Battlefield 6 : l'audience ne parvenant pas à remonter, place à l'inéluctable vague de licenciements
Bien cruel est le marché, encore plus dans le domaine des jeux à service, car même toute victoire est en fait celle d'une simple bataille dont la suivante peut voir mettre à genoux. On pourrait penser à Monster Hunter Wilds mais cette fois, c'est de nouveau Battlefield 6 qui fait parler de lui : suite à la chute d'audience, Electronic Arts annonce une vague de licenciements chez les 4 studios concernés (DICE, Criterion, Ripple Effect et Motive Studios). Le nombre d'employés n'est pas encore déterminé.

Le lancement fut pourtant au-delà de l'excellence avec 7 millions de ventes en 3 jours, mais il y a eu une rapide lassitude, des infidélités envers la concurrence (coucou Arc Raiders), un contenu saisonnier ne répondant pas aux attentes et plusieurs polémiques entre monétisation excessive et utilisation de l'IA pour les skins.

Résultat, même la Saison 2 n'a rien changé, les pics d'audience se maintenant difficilement à 50.000 joueurs la semaine sur Steam (environ 70.000 le week-end), à mille lieux des 750.000 du lancement (et même 500.000 lors de la Saison 1).

publié le 09/03/2026 à 16:00 par Gamekyo
commentaires (31)
akinen publié le 09/03/2026 à 16:06
La réalité derrière les discours marketeux qui en font frémir bcp.
skuldleif publié le 09/03/2026 à 16:08
c'est du multi casual tu lance de temps en temps voila , ca a toujours été ca les BF pour moi et COD c'est pareil
skuldleif publié le 09/03/2026 à 16:12
en parlant de shooter multi ce serait pas mal qu'ils revitalisent titanfall 2 , peut etre en le reeditant sous le nom "titanfall" , en le rendant F2P et une grosse MAJ de contenu comme ce qui a été fait avec Overwartch 2
negan publié le 09/03/2026 à 16:20
Le retour du roi a chaque opus pour finir le cul en sang face a COD
jenicris publié le 09/03/2026 à 16:23
Alors que le jeu a cartonné...EA
rogeraf publié le 09/03/2026 à 16:27
Merci à EA / ACTI d'avoir supprimer les DLC PAYANTS pour laisser place au desert de cartes supplémentaires dorénavant.
famimax publié le 09/03/2026 à 16:33
negan
Battlefield 6
https://steamdb.info/app/2807960/charts/#max

Call of Duty
https://steamdb.info/app/1938090/charts/#max

ARC Raiders
https://steamdb.info/app/1808500/charts/#max
rogeraf publié le 09/03/2026 à 16:34
jenicris Les ventes sont bonnes, EA sont des tocards aussi. Apres l'échec réside aussi dans le Battle Royal pas fou fou
skuldleif publié le 09/03/2026 à 16:39
famimax COD est sur le GP ,en + d'etre juger comme étant une daube par la minorité vocal , la ou BF6 n'a pas eu le droit au meme bashing et n'est pas sur le GP
zoske publié le 09/03/2026 à 16:40
Arc Riders vol doucement aussi vers une belle baisse d'audience.
Mais c'est bcp moins casse gueule! Après pour les licenciements j'imagine que les entrées d'argents sont trop basse pour faire tenir une team sur le long.
Ce sont des jeux services... Franchement, on ne va pas pleurer dessus. Ce n'est ni bon pour la diversité du jeux vidéo ni pour le portefeuille des joueurs
skuldleif publié le 09/03/2026 à 16:40
aussi COD est annualisé l'autre ca fait 5 piges que yen a pas eu
walterwhite publié le 09/03/2026 à 16:42
Un gâchis monstrueux !

Les ventes sont folles mais ils ont tellement mal gérés la road map avec les ressources foutu dans ce quelconque BR et le temps écoulé entre les 2 saisons, le contenu pas interessant.

Le jeu aura une seconde vie d’ici fin d’année comme tous les BF mais cette vague de licenciement est tout bonnement honteuse vu comment les équipes ont su faire revenir en force la licence.
grospich publié le 09/03/2026 à 16:43
Je comprends pas, le jeu s'est bien vendu, non ? Alors pourquoi licencier ?

Je veux dire les gens ont acheter pour le package avec la promesse d'avoir un suivi et des maps gratuites dans le temps, un peu comme Monster Hunter.

