Relique de l'ancien monde (1984), Dragon Slayer va être ressuscité par Falcom

Falcom fête cette année ses 45 ans de carrière et surprend du monde en annonçant le retour de la franchisedans le cadre d'un mystérieux projet dont on ne connaît pour l'heure absolument rien, que ce soit le genre, la date de sortie ou même les supports (si ce n'est que ça sortira sur « consoles »).Et pour les incultes,, c'est un peu les bases même de l'entreprise avec un jeu sorti sur PC-8801 en 1984, là où il y avait encore tout à faire et ce jeu a marqué son temps en faisant justement beaucoup pour l'époque : gameplay ultra accessible, système de points d'expérience, exploitation de magies et d'objets pour résoudre des énigmes…Par la suite,a muté vers d'autres genres et licences, donnant naissance àet même en 1989 à, devenu avec le temps l'une des deux principales franchises de l'entreprise.Bref, la logique voudrait que l'on tombe dans un action-RPG à l'ancienne très portée sur des immenses donjons, mais avec ce qu'il faut de modernité. Du genre un inventaire.