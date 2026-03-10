Crimson Desert : c'est l'heure de parler specs
Nous arrivons dans la dernière ligne droite avant le lancement de Crimson Desert et l'heure est venue pour Pearl Abyss de nous faire un point specs avec tout ce qu'il y a à savoir côté PC mais aussi consoles, sans oublier les ROG Ally (modèle Xbox inclus).
On remarquera sans grande surprise que côté consoles, c'est évidemment la PlayStation 5 Pro qui s'en sortira avec les honneurs (encore heureux vu le prix) avec 4K sous PSSR, 60FPS et Ray-Tracing « élevé » tandis qu'à l'autre bout de l'échiquier, la Xbox Series S réclamera un peu d'indulgence, impossible de proposer le 60FPS et dénuée de Ray-Tracing quel que soit la configuration.
On espère surtout ce qu'il faut de stabilité, et le moins de bugs possible. Bilan la semaine prochaine.
publié le 10/03/2026 à 17:04 par Gamekyo
Pour la PS5 pro, franchement c’est top
Gros open world gigantesque ultra repetitif, ce genre de jeux moi je veux plus.
Techniquement il a l'air tres bien pas de soucis la dessus, moi je m'inquiete sur le contenu.
Doit on en conclure que la PS5 est une blague l'idiot du village ?
Bon, si ça tourne sur la Rog Ally simple, ça va aussi tourner sur la Steam Deck nice !
Dans les faits, c'est souvent bcp plus nuancé, et avec des paramètres legerement optimisés bcp plus de GPU auront acces a du rendu ultra ou a s'y méprendre.
djfab je me suis fait exactement la meme reflexion.
A moins qu'il y ait d'autres differences assez visible entre le performance et le balanced, c'est pas tellement sur le PSSR qu'on devrait voir de la difference.
Curieux de voir le rendu
Le framegen, c'est bien pour atteindre des hautes frequences, pas pour atteindre des frequences acceptables
GTA 6 va faire 500 !!!
J'ai une 4090 aussi mais elle est régulièrement bridée par le cpu (5800X3D).
Enfin bon si c'est du 4k natif ça devrait aller.
Si tu joue en 4K natif le gain n'est pas toujours vraiment grand entre le 5800X3D vs 9800X3D, tout dépend s'il est plus gpu ou cpu dépendant.