Si tu coupes le suivi, les gens vont y réfléchir à deux fois avant d'acheter le prochain BF...
51love publié le 09/03/2026 à 16:55
Aïe.. oui putain en comparaison Arc Raiders son audience tient tellement mieux...

Et Marathon je sais pas quoi en penser, il a quasi la même audience qu'un BF6 qui va plutôt mal... C'est inquiétant pour le futur de ce jeu..
playstation2008 publié le 09/03/2026 à 16:58
Y a plus que ça dans la bouche, les stats et le nombre de joueurs encore présents... C'est triste la façon dont le JV a évolué !
Avec toujours plus de jeux à service, multi et Gaas, dont la survie d'un studio dépend que de son nombre de joueurs. Et ceux même si sur le papier ton jeu a été rentabilisé.

C'est la merde
zekk publié le 09/03/2026 à 16:59
playstation2008 mais vraiment un gros
romgamer6859 publié le 09/03/2026 à 17:00
Pas assez de nouvelles maps !

et dire qu'à l'époque quand on avait le season pass payant on avait du contenu, étrangement hein.
jaysennnin publié le 09/03/2026 à 17:18
faut vraiment pas croire les RS, certes le jeu a eu de bonnes ventes, mais COD tient toujours malgré son "déclin" avec les habitués qui ont du mal à partir ailleurs
heracles publié le 09/03/2026 à 17:23
Ils ont trahi les joueurs Battlefield, pas étonnant. Ils peuvent se mettre BF7 où je pense
malroth publié le 09/03/2026 à 17:30
negan COD est mort mec, BF6 l'a démonté.
potion2swag publié le 09/03/2026 à 17:47
famimax merci d'avoir remis l'église au milieu du village haha
brook1 publié le 09/03/2026 à 17:50
7 millions de ventes en 3 jours pour 70 000 joueurs PC actifs sur un week-end, il y en a un paquet qui se l'ont fait rembourser sur Steam

Dommage qu'on n'ait pas le nombre de joueurs actifs sur console
ouken publié le 09/03/2026 à 17:59
cyr publié le 09/03/2026 à 18:30
Le jeux a etais rentabiliser oui ou non?

Nan parce que ils on embaucher des personnes exprès pour faire des skins payant? Si oui , j'espère que les intéressés avaient commencer a chercher ailleurs.....

Bon ben , je prendrais pas bf6. Car le jour où je l'aurais, j'aurais pas d'abonnement pour y jouer. Et vu la désertion des serveurs....

Bf3, bf4 et après ça étais n'importe quoi.....

Quand j'y repense, j'ai acheter une ps3 pour avoir bf3, et j'ai acheter une ps4 pour jouer a bf4....

Une page se tourne....
jackfrost publié le 09/03/2026 à 18:43
walterwhite clairement un frein pour moi le BR, ça divise la communauté.
bennj publié le 09/03/2026 à 19:01
brook1 c'est pas du tout au même moment....
sandman publié le 09/03/2026 à 20:16
je sais pas comment ils peuvent penser qu'on va rester des heures sur un jeu multi alors qu'il y a deja tellement de choix de jeux multi en tout genre, et certains gratuits...
Y'a tellement de choix que c'est casse gueule de faire du gaas avec un jeu payant.
wickette publié le 09/03/2026 à 20:32
Rien à voir avec l'audience, ils ont vendu plus de 12 millions de copies d'un jeu AAA à 70E à la sortie.

Il y a 2 gros problèmes de conceptions: portal et redsec.

Portal est un pétard mouillé à cause de toutes ces histories de tickrate, de XP désactivé etc, les gens design des cartes/modes mais personnes n'y joue forcément.

Redsec n'aurait jamais du sortir aussi rapidement, le mode est boudé, pas grand monde y joue.



Maintenant pour le multi, il est solide mais les gens lachent le jeu par manque de contenu, en quoi est-ce que licencier des gens va accélerer les releases de contenus ?
brook1 publié le 09/03/2026 à 21:12
wickette Les joueurs lâchent le jeu à cause du grind abusé sur les armes principalement
playstation2008 publié le 09/03/2026 à 21:22
zekk on est si nombreux à le penser, les « vrais » gamers, et pourtant la situation ne change pas !

Et c’est encore les devs les dommages collatéraux de la situation de gens plus hauts places qui prennent des décisions qui mettent en péril tout un « écosystème »
mrponey publié le 09/03/2026 à 21:49
Il avait de l'or dans les mains mais EA a voulu éparpiller les ressources.

Juste 4 maps par saison + un remake d'une map ca aurait tout casser
