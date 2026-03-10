Metal Gear Delta double son quota de ventes

Konami continue d'enchaîner les performances à sa mesure, revendiquant aujourd'hui que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater a dépassé les 2 millions d'unités écoulées à travers le monde, montrant que même si l'essentiel des intéressés est passé à la caisse dès le lancement (1 million en Day One), le bouche-à-oreille et les petites promos assurent une audience sur la longueur.
Le prochain RDV pour la franchise aura lieu le 26 août, date de sortie de la Metal Gear Solid Collection Vol.2 intégrant MGS4, Peace Walker et Ghost Babel.
Ça leur montre qu'il y a un public.
En espérant que ça leur donne surtout envie de faire un nouvel épisode inédit, ou un remake des deux Metal Gear sortis sur MSX.
faut que la licence revienne, au moins un essai avec la jeune équipe de konami
J'en garde un très bon souvenir