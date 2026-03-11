Xbox Helix : l'unification PC/Xbox en point central + premiers kits livrés courant 2027 Xbox Helix : l'unification PC/Xbox en point central + premiers kits livrés courant 2027

L'architecte de la Xbox « Next Gen » a comme prévu tenu sa rapide conférence à la GDC et bien évidemment, s'il était trop tôt pour repartir avec les choses les plus attendues, on peut au moins faire un premier point de la situation sur celle que l'on continuera d'appeler « Xbox Helix ».



- La console sera évidemment compatible avec les futures versions FSR & DirectX.

- De même que les principaux outils AMD dont le Ray Regeneration et le Path Tracing.

- Oui, la console sera rétrocompatible avec les 4 précédentes générations.

- Les premiers kits devs seront livrés courant 2027.



Mais le plus important, c'est la grande révolution, celle de l'unification PC + Xbox, et si l'heure n'est pas encore aux détails, les kits de développement partiront dans cette direction en permettant de bénéficier d'outils pour un développement simultané sur PC et Xbox Helix (mais aussi Xbox Series, car bien entendu qu'on bouffera du cross-gen pendant un temps).



Autre élément de cette nouvelle politique : le HUD « Xbox Mode » continuera d'avoir des évolutions au fil du temps, déjà disponible sur ROG Xbox Ally et dès le mois prochain sur PC sous Windows 11, ou en tout cas dans certains pays. Un HUD qui pour rappel a pour but (tout comme ce que l'on trouve sur Steam Deck) d'offrir des menus totalement portés sur le JV en intégrant les différents stores et avec possibilité d'y naviguer à la manette. C'est bien évidemment cela que l'on retrouvera, nativement, dans la future Xbox Helix