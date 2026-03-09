Star Wars : Fate of the Old Republic a trouvé son directeur artistique
Pendant que Saber Interactive nous assure que le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic est toujours en chantier, une info nous parvient de sa suite spirituelle récemment annoncée, Star Wars : Fate of the Old Republic, avec l'embauche du principal directeur artistique : Pascal Blanché, illustrateur mais ayant déjà mis un pied dans le jeu vidéo avec Myst 4 et un paquet de vieux jeux Ubisoft dont Splinter Cell Conviction, Avatar (le premier) et même un certain Naruto : Rise of the Ninja. Espérons d'ailleurs que Arcanaut Studios soit en adéquation avec le talent de l'homme pour mettre en avant ses talents dans la démesure.
Pour rappel, Star Wars : Fate of the Old Republic est signé par Casey Hudson, ancienne pointure de Bioware, réalisateur de la trilogie Mass Effect… et de Star Wars KOTOR, forcément.
(ci-dessous quelques travaux du bonhomme)
09/03/2026 Gamekyo
Voire même, il devrait bosser sur un truc unique plutôt que Star Wars.
Où alors comme tu dis, que son univers artistique se retranscrive dans du Star Wars
Mouais c’est beau, mais je trouverais ça horrible sur du Star Wars. Y’a un côté No Man Sky ou cyberpunk. Star Wars c’est quand même différents.