Resident Evil Requiem : Capcom confirme le développement de contenu supplémentaire
C'est par l'intermédiaire de Twitter/X que le réalisateur Koshi Nakanishi vient d'officialiser en coup de vent que du contenu supplémentaire est en cours de développement, avec outre des correctifs et des améliorations de performance, un mode photo et un mode « Bonus » décrit comme un mini-jeu, ce qui ne correspondrait pas vraiment au Mercenaries sauf si Capcom en fait cette définition.

Tout cela arrivera en mai, pendant que se prépare en parallèle une véritable extension, déjà évoquée par Dusk Golem avec de nouveau Leon jouable, mais également Alyssa dans le cadre de flashbacks. Si confirmé, Claire devra visiblement attendre 2027 et Code Veronica Remake pour nous rappeler son existence.
publié le 10/03/2026 à 12:15 par Gamekyo
commentaires (6)
icebergbrulant publié le 10/03/2026 à 12:45
Y a du mieux, avant Capcom proposait du DLC 15 jours après la sortie (cf Resident Evil 7 )

#j’ampute_du_contenu
sasquatsch publié le 10/03/2026 à 12:54
Bah , mnt que j'ai survécu la hype et nai pas craqué (javoue ce fut difficile )j'attends la version tutti completti a 35-40€ pour l'année prochaine
rogeraf publié le 10/03/2026 à 13:07
Code Veronica Remake, ca va etre bon
foxstep publié le 10/03/2026 à 13:33
Voilà pourquoi j'ai pas acheté, on connaît la meta version standard q1 into version goty en q4. Vivement la goty Day one.
kinectical publié le 10/03/2026 à 13:58
Je vais attendre pour l’acheter celui là déjà sur PS5 Pro ya quelque petit problem avec le RT en ce moment en plus et y’a pas de mode mercenaries alors j’attendrais encore quelque patch et le mode mercenaire
osiris67 publié le 10/03/2026 à 14:02
foxstep C est pas plutot parceque y’en a plus de dispo a prix correcte? Lol, ce privé d un d’un tel jeu pour des ajouts osef, hors extension ça n’a pas trop de sens.
