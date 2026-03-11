recherche
Xbox Helix : l'unification PC/Xbox en point central + premiers kits livrés courant 2027
L'architecte de la Xbox « Next Gen » a comme prévu tenu sa rapide conférence à la GDC et bien évidemment, s'il était trop tôt pour repartir avec les choses les plus attendues, on peut au moins faire un premier point de la situation sur celle que l'on continuera d'appeler « Xbox Helix ».

- La console sera évidemment compatible avec les futures versions FSR & DirectX.
- De même que les principaux outils AMD dont le Ray Regeneration et le Path Tracing.
- Oui, la console sera rétrocompatible avec les 4 précédentes générations.
- Les premiers kits devs seront livrés courant 2027.

Mais le plus important, c'est la grande révolution, celle de l'unification PC + Xbox, et si l'heure n'est pas encore aux détails, les kits de développement partiront dans cette direction en permettant de bénéficier d'outils pour un développement simultané sur PC et Xbox Helix (mais aussi Xbox Series, car bien entendu qu'on bouffera du cross-gen pendant un temps).

Autre élément de cette nouvelle politique : le HUD « Xbox Mode » continuera d'avoir des évolutions au fil du temps, déjà disponible sur ROG Xbox Ally et dès le mois prochain sur PC sous Windows 11, ou en tout cas dans certains pays. Un HUD qui pour rappel a pour but (tout comme ce que l'on trouve sur Steam Deck) d'offrir des menus totalement portés sur le JV en intégrant les différents stores et avec possibilité d'y naviguer à la manette. C'est bien évidemment cela que l'on retrouvera, nativement, dans la future Xbox Helix
publié le 11/03/2026 à 18:15 par Gamekyo
negan publié le 11/03/2026 à 18:18
Le prix va douiller mais ca vaut le coup.

Reste a voir plusieurs choses dont la simplicité d'utilisation, car s'il faut faire des réglages a chaque jeux comme sur PC ça sera sans moi.

J'espère aussi une manette qui arrête de faire clic clic a chaque mouvement.
kikoo31 publié le 11/03/2026 à 18:23
On attend le prix et le reveal officiel
negan publié le 11/03/2026 à 18:23
Jason Ronald : « Dans le cadre de notre 25e anniversaire plus tard cette année, [l'équipe de préservation des jeux] publiera certains jeux emblématiques du passé qui pourront désormais être joués de manière totalement inédite. »
zorroauditore publié le 11/03/2026 à 18:30
À voir. Le prix va piquer, mais dans ce cas-là, espérons qu’ils amélioreront aussi le xCloud. Ce serait intéressant d’avoir un cloud du même niveau que GeForce Now avec un abonnement raisonnable. Je crois qu’actuellement, on peut jouer en cloud les jeux qu’on a achetés.
taiko publié le 11/03/2026 à 18:31
negan blabla marketing qui ne veut rien dire.
Les pre lancements, c'est toujours une blague. Du blabla.... Au final les jeux qui sortent aujourd'hui galèrent à montrer quoi que ce soit de réellement innovant techniquement
negan publié le 11/03/2026 à 18:31
Nate The Hate affirme que l'équipe de compatibilité/préservation Xbox travaille à rendre votre bibliothèque numérique Xbox OG et Xbox 360 jouable sur PC.
malroth publié le 11/03/2026 à 18:36
Mais l'OS sera Windows 11 ou ça sera un OS xbox console ?

