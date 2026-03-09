Toujours en vie, The Last Night fera son retour à la GDC... mais en behind-close-door

Parmi les dernières arlésiennes restantes du marché, difficile d'oublier, remarqué lors de son reveal en 2017 même si techniquement, l'annonce avait eu lieu quelques années avant au départ sous la forme d'une démo technique sur navigateur.Depuis plus rien, hormis une déclaration de son créateur Tim Soret sur le fait que les excellents retours de la communauté sur le premier trailer ont foutu à la petite équipe (5 employés) une pression pas possible, souhaitant toujours mieux faire avec toujours le besoin de trouver un peu de pognon pour tenir la barque.Mais même dans l'ombre, ça progresse et pour preuve : une nouvelle présentation aura lieu la semaine prochaine lors de la GDC… mais en privé, car à l'attention exclusive de développeurs, éditeurs et investisseurs. Donc en gros on comprend que les mecs ont besoin d'un billet supplémentaire pour, espérons-le, « terminer » le projet et pas nous faire galérer 5 ou 10 ans de plus.