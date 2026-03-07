recherche
News / Blogs
Toshihiro Nagoshi a 2 mois pour trouver des sous afin de ne pas perdre Gang of Dragon
La menace est arrivée à exécution. Après avoir quitté brutalement SEGA, Toshihiro Nagoshi (le mec derrière la franchise Yakuza, pour résumer très vite) était tout content de rejoindre NetEase pour concevoir sa nouvelle licence Gang of Dragon qui au final semble partir vers la même chose que les Like a Dragon, au moins dans l'ambiance.

Mais ça, c'était avant que les géants chinois comprennent qu'à trop s'éparpiller, on gâchait l'argent, et qu'il était tout à fait possible de percer dans le média avec des productions produites en local (Black Myth Wukong fut l'un des éléments déclencheurs, on sait).

Résultat, bah notre cher Nagoshi a vu le porteur du chéquier de NetEase frapper à son studio pour dire en gros « Mec, on ne va pas annuler ton jeu mais tu te grouilles de le terminer et sans demander un billet supplémentaire stp. » Mais Gang of Dragon ne pourra tenir les délais et on apprend via Bloomberg que le studio a besoin d'environ 7 milliards de yens (environ 44,4 millions d'euros) pour boucler le chantier.

Est donc venue la sentence : NetEase a officialisé auprès de Bloomberg que les fonds de Nagoshi seront coupés courant mai, et notre réalisateur fait face à deux choix compliqués.

- Trouver lui-même de nouveaux mécènes (pour l'heure sans succès) afin d'avoir l'argent manquant et boucler le projet.
- Redevenir indépendant, NetEase leur laissant toute liberté de partir, mais ils perdront tout ce qui a été produit dans Gang of Dragon, jusqu'au nom du jeu. Sauf s'ils trouvent les sous pour rembourser NetEase afin de racheter tous les actifs.

Si Nagoshi et son équipe partent sans le jeu, NetEase sera libre de trouver quelqu'un d'un peu plus rapide, quel que soit le résultat, ou tout balancer à la poubelle.

0
Qui a aimé ?
publié le 07/03/2026 à 17:24 par Gamekyo
commentaires (18)
marcelpatulacci publié le 07/03/2026 à 17:25
Tu est le soleil de ma viiie....Cofiiiidis!
liberty publié le 07/03/2026 à 17:33
Crowdfunding et la licence devient libre de droit... Mais ce connard a besoin de thune pour la chirurgie esthétique
adamjensen publié le 07/03/2026 à 17:50
Dommage, le jeu et l'acteur m'intéressaient vraiment.
Ce genre de jeux galère à trouver du financement, alors que des jeux sans intérêt trouvent facilement des centaines de millions, tout ça pour faire de la merde et couler juste après...
grospich publié le 07/03/2026 à 17:58
Il lui faut encore 44€ millions d'euros ???

Mais il a couté combien ce jeu jusqu'à présent ?
skuldleif publié le 07/03/2026 à 18:04
MS gogogo
Gp+ sort le jeu partout
negan publié le 07/03/2026 à 18:07
Xbox aurait lâcher l'argent a l'époque ou ils visaient de faire un truc sur le marché Japonais.

Maintenant c'est mort.
malroth publié le 07/03/2026 à 18:29
Si Xbox veux revenir, c'est clairement sur ce genre de jeux qu'il faut miser, genre s'ils le mettent uniquement sur xbox, ya moyen que je craque et j'achete leur futur console

J'avais acheté la 360 pour Fable 2 à l'epoque (et ensuite ça m'a permi de decouvrir Alan wake, Blue dragon et plein d'autres).

À eux de voir ^^
zekk publié le 07/03/2026 à 18:31
negan En vrai, je ne vois pas qui financerais à l'heure actuelle
kujotaro publié le 07/03/2026 à 19:16
Bordel de merde le jeu avait l'air trop bien. C'est vraiment dommage je suis dégoûté.
icebergbrulant publié le 07/03/2026 à 19:16
Sony aurait dû faire le même coup de pression à Naughty Dog
brook1 publié le 07/03/2026 à 19:28
Si ça se bouscule pas, c'est que ça doit être bien la merde niveau juridique droit sur le jeu etc...
link49 publié le 07/03/2026 à 19:40
Le jeu a l'air prometteur en tout cas.
olex publié le 07/03/2026 à 19:45
À part un constructeur ou à la limite Take 2 (qui a quand même le douloureux passif du développement de L.A Noire), je vois pas qui serait assez fou pour reprendre le projet, à part NetEase... Annulé puis retransformé pour récupérer les actifs et assets sur d'autres projets plus porteurs, je vois que ça, malheureusement.
altendorf publié le 07/03/2026 à 19:51
Hideaki Nishino va vite sur le dossier
simbaverin publié le 07/03/2026 à 20:15
altendorf J’allais dire la même chose. PlayStation peut y aller aussi.Et qu’il fasse quelque chose pour le prix potentiel de la PS6 aussi si c’est possible. C’est trop chère si c’est plus de 600 euros.
dooku publié le 07/03/2026 à 20:20
Et oui toujours trop beau l'argent facile.
balf publié le 07/03/2026 à 20:39
Dommage pour le jeu, mais le film est déjà dispo.

https://www.youtube.com/watch?v=CnDNIEe7G0I
mattewlogan publié le 07/03/2026 à 22:49
C’est dommage, le jeu a l’air vraiment cool
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Gang of Dragon
0
Ils aiment
Nom : Gang of Dragon
Support : PC
Editeur : NetEase
Développeur : Nagoshi Studio
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo