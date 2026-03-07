recherche
South of Midnight daté sur PS5 & Switch 2
Xbox annonce aux côtés de Compulsion Games que les versions PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 de South of Midnight sortiront ce 31 mars 2026, logiquement au même prix que sur PC/Xbox Series, donc 44,99€ pour la version de base, et 59,99€ pour la Premium sans contenu in-game supplémentaire (OST numérique, Artbook numérique, un comics de Rob Guillory et un making-of).

Une petite chance supplémentaire pour l'équipe qui a bien des chances de voir son studio survivre dans un tel contexte, sans jamais avoir rencontré de grand succès.



publié le 07/03/2026 à 10:26 par Gamekyo
idd publié le 07/03/2026 à 10:50
J'avais adoré le visuel, la DA, et la synchro musique/chansons+boss.
Jolie histoire, dommage le gameplay fait plus époque ps2/ps3.
Je pense que je prendrai en promo psn pour le refaire.
cyr publié le 07/03/2026 à 11:23
OK je comprends mieux.

J'ai vu hier soir sur l'eshop que ce jeux etais ajouter pour une sortie fin mars....mais quand j'ai vu microsoft studios, je me suis dit mais il etais annoncé ou pas ou il sort du chapeau au dernier moment.....


Bref il faut pas que les éditeurs oublie que on planifie les achats a l'avance. On va pas acheter 3 jeux par mois a 80€ non plus......
mattewlogan publié le 07/03/2026 à 11:58
cyr oui clairement ils sortent tous le même mois, ils penses que les gens vont acheter tous les jeux. Seulement certains joueurs peuvent se le permettre.
suikoden publié le 07/03/2026 à 12:02
J'ai bien aime le debut du jeu, pour la version "physique" (surement GKC ou pire xD) et soutenir les devs je le prendrais des que possible sur Switch 2
delabayko publié le 07/03/2026 à 13:22
Pareil , Day One sur Switch 2 même si déjà finis sur Series X
churos45 publié le 07/03/2026 à 13:25
Très chouette, ça m'a fait penser à American McGee's Alice sur la boucle de gameplay, donc un peu répétitif mais en vrai ça va, le jeu est quand même plaisant à parcourir
lesorcierdujv publié le 07/03/2026 à 13:33
J'attendais beaucoup le jeu dès son annonce mais il y a deux mois je l'ai enfin lancé et j'ai été déçu au final. J'ai trouvé ça assez plat et classique, malgré sa bonne DA.
