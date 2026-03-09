UK : Pokopia n'a même pas fait la moitié des ventes de Légendes Pokémon Z-A, mais il y a une bonne raison
Il aura suffit du nom Pokémon pour qu'une partie des réfractaires au format Key Card oublie leurs convictions : Pokopia semble partie pour être un joli succès à travers le monde, et en attendant des données plus complètes de la part de Nintendo, jetons un œil du coté du Royaume-Uni.
Christopher Dring rapporte en effet que pour son lancement, Pokémon Pokopia n'a même pas fait la moitié des ventes physiques de Légendes Pokémon Z-A à sa sortie, mais il y a une bonne explication à cela : le titre est en quasi-totale rupture de stock, les revendeurs se plaignant d'avoir été « gravement sous-approvisionnés ».
Les ventes précises seront délivrées à la fin du mois prochain, lors du bilan fiscal de l'entreprise.
A voir si des personnes l'on pris en demat ou attende la version demat revendable.....
Mais ce sera certainement un long seller
Il est aussi en rupture de stock a la boutique en ligne de Nintendo
Pour un jeu de 6GO et de plus avec cette licence je trouve ça totalement aberrant. (Il faudrait que Nintendo fournissent des cartouches de plus petites capacités).
Par contre si ça amène une dérive pour les prochains jeux principaux, j’achèterais clairement pas à la sortie et en neuf.
Go switch 1 les Anglais
- physiques qui n'en sont plus regulierement (GKC entre autre)
- qui sortent de plus en plus en demat avant les versions physiques (GTA6 va etre le coup de grace)
- qui subissent des ruptures de stocks organisés pour inciter les plus impatients a craquer pour du demat bien plus rentable....
=> l'avenir du physique à de beaux jours devant lui
Pour moi ce jeu en Key card c'est non!
Accessoirement une vente démat compte comme 0 vente dans beaucoup de statistiques de vente (dont celles françaises), mais je ne sais pas pour les anglais.
"une partie des réfractaires"
Mais que 10 mecs dans le monde boycotte les GKC pendant que des millions de gens achetent le jeu sans sourciller, c'est un autoboycott. Le seul qui sera pénalisé c'est le joueur qui boycott (et qui donc ne joue plus à grand chose vu que ca fait 15 ans que tu dois avoir une console à jour et faire l'update du jeu pour y jouer)
La clef il faut tout de même la produire, donc il faut arriver à estimer au plus près les ventes afin d’éviter de se retrouver avec un stock d'invendus. Deuxièmement, difficile de savoir à l'avance si un titre va rencontrer un vif succès. Et Pokopia, je pense que peu de monde aurait parié sur un tel succès. C'est l'outsider de ce début d'année.