Resident Evil Requiem : Capcom confirme le développement de contenu supplémentaire Resident Evil Requiem : Capcom confirme le développement de contenu supplémentaire

C'est par l'intermédiaire de Twitter/X que le réalisateur Koshi Nakanishi vient d'officialiser en coup de vent que du contenu supplémentaire est en cours de développement, avec outre des correctifs et des améliorations de performance, un mode photo et un mode « Bonus » décrit comme un mini-jeu, ce qui ne correspondrait pas vraiment au Mercenaries sauf si Capcom en fait cette définition.



Tout cela arrivera en mai, pendant que se prépare en parallèle une véritable extension, déjà évoquée par Dusk Golem avec de nouveau Leon jouable, mais également Alyssa dans le cadre de flashbacks. Si confirmé, Claire devra visiblement attendre 2027 et Code Veronica Remake pour nous rappeler son existence.