PlayStation tente un test à grande échelle sur la ''tarification dynamique'' des jeux PS Store
Le système est controversé mais « l'essentiel, c'est que ça fonctionne » et Polygon vient de rapporter que PlayStation est en train d'effectuer des tests à grande échelle de « tarification dynamique » sur son PlayStation Store.
De quoi on parle ? Disons que si l'on excepte certaines différences de prix d'un pays à l'autre (d'ailleurs beaucoup moins importantes aujourd'hui qu'à une certaine époque), tout le monde est logé à la même enseigne sur les prix numériques, avec des promotions d'ordre mondiale, et des offres communes (la petite réduction si vous êtes abonnés PS Plus par exemple).
Mais la « tarification dynamique » apporte de nouvelles variables aussi bien en fonction des territoires que des utilisateurs, même si ces derniers se situent dans le même pays. En bref, on s'adapte « aux besoins du client » et de plusieurs manières, genre un titre qui, soudainement en rupture de stock pour x raisons dans un pays, pourrait ne pas avoir droit à la promotion qui concerne le voisin. Le plus important (et c'est là que ça a tendance à râler), c'est que ce système prend également en compte votre propre historique, et on peut par exemple imaginer le cas d'un pote qui a droit à une promotion sur un jeu récent, contrairement à vous si le système comprend que vous ne rechignez pas à craquer à plein pot Day One. L'inverse peut également être valable si l'on souhaite récompenser la fidélité (le dernier jeu de x licence légèrement moins cher si vous avez acheté les précédents).
Selon Polygon, PlayStation mènerait discrètement son test sur 139 jeux (dont des first-party comme The Last of Us : Part II et God of War Ragnarök) à travers 68 régions, pour des variables entre 5,3 et 17,9 %.
Point très important : ce système est uniquement promotionnel, avec donc des prix nivelés vers le bas. A aucun moment, un joueur peut se retrouver avec un prix supérieur à la normale.
publié le 07/03/2026 à 10:50 par Gamekyo
Y a un paquet d'entreprises qui le font.
D'ailleurs une des bases de la tarification dynamique est connue de tous : ton petit Carrefour City, il aura pas les mêmes prix dans un secteur concurrentiel que s'il est solo dans un patelin sans rien à des kilomètres autour.
Alors je peux me tromper mais il me semble qu'un paquet de supermarchés/hypermarchés proposent des promotions sur leur application en fonction de ton historique d'achats.
La par contre avec Sony ça va loin parce que si vous rajoutez un jeu dans votre panier et le laissez 48h, le site va ensuite vous proposer une remise (Allez tu hésitais, vazy achète le mon jeu!!!).
En France rien n'interdit de faire des réductions "à la tête du client".
Et je vais rajouter que dans le domaine professionnel, c'est comme cela que ça fonctionne, même si les entreprises disposent de prix catalogues, tous le monde ne paye au final pas la même somme pour la même chose.
Dell par exemple fait des remises personnalisés en fonction du type d'entreprise.
Un seul store fermé, pas d'achat depuis d'autres stores, pas de concurrence donc et commission Sony obligatoire de 30% (ça pique) sur chaque achat contrairement à d'autres, abonnement online (abusif a mon sens dont le prix ne fait que flamber), ..
Déjà que GTA6 et sa sortie plus tard en physique va certainement donner un bon argument à tout le monde de faire pareil après lui...
d'ici quelques années, on sera quasi perçu comme un paria si on ose acheter un jeu en physique sur console.
On fait tout pour nous dissuader, et quand 95% des jeux seront vendus demat, on nous sortira l'excuse que les joueurs ne veulent plus autre chose que leurs stores demat de merde et ils en profiteront pr bien la mettre profond dans le dos des joueurs avec ce genre de pratique.
Le next move c'est quoi ? Demander nos salaires et faire payer plus chers si on est aisé ?
Faites juste de putin de jeux et vrais exclues, et fixer moi votre putain de drift à la con
De la promotion en fonction de la tête du client.
Je pourrais bénéficier d'une promo sur un jeu et toi non, et vice versa, en fonction des algorithmes de Sony.
Avec un système pareil plus aucun intérêt: on force le plein pot pour les revenus faibles en gros. Ca va juste pousser vers les cracks ou les jeux gratuits/mobile/marché gris