Car selon l'OS c'est la qu'on saura si c'est un pc ou une console. C'est l'OS qui dictera
patrickleclairvoyant publié le 11/03/2026 à 18:37
negan Donc c’est bien la bibliothèque actuelle et non tous des jeux des anciennes gen ?
raoh38 publié le 11/03/2026 à 18:38
Sa sera du windows comme sur pc et comme...sur la xbox actuelle qui est une version ultra custom de windows.La difference c'est que tu pourras passer au mode classique pc mais quand meme bien custom et une version ultra optimisées pour les jeux xbox.
skuldleif publié le 11/03/2026 à 18:38
negan oui mais tu vois par exemple je doute que les jeux non retro actuel et non vendu sur le xbox store le soit

et la Xbox console & PC games ,ca veut dire Xbox console & Xbox PC games , si je joue sur les mots ya moyens que les store steam et EGS ne soient pas du tout présent
zboubi480 publié le 11/03/2026 à 18:39
negan kikoo31 zorroauditore plusieurs rumeurs parlent de 800 dollars....
bennj publié le 11/03/2026 à 18:41
zboubi480 personne sait que dalle autant de temps à l'avance. Faut arrêter de croire n'importe quoi.
negan publié le 11/03/2026 à 18:41
zboubi480 Ca sera beaucoup plus.
cyr publié le 11/03/2026 à 18:41
negan franchement si c'est terminer avec les abonnements pour jouer en ligne, ça peut m'intéressait....
xynot publié le 11/03/2026 à 18:47
À voir le prix, si ça signe la fin du multi payant et l'accès aux boutiques et marché gris
raoh38 publié le 11/03/2026 à 18:49
Elle fera au moins 1000 balles c'est une machine haut de gamme qui est prévue et donc ne vise pas la masse mais les joueurs des deux mondes (pc et console) , et se sont eux qui dépensent le plus contrairement a la majorité des joueurs qui ne prennent que du fifa ,call of ou gta .
ouroboros4 publié le 11/03/2026 à 18:49
zboubi480 Elle coûtera nettement plus que ça
La SX 2To est vendue actuellement à 700 dollars
Je vois pas ou la nouvelle console en coûterait à peine 100 de plus alors qu'on sait bien qu'ella va taper dans le haut de gamme
xynot publié le 11/03/2026 à 18:55
Et à voir aussi ce que vont faire les autres constructeurs style Asus, Lenovo etc pour avoir d'autres gammes
zboubi480 publié le 11/03/2026 à 19:00
C'est marrant quand même....quand ça se baser sur des rumeurs à 1 200 dollars, tout le monde crie au scandale et que ca se vendra pas et que Xbox est mort mais, dès que c’est 800 dollars, personne ne peut savoir à l'avance, que c'est que des rumeurs, que c'est pas possible...
k13a publié le 11/03/2026 à 19:01
negan Ce n'est pas difficile de configurer ton jeux sur PC, il y a des choix de settings déjà configurer si tu n'aimes pas tout setter par toi même, low, medium, high, ultra comme sur console.
ouroboros4 publié le 11/03/2026 à 19:02
zboubi480 parce que c'est juste un constat logique et réaliste
Même Microsoft précise bien qu'il s'agira d'une console "avec des performances exceptionnel"
La SX coûte 700 dollars
Même la Steam Machine on sait qu'il va taper dans les 1000 dollars
Faut juste arrêter de croire au Père Noël
torotoro59 publié le 11/03/2026 à 19:07
negan jeux pc sur hélix sous entendu steam? Parce qu'avec la steam box je comprend pas pourquoi steam laisserai faire ou alors j'ai loupé qqchose. J'y connais rien à l'univers pc.
leonr4 publié le 11/03/2026 à 19:08
KeplerL2 a parlé de 1200 dollars et maintient toujours. Il y a quelques jours il disait que les PC actuels (2026) qui sont équivalents coutent plus de 2000 balles.

Ce truc en euro ça risque d'être pire c'est vraiment pas destiné pour le grand public, surement de l'ordre de 1400 voir 1500.
negan publié le 11/03/2026 à 19:10
torotoro59 Si c'est bien ça c'est un OS Windows donc tu installes ce que tu veux ( steam n'a rien a dire ) xD.
zboubi480 publié le 11/03/2026 à 19:10
ouroboros4 Microsoft voudrait vendre son Projet Helix à perte pour s'implanter rapidement, comme c'était le cas avant ou toutes les consoles étaient vendues à perte (sauf Nintendo).
A la différence de Playstation ou Nintendo, Microsoft en a les moyens.

leonr4 ce sont des rumeurs a 1 200 dollars......alors pourquoi celle à 800 dollars ne serait pas vraie aussi ??
torotoro59 publié le 11/03/2026 à 19:11
negan ahhhhh d'accord, merci.
ouroboros4 publié le 11/03/2026 à 19:12
zboubi480 On est plus à cette époque.
Microsoft a une console qui se vend pas, des abonnements de GP qui stagne, 100 milliards dépenser dans des rachats, et une explosion des coûts de la RAM
Après libre à toi de croire qu'elle coûtera 800 dollars mais tu seras déçu
zorroauditore publié le 11/03/2026 à 19:13
Je me demande comment fonctionne ce mode hybride entre Windows et Xbox. Est-ce qu’il serait possible à l'avenir d’avoir un PC avec un mode Xbox permettant de jouer aux jeux Xbox comme un émulateur ?
leonr4 publié le 11/03/2026 à 19:16
zboubi480 Par ce que ça dépend de la fiabilité de la source en question.

Les 1200 c'est simple ça a été évoqué par KeplerL2, mais les 800 dont tu parles je ne sais pas d'où ça provient.

Et à moins que Microsoft décide de vendre cette machine à perte comme par le passé (Xbox et 360) ce qui serait surprenant connaissant Nadella, il y a peu de chances pour que ça soit vendu à 800.
rasalgul publié le 11/03/2026 à 19:16
Cette console va être géniale
Enfin l'unification PC Console.

Tu m'étonnes que la guerre des consoles est terminée pour Microsoft
sasquatsch publié le 11/03/2026 à 19:17
Mais qui va payer 800€ voir plus pour une console, et même s'il s'agit d'un pc avec option gaming de qualité donc 600€ pc + 600€ console C'est encore 1200€ et pas tout le monde sait se permettre cela...cad le jeu vidéo se transforme en élitiste et non démocratique...
Je veux dire...avant tu claquais 300€ par console pour avoir les deux...et plus tard une nintendo en deuxième main ou vice versa...
Mais là...1200€, c'est un sacré investissement pour le combo avec PC...
De toute façon moi perso je m'y intéresserai éventuellement qu'à partir de 2032...pas avant...vu tout ce qu'il y a encore à finir et faire sur cette gen...
Et c'est tjs un exploit de finir un jeu que l'on a entamé il y a 5-6 ans...
En tout cas les deux dernières générations Xbox ont été une semi déception car un potentiel gâché...donc ils devront sortir de gros arguments pour lâcher a nouveau des billets pour le nouveau hardware
shambala93 publié le 11/03/2026 à 19:19
Si on a réellement l’équivalent d’une Rtx 5080, je la prendrais. Mais pas plus de 1200€
mithrandir publié le 11/03/2026 à 19:20
Ça va être du très très lourd ! On verra le tarif mais c'est day one pour moi
thedoctor publié le 11/03/2026 à 19:20
Sortie en 2028 a priori.
walterwhite publié le 11/03/2026 à 19:28
zboubi480 Microsoft a les moyens, Xbox en revanche a eu plusieurs chances et ils ne vendront pas à perte leur console.

Ils sont obligés de sortir leurs jeux ailleurs c’est pas pour faire des cadeaux sur leur hardware hein, faut arrêter de rêver.
mrponey publié le 11/03/2026 à 19:31
C'est fou de faire encore confiance à Xbox après cette génération.
shambala93 publié le 11/03/2026 à 19:33
mrponey
Les machines Xbox n’ont jamais été un problème.
La question c’est les jeux. Et on est beaucoup à en avoir rien à faire du moment qu’on a Steam dessus !
khazawi publié le 11/03/2026 à 19:36
walterwhite il y aura toujours des naïfs. Si en plus la machine est ouverte, le MS Store sera quasiment mort avec Steam et le online gratuit mettra fin au GP Core qui permet de jouer en ligne de manière payante. Et ce manque à gagner, faudra bien le trouver quelque part...
mattewlogan publié le 11/03/2026 à 19:40
Par contre je me dis s’ils commencent à livrer les dev kits l’année prochaine ils sont pas prêts d’avoir de gros jeux dessus des tiers.
Et concernant les jeux maison cette année EDay, Forza,fable,halo
Alors qu’ils auraient pu se garder tout ça pour le lancement, qu’est-ce qu’ils va leur rester surtout qu’en plus ça va sur d’autres plates-formes…
Avec les discours des nouveaux au pouvoir chez Microsoft, je m’attendais à un retour aux exclus, c’est un peu brouillon pour l’instant mais l’idée peut être intéressante après pour quelqu’un qui veut finalement avoir une bécane puissante sans payer des milliers d’euros dans un PC qui est en plus plus compliqué à construire ça peu être séduisant.
Tout va se jouer dans la communication en espérant que cette fois-ci ils arrêtent les bourdes et qu’ils communiquent vraiment.
zboubi480 publié le 11/03/2026 à 19:50
sasquatsch bah demande aux possesseurs de PS5 Pro du site qui ont claqué 900 euros dans une console à peine plus puissante qu’une PS5
51love publié le 11/03/2026 à 19:52
shambala93 et tu garderaid quand même une tour gaming ? Ou ça serait l'occasion d'unifier par la même occasion toute ton expérience en une seule machine ?

Après je suis d'accord, sur le principe c'est séduisant, plusieurs stores, online gratuit, fini les problèmes de catalogue Xbox inférieur à celui PlayStation, ça sera objectivement l'inverse (après les goûts et les couleurs..).

C'est l'occasion de réunir les 2 mondes pr ceux qui veulent le plug&play d'une console et la liberté du PC.
zboubi480 publié le 11/03/2026 à 19:59
Moi je monte jusqu'à 990 euros ...à la vue des specs techniques de ce Projet Helix (qui sont très au dessus de toutes les futures consoles annoncées), sa rétro-compatibilité et permettre de jouer à TOUS les futurs jeux avec un rendu proche d'un gros PC (on parle de configues à 2 000 euros..) : take my money Microsoft
heracles publié le 11/03/2026 à 20:06
Qu'ils fassent enfin un design intéressant. Les Xbox Series sont moches. Et je parle même pas de la Xbox One, immonde.
maxx publié le 11/03/2026 à 20:16
Je trouve ça toujours cool quand on commence a avoir des infos officielles sur du hardware
J'ai vraiment hâte d'en voir plus! Mais au delà de cette Xbox, j'espère que ça ouvrira le chemin pour d'autres de proposer leurs hardware (Asus, Lenovo etc.). Plus il y a de propositions différentes, le mieux c'est. Et ce sera une belle époque où chacun pourra profiter du JV un peu comme il le veut. C'est pour ça que même si cette Xbox là se révèle être inintéressante au final pour moi, j'espère qu'elle fera son petit chemin (et aussi faut surtout pas laisser Sony tranquille...)
jenicris publié le 11/03/2026 à 20:16
Du moment que certains y trouvent leur compte tant mieux ^^
ravyxxs publié le 11/03/2026 à 20:18
zboubi480 plusieurs rumeurs parlent de 800 dollars....

Sarah Bond parlait de pas moins de 1000 mec mdrrrr
spartan1985 publié le 11/03/2026 à 20:22
thedoctor kepler vient d'annoncer fin 2027 pour Xbox Helix et PS6.
spartan1985 publié le 11/03/2026 à 20:23
Les devkits des Séries avaient été distribués en mars 2020 pour une sortie en novembre, le devkit de la PS5, ça en parlait fin 2019.
nobleswan publié le 11/03/2026 à 20:25
shambala93 Vu que tout est unifié beaucoup de joueurs vont passer par instant Gaming avec cette console vu le prix des jeux PC là-bas.
shambala93 publié le 11/03/2026 à 20:28
51love
Oui j’ai mon PC. La helix servirait pour jouer de temps en temps dans le salon.
J’ai un enfant en très bas âge à la maison, pas d’écran donc je joue essentiellement dans mon bureau. Si je peux faire sans prise de tête quelques jeux solo dans le salon le soir, tard, pourquoi pas.


