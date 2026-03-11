Xbox Helix : l'unification PC/Xbox en point central + premiers kits livrés courant 2027
L'architecte de la Xbox « Next Gen » a comme prévu tenu sa rapide conférence à la GDC et bien évidemment, s'il était trop tôt pour repartir avec les choses les plus attendues, on peut au moins faire un premier point de la situation sur celle que l'on continuera d'appeler « Xbox Helix ».
- La console sera évidemment compatible avec les futures versions FSR & DirectX.
- De même que les principaux outils AMD dont le Ray Regeneration et le Path Tracing.
- Oui, la console sera rétrocompatible avec les 4 précédentes générations.
- Les premiers kits devs seront livrés courant 2027.
Mais le plus important, c'est la grande révolution, celle de l'unification PC + Xbox, et si l'heure n'est pas encore aux détails, les kits de développement partiront dans cette direction en permettant de bénéficier d'outils pour un développement simultané sur PC et Xbox Helix (mais aussi Xbox Series, car bien entendu qu'on bouffera du cross-gen pendant un temps).
Autre élément de cette nouvelle politique : le HUD « Xbox Mode » continuera d'avoir des évolutions au fil du temps, déjà disponible sur ROG Xbox Ally et dès le mois prochain sur PC sous Windows 11, ou en tout cas dans certains pays. Un HUD qui pour rappel a pour but (tout comme ce que l'on trouve sur Steam Deck) d'offrir des menus totalement portés sur le JV en intégrant les différents stores et avec possibilité d'y naviguer à la manette. C'est bien évidemment cela que l'on retrouvera, nativement, dans la future Xbox Helix
publié le 11/03/2026 à 18:15 par Gamekyo
Reste a voir plusieurs choses dont la simplicité d'utilisation, car s'il faut faire des réglages a chaque jeux comme sur PC ça sera sans moi.
J'espère aussi une manette qui arrête de faire clic clic a chaque mouvement.
Les pre lancements, c'est toujours une blague. Du blabla.... Au final les jeux qui sortent aujourd'hui galèrent à montrer quoi que ce soit de réellement innovant techniquement
Car selon l'OS c'est la qu'on saura si c'est un pc ou une console. C'est l'OS qui dictera
et la Xbox console & PC games ,ca veut dire Xbox console & Xbox PC games , si je joue sur les mots ya moyens que les store steam et EGS ne soient pas du tout présent
La SX 2To est vendue actuellement à 700 dollars
Je vois pas ou la nouvelle console en coûterait à peine 100 de plus alors qu'on sait bien qu'ella va taper dans le haut de gamme
Même Microsoft précise bien qu'il s'agira d'une console "avec des performances exceptionnel"
La SX coûte 700 dollars
Même la Steam Machine on sait qu'il va taper dans les 1000 dollars
Faut juste arrêter de croire au Père Noël
Ce truc en euro ça risque d'être pire c'est vraiment pas destiné pour le grand public, surement de l'ordre de 1400 voir 1500.
A la différence de Playstation ou Nintendo, Microsoft en a les moyens.
leonr4 ce sont des rumeurs a 1 200 dollars......alors pourquoi celle à 800 dollars ne serait pas vraie aussi ??
Microsoft a une console qui se vend pas, des abonnements de GP qui stagne, 100 milliards dépenser dans des rachats, et une explosion des coûts de la RAM
Après libre à toi de croire qu'elle coûtera 800 dollars mais tu seras déçu
Les 1200 c'est simple ça a été évoqué par KeplerL2, mais les 800 dont tu parles je ne sais pas d'où ça provient.
Et à moins que Microsoft décide de vendre cette machine à perte comme par le passé (Xbox et 360) ce qui serait surprenant connaissant Nadella, il y a peu de chances pour que ça soit vendu à 800.
Enfin l'unification PC Console.
Tu m'étonnes que la guerre des consoles est terminée pour Microsoft
Je veux dire...avant tu claquais 300€ par console pour avoir les deux...et plus tard une nintendo en deuxième main ou vice versa...
Mais là...1200€, c'est un sacré investissement pour le combo avec PC...
De toute façon moi perso je m'y intéresserai éventuellement qu'à partir de 2032...pas avant...vu tout ce qu'il y a encore à finir et faire sur cette gen...
Et c'est tjs un exploit de finir un jeu que l'on a entamé il y a 5-6 ans...
En tout cas les deux dernières générations Xbox ont été une semi déception car un potentiel gâché...donc ils devront sortir de gros arguments pour lâcher a nouveau des billets pour le nouveau hardware
Ils sont obligés de sortir leurs jeux ailleurs c’est pas pour faire des cadeaux sur leur hardware hein, faut arrêter de rêver.
Les machines Xbox n’ont jamais été un problème.
La question c’est les jeux. Et on est beaucoup à en avoir rien à faire du moment qu’on a Steam dessus !
