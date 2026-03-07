recherche
PlayStation tente un test à grande échelle sur la ''tarification dynamique'' des jeux PS Store
Le système est controversé mais « l'essentiel, c'est que ça fonctionne » et Polygon vient de rapporter que PlayStation est en train d'effectuer des tests à grande échelle de « tarification dynamique » sur son PlayStation Store.

De quoi on parle ? Disons que si l'on excepte certaines différences de prix d'un pays à l'autre (d'ailleurs beaucoup moins importantes aujourd'hui qu'à une certaine époque), tout le monde est logé à la même enseigne sur les prix numériques, avec des promotions d'ordre mondiale, et des offres communes (la petite réduction si vous êtes abonnés PS Plus par exemple).

Mais la « tarification dynamique » apporte de nouvelles variables aussi bien en fonction des territoires que des utilisateurs, même si ces derniers se situent dans le même pays. En bref, on s'adapte « aux besoins du client » et de plusieurs manières, genre un titre qui, soudainement en rupture de stock pour x raisons dans un pays, pourrait ne pas avoir droit à la promotion qui concerne le voisin. Le plus important (et c'est là que ça a tendance à râler), c'est que ce système prend également en compte votre propre historique, et on peut par exemple imaginer le cas d'un pote qui a droit à une promotion sur un jeu récent, contrairement à vous si le système comprend que vous ne rechignez pas à craquer à plein pot Day One. L'inverse peut également être valable si l'on souhaite récompenser la fidélité (le dernier jeu de x licence légèrement moins cher si vous avez acheté les précédents).

Selon Polygon, PlayStation mènerait discrètement son test sur 139 jeux (dont des first-party comme The Last of Us : Part II et God of War Ragnarök) à travers 68 régions, pour des variables entre 5,3 et 17,9 %.

Point très important : ce système est uniquement promotionnel, avec donc des prix nivelés vers le bas. A aucun moment, un joueur peut se retrouver avec un prix supérieur à la normale.
publié le 07/03/2026 à 10:50 par Gamekyo
commentaires (24)
xynot publié le 07/03/2026 à 10:55
Est-ce légal ?
shanks publié le 07/03/2026 à 10:57
xynot
Y a un paquet d'entreprises qui le font.

D'ailleurs une des bases de la tarification dynamique est connue de tous : ton petit Carrefour City, il aura pas les mêmes prix dans un secteur concurrentiel que s'il est solo dans un patelin sans rien à des kilomètres autour.
xynot publié le 07/03/2026 à 10:58
shanks oui mais pour le cas PlayStation on parle d'une différence de prix par individus là
supasaiyajin publié le 07/03/2026 à 11:00
Il me semble que ca existe déjà ailleurs, genre sur Cdiscount ou Ubaldi, je sais plus. Apres je sais pas si c'est exactement la meme chose, mais ca m'est déja arrivé d'avoir une remise en plus sur un compte et pas sur un autre.
newtechnix publié le 07/03/2026 à 11:10
hmmm intéressant
jenicris publié le 07/03/2026 à 11:10
Ca par contre c'est de la daube même si ça fait déjà quelques mois que ce test circule
shanks publié le 07/03/2026 à 11:13
xynot
Alors je peux me tromper mais il me semble qu'un paquet de supermarchés/hypermarchés proposent des promotions sur leur application en fonction de ton historique d'achats.
nyseko publié le 07/03/2026 à 11:22
Certains supermarchés le font avec un système de remise mais seulement sur les applications (donc carte de fidélité) ou achat en ligne.

La par contre avec Sony ça va loin parce que si vous rajoutez un jeu dans votre panier et le laissez 48h, le site va ensuite vous proposer une remise (Allez tu hésitais, vazy achète le mon jeu!!!).

En France rien n'interdit de faire des réductions "à la tête du client".

