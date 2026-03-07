South of Midnight daté sur PS5 & Switch 2

Xbox annonce aux côtés de Compulsion Games que les versions PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 de South of Midnight sortiront ce 31 mars 2026, logiquement au même prix que sur PC/Xbox Series, donc 44,99€ pour la version de base, et 59,99€ pour la Premium sans contenu in-game supplémentaire (OST numérique, Artbook numérique, un comics de Rob Guillory et un making-of).
Une petite chance supplémentaire pour l'équipe qui a bien des chances de voir son studio survivre dans un tel contexte, sans jamais avoir rencontré de grand succès.
Jolie histoire, dommage le gameplay fait plus époque ps2/ps3.
Je pense que je prendrai en promo psn pour le refaire.
J'ai vu hier soir sur l'eshop que ce jeux etais ajouter pour une sortie fin mars....mais quand j'ai vu microsoft studios, je me suis dit mais il etais annoncé ou pas ou il sort du chapeau au dernier moment.....
Bref il faut pas que les éditeurs oublie que on planifie les achats a l'avance. On va pas acheter 3 jeux par mois a 80€ non plus......