Et si la helix fait vraiment le café, et bien je resterais sur le support quand mon PC rendra l’âme sur le plan technique ( j’ai encore le temps de voir venir).

nobleswan
Exactement ! Mais je me demande que gagnerait Microsoft dans tout ça, je ne vois qu’un gagnant, Valve.
zboubi480 publié le 11/03/2026 à 20:42
ravyxxs c’est une info que tu as eu de la sœur du cousin de la copine du frère qui connaît Bill Gates ?
gat publié le 11/03/2026 à 20:47
negan raoh38 skuldleif zboubi480 Arrêtez de faire votre « gamer lucide ». Vous allez l’acheter car vous êtes de bons gros fanboys. Assumez bordel
zboubi480 publié le 11/03/2026 à 20:48
gat oui j'assume que je vais l'acheter Day one
gat publié le 11/03/2026 à 20:52
zboubi480 Et c’est parfaitement compréhensible. Le joueur qui a empilé les achats sur un store (+les Succès-Trophées) , c’est évident qu’il ne changera pas de crèmerie. Et ce quelque soit l’exclu qui sortira ailleurs.
jenicris publié le 11/03/2026 à 20:56
gat Et c’est parfaitement compréhensible. Le joueur qui a empilé les achats sur un store (+les Succès-Trophées) , c’est évident qu’il ne changera pas de crèmerie. Et ce quelque soit l’exclu qui sortira ailleurs.

zboubi480 publié le 11/03/2026 à 21:00
gat je te confirme : je suis abonné Gold depuis plus de 20 ans et je possède plus de 900 jeux. La rétro-compatibilité est très importante pour moi. J'ai eu toutes les consoles (Dreamcast, Wii, Wii U, Playstation 1,2,3,4 et 5, Switch...sauf la Switch2 !!!) mais ma console "main" a toujours été et restera la Xbox. Je revendrai ma PS5 et je ne prendrai pas la PS6 car aucun intérêt pour moi (je joue trés peu sur PS5.....).
raoh38 publié le 11/03/2026 à 21:04
gat sa faisait longtemps mec non honnêtement deja tu parles de fanboyisme quand tu sais que 99% des jeux qui sortent sur ps5 ou xbox sont les memes , c'est juste de continuer a jouer sur sa plateforme de prédilection.
Ensuite pourquoi je prendrai une ps5 donne moi une raison.
Cette gen est une catastrophe que ce soit sur ps5 ou xbox, et la switch 2 que j'ai c'est pas folichon non plus avec un mariokart 1.5 en tout et pour tout.
Enfin je l'avais deja dit sur la prochaine gen je partais sur un pc car c'est le support qui adroit au meilleur choix, meilleur prix , meilleure technique et le plus d'exclus...
Donc ce choix de proposer la plateforme qui reunit les 2 mondes est une surprise il y a quelque temps pour moi et sa me hype.
Et toi qui a longueur de journée te permet de juger les choix des gens sur le fanboyisme et rien d'autres c'est quoi ton raisonnement ? toi aussi je peux te traiter de fanboy si tu prend une play ou un iphone, c'est débile change un peu de reflexion...
raoh38 publié le 11/03/2026 à 21:07
zboubi480 sa définition du fanboyisme ne va que dans un sens ceux qui aiment la xbox donc oublit de le convaincre même avec de bons arguments.Si tu aimes clair obscur c'est que tu es un fanboy de sandfall....
judgedredd publié le 11/03/2026 à 21:11
Bonsoir, je la prendrais également. Microsoft sont bon pour le matos informatique.
Satya a eu un discours intéressant, un futur meilleur pour Xbox et réconfortant pour l'avenir.
J'ai acheté la galaxy black à 699euros donc je serais capable de payer le prix demandé comme un bon mecton bien discipliné, c'est son importance.
skuldleif publié le 11/03/2026 à 21:15
si je dois la prendre c'est D1 normalement , que ce soit a cause de l'augmentation des prix en cours de gen ou la decote progressive de la XSX , ou encore avoir la meilleur version (console) de ses jeux le plus tot possible

c'est autant d'argument qui motivent le D1

mais de mon coté sur SX , j'ai un glitch de ouf qui fait que je joue a nimporte quelle jeux pour rien et justement avec saves, succes etc.. donc faut voir , ca rentre en compte aussi

tandis que le Gamepass ultimate jy suis abo jusque 2029 lui aussi pour rien donc ca cimente la décision aussi.

j'espere qu'ils vont laisser la feature "partage de compte" aussi
ravyxxs publié le 11/03/2026 à 21:33
zboubi480 Tu te crois marrant après 3 commentaires similaire idiot va !

Sarah Bond l'a littéralement et l'info passait sur Instagram pendant que toi tu perdrais ton temps ici à te battre surement.
gaeon publié le 11/03/2026 à 21:56
Même s'ils font des bons moves je pense que ça va s'avérer compliqué de vendre une console estampillée Xbox après la Gen Series S/X; mais bon s'ils peuvent ramener un peu de concurrence sur le marché ça ne peux pas faire de mal.
skuldleif publié le 11/03/2026 à 21:57
ravyxxs hein tu sors ca d'ou
zboubi480 publié le 11/03/2026 à 21:59
skuldleif c’est le frère d'un pote de sa cousine qui connaît un mec chez Microsoft, le neveu de Bill Gates il me semble. Il peut avoir des infos tenues secrètes que lui seul connaît.....une pointure le mec
ravyxxs publié le 11/03/2026 à 22:15
skuldleif Mec la news elle date de Novembre si je me souviens bien, c'est passer sur Complex et Forbes, elle a clairement dit "c'est plus dans la gamme de produit de luxe, ne pas s'attendre à moins de 1000 dollars".

Vous pouvez me croire ou pas, je m'en fou gars je joue pas ma vie ici contrairement à vous . Dit toi, peut être que depuis, OU CA SE TROUVE, qu'elle parlait trop et ils l'ont dégager je sais pas, mais la news n'a pas plus, logique, alors oui, ton produit est tourner pour un public de niche, elle a assumer, mais XBOX de base ce sont des produits dit accessible, là les commentaires étaient en furie sur Instagram, enfin plus en moquerie, car le public ricain sont plus du tout patriote de la marque, ils s'en battent les couilles.

Voit dans des archives Instagram si tu veux.

zboubi480 Toi je pense que mes connaissances dans différentes industrie t'ont vraiment marqué et que tu me prends en moquerie, grand bien te fasse, je vais faire simple,je suis pas ton pote, donc je te donne deux jours pour me lâcher la grappe ou je demande un ban à ton nom, tu choisis, soit t'arrêtes de me casser les couilles, ou tu continues, et tu prends une semaine, et à force, tu auras surement un ban def. Je te laisse voir.
skuldleif publié le 11/03/2026 à 22:44
ravyxxs cette phrase n'a jamais été prononcé par sarah bond
et c'est pas pour te sauter dessus
ravyxxs publié le 11/03/2026 à 22:48
skuldleif Les headlines ont menti ? Frérot, lol, Sarah Bond a CLAIREMENT dit que ça allait être un produit de luxe. Si je te retrouve l'info, je t'envois le lien demain.
skuldleif publié le 11/03/2026 à 22:52
ravyxxs Les headlines ont menti ?

OUI
skuldleif publié le 11/03/2026 à 22:53
ravyxxs ah ca un produit de luxe OUI elle l'a dit , mais "+ de 1000€" n'a JAMAIS été prononcé
skuldleif publié le 11/03/2026 à 22:54
le terme premium plutot il me semble
