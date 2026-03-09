UK : Pokopia n'a même pas fait la moitié des ventes de Légendes Pokémon Z-A, mais il y a une bonne raison

Il aura suffit du nom Pokémon pour qu'une partie des réfractaires au format Key Card oublie leurs convictions :semble partie pour être un joli succès à travers le monde, et en attendant des données plus complètes de la part de Nintendo, jetons un œil du coté du Royaume-Uni.Christopher Dring rapporte en effet que pour son lancement,n'a même pas fait la moitié des ventes physiques deà sa sortie, mais il y a une bonne explication à cela : le titre est en quasi-totale rupture de stock, les revendeurs se plaignant d'avoir été « gravement sous-approvisionnés ».Les ventes précises seront délivrées à la fin du mois prochain, lors du bilan fiscal de l'entreprise.