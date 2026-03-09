The Mound : Omen of Cthulhu prend des allures d'Extraction Game (+ date de sortie)

Faute de Nacon Connect (la prochaine édition ayant été repoussée en mai), l'éditeur prouve que ce rapport est avant tout lié à la situation financière de l'entreprise et non l'état d'avancé des jeux au départ concernés par le show, preuve avecqui s'offre une date de sortie : le 15 juillet 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.La bande-annonce très « Twitch Game » montre à qui s'adressera cette production de l'univers Lovecraftien et si l'on pensait avoir affaire à un simple FPS en coop, il semble que l'on parte en fait du côté de l'Extraction Game avec 4 joueurs qui depuis leur bateau vont devoir à chaque mission s'enfoncer dans les profondeurs d'une jungle peu commode pour gratter des trésors et devoir fuir avant que le bordel ne devienne ingérable. Car forcément, qui dit Cthulhu, dit aussi bien créatures chelous que phases d'hallucination, ces dernières pouvant vous faire perdre la notion de l'espace et, dans certains cas de panique, représenter soudainement vos alliés comme des monstres. Vous imaginez la suite.