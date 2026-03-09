recherche
News / Blogs
UK : Pokopia n'a même pas fait la moitié des ventes de Légendes Pokémon Z-A, mais il y a une bonne raison
Il aura suffit du nom Pokémon pour qu'une partie des réfractaires au format Key Card oublie leurs convictions : Pokopia semble partie pour être un joli succès à travers le monde, et en attendant des données plus complètes de la part de Nintendo, jetons un œil du coté du Royaume-Uni.

Christopher Dring rapporte en effet que pour son lancement, Pokémon Pokopia n'a même pas fait la moitié des ventes physiques de Légendes Pokémon Z-A à sa sortie, mais il y a une bonne explication à cela : le titre est en quasi-totale rupture de stock, les revendeurs se plaignant d'avoir été « gravement sous-approvisionnés ».

Les ventes précises seront délivrées à la fin du mois prochain, lors du bilan fiscal de l'entreprise.

  • UK : Pokopia n'a même pas fait la moitié des ventes de Légendes Pokémon Z-A, mais il y a une bonne raison
  • UK : Pokopia n'a même pas fait la moitié des ventes de Légendes Pokémon Z-A, mais il y a une bonne raison
  • UK : Pokopia n'a même pas fait la moitié des ventes de Légendes Pokémon Z-A, mais il y a une bonne raison
  • UK : Pokopia n'a même pas fait la moitié des ventes de Légendes Pokémon Z-A, mais il y a une bonne raison
plus de médias
1
Qui a aimé ?
link49
publié le 09/03/2026 à 07:34 par Gamekyo
commentaires (22)
cyr publié le 09/03/2026 à 07:38
En même temps logique, tu peux pas vendre ce que tu a pas....

A voir si des personnes l'on pris en demat ou attende la version demat revendable.....
aeris225 publié le 09/03/2026 à 07:39
Apres Capcom qui a sous-estimé la demande de la version Switch 2 d’RE Requiem en mettant peu de stock au Japon comme ailleurs, maintenant c’est Nintendo qui sous estime aussi la demande pour Pokopia, décidément

Mais ce sera certainement un long seller
supasaiyajin publié le 09/03/2026 à 07:44
C'est devenu une tendance de sous approvisionner les revendeurs pour pousser les gens à acheter en démat ?
zekk publié le 09/03/2026 à 07:49
supasaiyajin les personnes qui pensent que c’est par simple manque de stock sont naifs
aeris225 publié le 09/03/2026 à 08:10
le titre est en quasi-totale rupture de stock, les revendeurs se plaignant d'avoir été « gravement sous-approvisionné ».

Il est aussi en rupture de stock a la boutique en ligne de Nintendo

https://pbs.twimg.com/media/HC8OBgrawAAbmUe?format=jpg&name=large
mattewlogan publié le 09/03/2026 à 08:32
Malin
darkxehanort94 publié le 09/03/2026 à 08:39
supasaiyajin Ca arrive de sous estimer des ventes.
darkxehanort94 publié le 09/03/2026 à 08:40
aeris225 Comment ils peuvent manquer de clés pour un jeu démat ?
rocan publié le 09/03/2026 à 09:11
darkxehanort94 Apparemment les clefs demandent des étapes de vérification supplémentaires contrairement aux jeux physiques, j'avais lu ça quelque part (je ne sais plus où...) il y a 4 ou 5 mois, ce qui rallonge les chaines d'approvisionnement
pimoody publié le 09/03/2026 à 09:38
Perso je l’ai pris à moindre frais parcequ’il y a le game share (en tant normal j’aurais du racler plusieurs jeux en famille) et que c’est trop cher en demat (sans possibilité de revente), mais franchement ça me fait ch*.

Pour un jeu de 6GO et de plus avec cette licence je trouve ça totalement aberrant. (Il faudrait que Nintendo fournissent des cartouches de plus petites capacités).

Par contre si ça amène une dérive pour les prochains jeux principaux, j’achèterais clairement pas à la sortie et en neuf.
rogeraf publié le 09/03/2026 à 10:14
Pauvres Anglais
Go switch 1 les Anglais
bignstarfox publié le 09/03/2026 à 11:18
Au Japon il a fait un vrai carnage, ça va être le jeu le plus vendu de l'année derrière GTA 6, tout les pocesseurs de Switch 2 et entrain de réclamer ça version et beaucoup de joueurs Switch 1 voudront ce prendre la Switch 2, moi même qui n'est pas fan du genre et encore moins d'animal crossing, je prend prend vite au jeu il est excellent
51love publié le 09/03/2026 à 11:21
entre les jeux :
- physiques qui n'en sont plus regulierement (GKC entre autre)
- qui sortent de plus en plus en demat avant les versions physiques (GTA6 va etre le coup de grace)
- qui subissent des ruptures de stocks organisés pour inciter les plus impatients a craquer pour du demat bien plus rentable....


=> l'avenir du physique à de beaux jours devant lui
kambei312 publié le 09/03/2026 à 11:25
Fan de pokemon mais anti Key card et dématérialisé, je n'ai pas oublié mes convictions comme le pense l'auteur de l'article.
Pour moi ce jeu en Key card c'est non!
pikachuyann publié le 09/03/2026 à 12:15
darkxehanort94 Ils n'ont pas ete en rupture de stock de clés démat, c'est juste qu'ils vendent directement des exemplaires physiques de leurs jeux.

Accessoirement une vente démat compte comme 0 vente dans beaucoup de statistiques de vente (dont celles françaises), mais je ne sais pas pour les anglais.
shanks publié le 09/03/2026 à 12:26
kambei312
"une partie des réfractaires"
captaintoad974 publié le 09/03/2026 à 12:40
Ho non, 99% du monde réel ne boycotte pas les GKC, je suis si triste pour ce combat tellement chère à certains
sandman publié le 09/03/2026 à 14:54
captaintoad974 ca n'intéresse que quelques personnes dans le monde, même si c'est évidemment triste de ne pas pouvoir jouer au jeu directement sans internet avec la cartouche.
Mais que 10 mecs dans le monde boycotte les GKC pendant que des millions de gens achetent le jeu sans sourciller, c'est un autoboycott. Le seul qui sera pénalisé c'est le joueur qui boycott (et qui donc ne joue plus à grand chose vu que ca fait 15 ans que tu dois avoir une console à jour et faire l'update du jeu pour y jouer)
kurohige publié le 09/03/2026 à 16:11
Je le reçois Mercredi normalement !
kikoo31 publié le 09/03/2026 à 17:33
darkxehanort94 il y a écrit physic en gras dans l'onglet relis l'image de aerith
jobiwan publié le 09/03/2026 à 18:40
darkxehanort94 Comment ils peuvent manquer de clés pour un jeu démat ?
La clef il faut tout de même la produire, donc il faut arriver à estimer au plus près les ventes afin d’éviter de se retrouver avec un stock d'invendus. Deuxièmement, difficile de savoir à l'avance si un titre va rencontrer un vif succès. Et Pokopia, je pense que peu de monde aurait parié sur un tel succès. C'est l'outsider de ce début d'année.
jackfrost publié le 09/03/2026 à 19:06
En rupture dans mon espace culturel également.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Pokemon Pokopia
1
Ils aiment
Nom : Pokemon Pokopia
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Game Freak
Genre : simulation et gestion
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo