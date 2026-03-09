Star Wars : Fate of the Old Republic a trouvé son directeur artistique Star Wars : Fate of the Old Republic a trouvé son directeur artistique

Pendant que Saber Interactive nous assure que le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic est toujours en chantier, une info nous parvient de sa suite spirituelle récemment annoncée, Star Wars : Fate of the Old Republic, avec l'embauche du principal directeur artistique : Pascal Blanché, illustrateur mais ayant déjà mis un pied dans le jeu vidéo avec Myst 4 et un paquet de vieux jeux Ubisoft dont Splinter Cell Conviction, Avatar (le premier) et même un certain Naruto : Rise of the Ninja. Espérons d'ailleurs que Arcanaut Studios soit en adéquation avec le talent de l'homme pour mettre en avant ses talents dans la démesure.



Pour rappel, Star Wars : Fate of the Old Republic est signé par Casey Hudson, ancienne pointure de Bioware, réalisateur de la trilogie Mass Effect… et de Star Wars KOTOR, forcément.



(ci-dessous quelques travaux du bonhomme)