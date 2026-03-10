Crimson Desert : c'est l'heure de parler specs Crimson Desert : c'est l'heure de parler specs

Nous arrivons dans la dernière ligne droite avant le lancement de Crimson Desert et l'heure est venue pour Pearl Abyss de nous faire un point specs avec tout ce qu'il y a à savoir côté PC mais aussi consoles, sans oublier les ROG Ally (modèle Xbox inclus).



On remarquera sans grande surprise que côté consoles, c'est évidemment la PlayStation 5 Pro qui s'en sortira avec les honneurs (encore heureux vu le prix) avec 4K sous PSSR, 60FPS et Ray-Tracing « élevé » tandis qu'à l'autre bout de l'échiquier, la Xbox Series S réclamera un peu d'indulgence, impossible de proposer le 60FPS et dénuée de Ray-Tracing quel que soit la configuration.



On espère surtout ce qu'il faut de stabilité, et le moins de bugs possible. Bilan la semaine prochaine.