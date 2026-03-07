PlayStation tente un test à grande échelle sur la ''tarification dynamique'' des jeux PS Store PlayStation tente un test à grande échelle sur la ''tarification dynamique'' des jeux PS Store

Le système est controversé mais « l'essentiel, c'est que ça fonctionne » et Polygon vient de rapporter que PlayStation est en train d'effectuer des tests à grande échelle de « tarification dynamique » sur son PlayStation Store.



De quoi on parle ? Disons que si l'on excepte certaines différences de prix d'un pays à l'autre (d'ailleurs beaucoup moins importantes aujourd'hui qu'à une certaine époque), tout le monde est logé à la même enseigne sur les prix numériques, avec des promotions d'ordre mondiale, et des offres communes (la petite réduction si vous êtes abonnés PS Plus par exemple).



Mais la « tarification dynamique » apporte de nouvelles variables aussi bien en fonction des territoires que des utilisateurs, même si ces derniers se situent dans le même pays. En bref, on s'adapte « aux besoins du client » et de plusieurs manières, genre un titre qui, soudainement en rupture de stock pour x raisons dans un pays, pourrait ne pas avoir droit à la promotion qui concerne le voisin. Le plus important (et c'est là que ça a tendance à râler), c'est que ce système prend également en compte votre propre historique, et on peut par exemple imaginer le cas d'un pote qui a droit à une promotion sur un jeu récent, contrairement à vous si le système comprend que vous ne rechignez pas à craquer à plein pot Day One. L'inverse peut également être valable si l'on souhaite récompenser la fidélité (le dernier jeu de x licence légèrement moins cher si vous avez acheté les précédents).



Selon Polygon, PlayStation mènerait discrètement son test sur 139 jeux (dont des first-party comme The Last of Us : Part II et God of War Ragnarök) à travers 68 régions, pour des variables entre 5,3 et 17,9 %.



Point très important : ce système est uniquement promotionnel, avec donc des prix nivelés vers le bas. A aucun moment, un joueur peut se retrouver avec un prix supérieur à la normale.