Battlefield 6 : l'audience ne parvenant pas à remonter, place à l'inéluctable vague de licenciements
Bien cruel est le marché, encore plus dans le domaine des jeux à service, car même toute victoire est en fait celle d'une simple bataille dont la suivante peut voir mettre à genoux. On pourrait penser à Monster Hunter Wilds mais cette fois, c'est de nouveau Battlefield 6 qui fait parler de lui : suite à la chute d'audience, Electronic Arts annonce une vague de licenciements chez les 4 studios concernés (DICE, Criterion, Ripple Effect et Motive Studios). Le nombre d'employés n'est pas encore déterminé.
Le lancement fut pourtant au-delà de l'excellence avec 7 millions de ventes en 3 jours, mais il y a eu une rapide lassitude, des infidélités envers la concurrence (coucou Arc Raiders), un contenu saisonnier ne répondant pas aux attentes et plusieurs polémiques entre monétisation excessive et utilisation de l'IA pour les skins.
Résultat, même la Saison 2 n'a rien changé, les pics d'audience se maintenant difficilement à 50.000 joueurs la semaine sur Steam (environ 70.000 le week-end), à mille lieux des 750.000 du lancement (et même 500.000 lors de la Saison 1).
Battlefield 6
https://steamdb.info/app/2807960/charts/#max
Call of Duty
https://steamdb.info/app/1938090/charts/#max
ARC Raiders
https://steamdb.info/app/1808500/charts/#max
Mais c'est bcp moins casse gueule! Après pour les licenciements j'imagine que les entrées d'argents sont trop basse pour faire tenir une team sur le long.
Ce sont des jeux services... Franchement, on ne va pas pleurer dessus. Ce n'est ni bon pour la diversité du jeux vidéo ni pour le portefeuille des joueurs
Les ventes sont folles mais ils ont tellement mal gérés la road map avec les ressources foutu dans ce quelconque BR et le temps écoulé entre les 2 saisons, le contenu pas interessant.
Le jeu aura une seconde vie d’ici fin d’année comme tous les BF mais cette vague de licenciement est tout bonnement honteuse vu comment les équipes ont su faire revenir en force la licence.
Je veux dire les gens ont acheter pour le package avec la promesse d'avoir un suivi et des maps gratuites dans le temps, un peu comme Monster Hunter.
Si tu coupes le suivi, les gens vont y réfléchir à deux fois avant d'acheter le prochain BF...
Et Marathon je sais pas quoi en penser, il a quasi la même audience qu'un BF6 qui va plutôt mal... C'est inquiétant pour le futur de ce jeu..
Avec toujours plus de jeux à service, multi et Gaas, dont la survie d'un studio dépend que de son nombre de joueurs. Et ceux même si sur le papier ton jeu a été rentabilisé.
C'est la merde
et dire qu'à l'époque quand on avait le season pass payant on avait du contenu, étrangement hein.
Dommage qu'on n'ait pas le nombre de joueurs actifs sur console
Nan parce que ils on embaucher des personnes exprès pour faire des skins payant? Si oui , j'espère que les intéressés avaient commencer a chercher ailleurs.....
Bon ben , je prendrais pas bf6. Car le jour où je l'aurais, j'aurais pas d'abonnement pour y jouer. Et vu la désertion des serveurs....
Bf3, bf4 et après ça étais n'importe quoi.....
Quand j'y repense, j'ai acheter une ps3 pour avoir bf3, et j'ai acheter une ps4 pour jouer a bf4....
Une page se tourne....
Y'a tellement de choix que c'est casse gueule de faire du gaas avec un jeu payant.
Il y a 2 gros problèmes de conceptions: portal et redsec.
Portal est un pétard mouillé à cause de toutes ces histories de tickrate, de XP désactivé etc, les gens design des cartes/modes mais personnes n'y joue forcément.
Redsec n'aurait jamais du sortir aussi rapidement, le mode est boudé, pas grand monde y joue.
Maintenant pour le multi, il est solide mais les gens lachent le jeu par manque de contenu, en quoi est-ce que licencier des gens va accélerer les releases de contenus ?
Et c’est encore les devs les dommages collatéraux de la situation de gens plus hauts places qui prennent des décisions qui mettent en péril tout un « écosystème »
Juste 4 maps par saison + un remake d'une map ca aurait tout casser