Et je vais rajouter que dans le domaine professionnel, c'est comme cela que ça fonctionne, même si les entreprises disposent de prix catalogues, tous le monde ne paye au final pas la même somme pour la même chose.

Dell par exemple fait des remises personnalisés en fonction du type d'entreprise.
zekk publié le 07/03/2026 à 11:23
belle idée de merde...
51love publié le 07/03/2026 à 11:30
Ça promet quand il n'y aura plus de possibilité d'acheter en physique sur PlayStation...

Un seul store fermé, pas d'achat depuis d'autres stores, pas de concurrence donc et commission Sony obligatoire de 30% (ça pique) sur chaque achat contrairement à d'autres, abonnement online (abusif a mon sens dont le prix ne fait que flamber), ..

Déjà que GTA6 et sa sortie plus tard en physique va certainement donner un bon argument à tout le monde de faire pareil après lui...

d'ici quelques années, on sera quasi perçu comme un paria si on ose acheter un jeu en physique sur console.

On fait tout pour nous dissuader, et quand 95% des jeux seront vendus demat, on nous sortira l'excuse que les joueurs ne veulent plus autre chose que leurs stores demat de merde et ils en profiteront pr bien la mettre profond dans le dos des joueurs avec ce genre de pratique.


Le next move c'est quoi ? Demander nos salaires et faire payer plus chers si on est aisé ?
foxstep publié le 07/03/2026 à 11:39
Rien compris et flemme d'essayer de comprendre.

Faites juste de putin de jeux et vrais exclues, et fixer moi votre putain de drift à la con
51love publié le 07/03/2026 à 11:44
foxstep ya rien de compliquer à comprendre.

De la promotion en fonction de la tête du client.

Je pourrais bénéficier d'une promo sur un jeu et toi non, et vice versa, en fonction des algorithmes de Sony.
davidsexking publié le 07/03/2026 à 11:48
51love on en est loin, on en reparlera dans 10 ans mais d'ici là ce sera sûrement plus rentable d'avoir un PC
ptitnours publié le 07/03/2026 à 11:49
C'est vraiment pour normaliser la moyenne des dépenses par joueurs, sauf que ceux qui profitent que des réduc pour acheter c'est parce qu'ils ont de faibles revenues ou tout simplement qu'ils sont patients et/ou économes

Avec un système pareil plus aucun intérêt: on force le plein pot pour les revenus faibles en gros. Ca va juste pousser vers les cracks ou les jeux gratuits/mobile/marché gris
davidsexking publié le 07/03/2026 à 11:49
Par contre la commission de 30% elle existe aussi sur Steam
foxstep publié le 07/03/2026 à 11:50
51love Ah dis comme ça Esperons qu'ils vont pas abusé j'achete souvent en promo
bladagun publié le 07/03/2026 à 11:55
Pardon ?
mattewlogan publié le 07/03/2026 à 12:05
OSEF
cail2 publié le 07/03/2026 à 12:18
Fuck le démat'
zboubi480 publié le 07/03/2026 à 14:25
Cte honte...si t'es LGBT tu vas payer ton jeu moins cher ?
shadix publié le 07/03/2026 à 15:02
Ça me fait penser aux abonnements d’applications mobiles qui te proposent une promotion de malade si tu le refuse plusieurs fois
keiku publié le 07/03/2026 à 15:27
très bien de toute facon aujourd'hui 99.9% de leur jeu ne valent pas plus de 10 euros...,donc si ca baisse tant mieux , sinon j'appliquerais ma propre tarification dynamique...
tripy73 publié le 07/03/2026 à 15:34
La dilatation dynamique selon les régions, on arrête pas le progrès, surtout pour les pays "riches" où les tarifs des promos (pour l'instant) seront plus élevés... Toujours au top ces multinationales quand il s'agit de trouver des moyens pour augmenter les bénéfices
akinen publié le 07/03/2026 à 15:51
Comme les commerces réels ou ta fidélité peut être récompensée donc