Et concernant les jeux maison cette année EDay, Forza,fable,halo
Alors qu’ils auraient pu se garder tout ça pour le lancement, qu’est-ce qu’ils va leur rester surtout qu’en plus ça va sur d’autres plates-formes…
Avec les discours des nouveaux au pouvoir chez Microsoft, je m’attendais à un retour aux exclus, c’est un peu brouillon pour l’instant mais l’idée peut être intéressante après pour quelqu’un qui veut finalement avoir une bécane puissante sans payer des milliers d’euros dans un PC qui est en plus plus compliqué à construire ça peu être séduisant.
Tout va se jouer dans la communication en espérant que cette fois-ci ils arrêtent les bourdes et qu’ils communiquent vraiment.
Après je suis d'accord, sur le principe c'est séduisant, plusieurs stores, online gratuit, fini les problèmes de catalogue Xbox inférieur à celui PlayStation, ça sera objectivement l'inverse (après les goûts et les couleurs..).
C'est l'occasion de réunir les 2 mondes pr ceux qui veulent le plug&play d'une console et la liberté du PC.
J'ai vraiment hâte d'en voir plus! Mais au delà de cette Xbox, j'espère que ça ouvrira le chemin pour d'autres de proposer leurs hardware (Asus, Lenovo etc.). Plus il y a de propositions différentes, le mieux c'est. Et ce sera une belle époque où chacun pourra profiter du JV un peu comme il le veut. C'est pour ça que même si cette Xbox là se révèle être inintéressante au final pour moi, j'espère qu'elle fera son petit chemin (et aussi faut surtout pas laisser Sony tranquille...)
Sarah Bond parlait de pas moins de 1000 mec mdrrrr
Oui j’ai mon PC. La helix servirait pour jouer de temps en temps dans le salon.
J’ai un enfant en très bas âge à la maison, pas d’écran donc je joue essentiellement dans mon bureau. Si je peux faire sans prise de tête quelques jeux solo dans le salon le soir, tard, pourquoi pas.
Et si la helix fait vraiment le café, et bien je resterais sur le support quand mon PC rendra l’âme sur le plan technique ( j’ai encore le temps de voir venir).
nobleswan
Exactement ! Mais je me demande que gagnerait Microsoft dans tout ça, je ne vois qu’un gagnant, Valve.
Ensuite pourquoi je prendrai une ps5 donne moi une raison.
Cette gen est une catastrophe que ce soit sur ps5 ou xbox, et la switch 2 que j'ai c'est pas folichon non plus avec un mariokart 1.5 en tout et pour tout.
Enfin je l'avais deja dit sur la prochaine gen je partais sur un pc car c'est le support qui adroit au meilleur choix, meilleur prix , meilleure technique et le plus d'exclus...
Donc ce choix de proposer la plateforme qui reunit les 2 mondes est une surprise il y a quelque temps pour moi et sa me hype.
Et toi qui a longueur de journée te permet de juger les choix des gens sur le fanboyisme et rien d'autres c'est quoi ton raisonnement ? toi aussi je peux te traiter de fanboy si tu prend une play ou un iphone, c'est débile change un peu de reflexion...
Satya a eu un discours intéressant, un futur meilleur pour Xbox et réconfortant pour l'avenir.
J'ai acheté la galaxy black à 699euros donc je serais capable de payer le prix demandé comme un bon mecton bien discipliné, c'est son importance.
c'est autant d'argument qui motivent le D1
mais de mon coté sur SX , j'ai un glitch de ouf qui fait que je joue a nimporte quelle jeux pour rien et justement avec saves, succes etc.. donc faut voir , ca rentre en compte aussi
tandis que le Gamepass ultimate jy suis abo jusque 2029 lui aussi pour rien donc ca cimente la décision aussi.
j'espere qu'ils vont laisser la feature "partage de compte" aussi
Sarah Bond l'a littéralement et l'info passait sur Instagram pendant que toi tu perdrais ton temps ici à te battre surement.
Vous pouvez me croire ou pas, je m'en fou gars je joue pas ma vie ici contrairement à vous . Dit toi, peut être que depuis, OU CA SE TROUVE, qu'elle parlait trop et ils l'ont dégager je sais pas, mais la news n'a pas plus, logique, alors oui, ton produit est tourner pour un public de niche, elle a assumer, mais XBOX de base ce sont des produits dit accessible, là les commentaires étaient en furie sur Instagram, enfin plus en moquerie, car le public ricain sont plus du tout patriote de la marque, ils s'en battent les couilles.
Voit dans des archives Instagram si tu veux.
zboubi480 Toi je pense que mes connaissances dans différentes industrie t'ont vraiment marqué et que tu me prends en moquerie, grand bien te fasse, je vais faire simple,je suis pas ton pote, donc je te donne deux jours pour me lâcher la grappe ou je demande un ban à ton nom, tu choisis, soit t'arrêtes de me casser les couilles, ou tu continues, et tu prends une semaine, et à force, tu auras surement un ban def. Je te laisse voir.
et c'est pas pour te sauter dessus
OUI