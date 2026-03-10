recherche
Metal Gear Delta double son quota de ventes
Konami continue d'enchaîner les performances à sa mesure, revendiquant aujourd'hui que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater a dépassé les 2 millions d'unités écoulées à travers le monde, montrant que même si l'essentiel des intéressés est passé à la caisse dès le lancement (1 million en Day One), le bouche-à-oreille et les petites promos assurent une audience sur la longueur.

Le prochain RDV pour la franchise aura lieu le 26 août, date de sortie de la Metal Gear Solid Collection Vol.2 intégrant MGS4, Peace Walker et Ghost Babel.

3
Qui a aimé ?
adamjensen, alucardhellsing, escobar
publié le 10/03/2026 à 07:52 par Gamekyo
commentaires (9)
adamjensen publié le 10/03/2026 à 10:33
C'est une bonne nouvelle.
Ça leur montre qu'il y a un public.
En espérant que ça leur donne surtout envie de faire un nouvel épisode inédit, ou un remake des deux Metal Gear sortis sur MSX.
rogeraf publié le 10/03/2026 à 10:58
Je suis patient .. j'attends la baisse de prix en version demat, mais comme Konami à du succès, le prix reste haut. Pas grave John's Carpenter Toxic Commando sort après demain
ootaniisensei publié le 10/03/2026 à 11:34
Y'a eu une grosse promo juste après le showcase Konami, j'ai eu la MGS Collection Deluxe et MGS Delta en Deluxe pour 60e
alucardhellsing publié le 10/03/2026 à 11:40
Merité
malroth publié le 10/03/2026 à 11:40
je suis chaud pour un MGS 6 en vrai, meme sans kojima, tanpis.

faut que la licence revienne, au moins un essai avec la jeune équipe de konami
ouroboros4 publié le 10/03/2026 à 11:56
Un remake perfectible mais très bon quand même.
J'en garde un très bon souvenir
sdkios publié le 10/03/2026 à 12:08
malroth pareil, je préférais un 6 a un remake, perso!
kazuchi publié le 10/03/2026 à 12:09
J’ai poncé le remake en deux semaines franchement très bon. Partant pour un MGS 6 ou un MGS Rising 2
soulfull publié le 10/03/2026 à 13:23
J'espère qu'il ny aura jamais de 6 parce qu'il sera mauvais. Un Remake du 1 ou 2, ça peut être cool.
Fiche descriptif
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
7
Ils aiment
Nom : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Virtuos Games
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X
