sony sur PC démontre que de toute façon, les joueurs PC ayant migrés sont peu nombreux et peu intéressés par les exclusivités Sony.
A mon avis, Sony n'a plutôt pas trop envie de voir ses jeux sur les nouvelles consoles PC et comme de toute façon leur politique de sortir leur jeux 2 ans après au prix fort n'est pas très efficace, ils préfèrent ne prendre aucun risque.
On fera avec
Et n’oubliez pas que :
Le marathon (les manettes surtout ) à fond sur PlayStation.
zboubi480 Vu la tronche de certains tops ventes, j’en doute.
réducteur pour le taf effectuer sur la partie software ainsi que la compatibilité des gen xbox precedente ,et autre tech qui n'existent pas sur PC actuellement (quick resume) , ca l'est aussi pour la R&D qui à demarré il y a plusieurs annee https://www.ign.com/articles/huge-microsoft-leak-reveals-plans-for-2028-next-gen-cloud-hybrid-xbox
Par contre étrangement les jeux qui sortent le même jour sur tous les supports cartonnent et même plus que sur consoles. Bref, rendez-vous dans quelques années pour voir s'ils finiront pas par revenir et en faisant les choses à fond cette fois-ci.