South of Midnight daté sur PS5 & Switch 2

Xbox annonce aux côtés de Compulsion Games que les versions PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 desortiront ce 31 mars 2026, logiquement au même prix que sur PC/Xbox Series, donc 44,99€ pour la version de base, et 59,99€ pour la Premium sans contenu in-game supplémentaire (OST numérique, Artbook numérique, un comics de Rob Guillory et un making-of).Une petite chance supplémentaire pour l'équipe qui a bien des chances de voir son studio survivre dans un tel contexte, sans jamais avoir rencontré de grand succès.