Toshihiro Nagoshi a 2 mois pour trouver des sous afin de ne pas perdre Gang of Dragon
La menace est arrivée à exécution. Après avoir quitté brutalement SEGA, Toshihiro Nagoshi (le mec derrière la franchise Yakuza, pour résumer très vite) était tout content de rejoindre NetEase pour concevoir sa nouvelle licence Gang of Dragon qui au final semble partir vers la même chose que les Like a Dragon, au moins dans l'ambiance.
Mais ça, c'était avant que les géants chinois comprennent qu'à trop s'éparpiller, on gâchait l'argent, et qu'il était tout à fait possible de percer dans le média avec des productions produites en local (Black Myth Wukong fut l'un des éléments déclencheurs, on sait).
Résultat, bah notre cher Nagoshi a vu le porteur du chéquier de NetEase frapper à son studio pour dire en gros « Mec, on ne va pas annuler ton jeu mais tu te grouilles de le terminer et sans demander un billet supplémentaire stp. » Mais Gang of Dragon ne pourra tenir les délais et on apprend via Bloomberg que le studio a besoin d'environ 7 milliards de yens (environ 44,4 millions d'euros) pour boucler le chantier.
Est donc venue la sentence : NetEase a officialisé auprès de Bloomberg que les fonds de Nagoshi seront coupés courant mai, et notre réalisateur fait face à deux choix compliqués.
- Trouver lui-même de nouveaux mécènes (pour l'heure sans succès) afin d'avoir l'argent manquant et boucler le projet.
- Redevenir indépendant, NetEase leur laissant toute liberté de partir, mais ils perdront tout ce qui a été produit dans Gang of Dragon, jusqu'au nom du jeu. Sauf s'ils trouvent les sous pour rembourser NetEase afin de racheter tous les actifs.
Si Nagoshi et son équipe partent sans le jeu, NetEase sera libre de trouver quelqu'un d'un peu plus rapide, quel que soit le résultat, ou tout balancer à la poubelle.
