Newzoo : pour la plupart des jeux PlayStation, le marché PC représente moins de 10% d'audience Newzoo : pour la plupart des jeux PlayStation, le marché PC représente moins de 10% d'audience

On le sait, même si aucun communiqué officiel n'a été livré par Sony : PlayStation aurait mis fin à son initiative de porter ses jeux sur PC, exception faite des jeux à service et de certains partenariats en fonction du contrat, avec Death Stranding 2 à venir.



Les données de Newzoo viennent aujourd'hui mettre en lumière le problème que rencontre l'éditeur, n'estimant pas le besoin du multi-supports Day One pour ses jeux solo afin de privilégier la PlayStation 5, mais qui dans le même temps fait face à un désintérêt une fois venue la sortie PC plus ou moins un an après, à la fois parce que les possesseurs des deux supports se sont naturellement déjà tournés vers la version PS5, mais également parce que les full PC sont passés à d'autres envies et attentes une fois la hype passée.



Quelques exemples de la part de marché PC sur certains jeux solo PlayStation :



- Ghost of Tsushima : 11 % (tout de même 2,1 millions de joueurs PC)

- Ratchet & Clank : Rift Apart : 8 %

- Horizon Forbidden West : 7 %

- God of War Ragnarök : 6 %

- Marvel's Spider-Man 2 : 5 %



Pire encore, ce constat actuel montre également que sur la longueur, la PlayStation 5 parvient à prendre de plus en plus l'ascendant vu que dans les 3 premiers mois qui suivent la sortie d'un jeu solo sur PC, même en retard, on est de l'ordre de 12 %. A titre de comparaison, lorsqu'un éditeur sort un AAA simultanément sur PC et console(s), le PC prend 44 % de l'audience.



En conclusion, faute de politique Day One, Sony peut difficilement compter sur le PC (encore une fois pour ses jeux solo), et si certains seraient tentés de dire que ça reste un peu de pognon à prendre, pas sûr que l'entreprise s'en sorte dans le vert car chaque joueur (prêt à patienter) quittant la PS5 pour le PC fera perdre à Sony les royalties de tous ses futurs achats.