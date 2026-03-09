recherche
Toujours en vie, The Last Night fera son retour à la GDC... mais en behind-close-door
Parmi les dernières arlésiennes restantes du marché, difficile d'oublier The Last Night, remarqué lors de son reveal en 2017 même si techniquement, l'annonce avait eu lieu quelques années avant au départ sous la forme d'une démo technique sur navigateur.

Depuis plus rien, hormis une déclaration de son créateur Tim Soret sur le fait que les excellents retours de la communauté sur le premier trailer ont foutu à la petite équipe (5 employés) une pression pas possible, souhaitant toujours mieux faire avec toujours le besoin de trouver un peu de pognon pour tenir la barque.

Mais même dans l'ombre, ça progresse et pour preuve : une nouvelle présentation aura lieu la semaine prochaine lors de la GDC… mais en privé, car à l'attention exclusive de développeurs, éditeurs et investisseurs. Donc en gros on comprend que les mecs ont besoin d'un billet supplémentaire pour, espérons-le, « terminer » le projet et pas nous faire galérer 5 ou 10 ans de plus.

publié le 09/03/2026 à 10:22
commentaires (14)
rogeraf publié le 09/03/2026 à 10:46
Few moments later ......
famimax publié le 09/03/2026 à 10:47
Ca pue la merde et l’escroquerie aux investisseurs
rogeraf publié le 09/03/2026 à 11:16
En vie mais sous perfusion. Faut leur envoyer des gars de chez Rockstar
vyse publié le 09/03/2026 à 11:21
famimax grave
yogfei publié le 09/03/2026 à 12:41
famimax Oui j'ai pas trop d'espoir non plus... Un trailer vraiment excellent, mais zero gameplay...
tokito publié le 09/03/2026 à 12:49
Le compte x de Tim Soret
https://x.com/timsoret
malroth publié le 09/03/2026 à 14:14
Je l'avais complétement oublier
sandman publié le 09/03/2026 à 14:44
vous êtes toujours en train de comparer un jeu indépendant qui cherche de l'argent pour finir le développement (qui peut durer 10 ans s'ils sont que 5 personnes) et un studio de 500 personnes qui met 5 ans à sortir un jeu... Ou comment comparer l'incomparable...

Vous savez peut etre pas qu'il y a littéralement des milliers de jeux indépendants qui sont en développement depuis des années et qui ne sortiront peut etre jamais, alors que la proposition est tout aussi décente qu'un jeu développer à coup de millions de dollars sans jamais apporté la moindre innovation dans le jeu vidéo...
zekk publié le 09/03/2026 à 14:52
sandman
tristram publié le 09/03/2026 à 15:43
je crois qu'il y a eu des complications après la présentation du jeu qui ont fini devant un juge je ne sais plus pourquoi . Replaced a récupéré en partie la hype de The Last Night qui lui devrait bientot sortir.
yukilin publié le 09/03/2026 à 15:54
sandman
famimax publié le 09/03/2026 à 16:23
sandman Non mais je compare rien, ce mec pue la merde depuis le début
naoshige11 publié le 09/03/2026 à 16:47
Je comprend pas comment c'est possible d'être tellement en rade de fric sachant que le jeu a été dévoilé pendant une conf Microsoft dans la partie indé..

Ils les ont pas aidés où les ont juste utilisé pour avoir un jeu en plus à présenter ?

J'était hypé de fou, maintenant j'en attend plus rien, même si il fini par ne pas sortir du tout ça m'en touchera une sans bouger l'autre.
grundbeld publié le 09/03/2026 à 17:54
sandman Tes mots sont remplis de bon sens. Cependant tu analyses cela sous un spectre purement JV. Ce que je respecte par ailleurs totalement. Seulement… une grande partie de l’animosité que récolte The Last Night est d’origine politique. Et particulièrement à la figure majeure du projet, Tim Soret. Une partie non négligeable de la sphère progressiste lui reproche des prises de position jugées controversées et notamment à l’époque du fameux Gamergate.
