Battlefield 6 : l'audience ne parvenant pas à remonter, place à l'inéluctable vague de licenciements

Bien cruel est le marché, encore plus dans le domaine des jeux à service, car même toute victoire est en fait celle d'une simple bataille dont la suivante peut voir mettre à genoux. On pourrait penser àmais cette fois, c'est de nouveauqui fait parler de lui : suite à la chute d'audience, Electronic Arts annonce une vague de licenciements chez les 4 studios concernés (DICE, Criterion, Ripple Effect et Motive Studios). Le nombre d'employés n'est pas encore déterminé.Le lancement fut pourtant au-delà de l'excellence avec 7 millions de ventes en 3 jours, mais il y a eu une rapide lassitude, des infidélités envers la concurrence (coucou), un contenu saisonnier ne répondant pas aux attentes et plusieurs polémiques entre monétisation excessive et utilisation de l'IA pour les skins.Résultat, même la Saison 2 n'a rien changé, les pics d'audience se maintenant difficilement à 50.000 joueurs la semaine sur Steam (environ 70.000 le week-end), à mille lieux des 750.000 du lancement (et même 500.000 lors de la Saison 1).