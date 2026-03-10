recherche
Crimson Desert : c'est l'heure de parler specs
Nous arrivons dans la dernière ligne droite avant le lancement de Crimson Desert et l'heure est venue pour Pearl Abyss de nous faire un point specs avec tout ce qu'il y a à savoir côté PC mais aussi consoles, sans oublier les ROG Ally (modèle Xbox inclus).

On remarquera sans grande surprise que côté consoles, c'est évidemment la PlayStation 5 Pro qui s'en sortira avec les honneurs (encore heureux vu le prix) avec 4K sous PSSR, 60FPS et Ray-Tracing « élevé » tandis qu'à l'autre bout de l'échiquier, la Xbox Series S réclamera un peu d'indulgence, impossible de proposer le 60FPS et dénuée de Ray-Tracing quel que soit la configuration.

On espère surtout ce qu'il faut de stabilité, et le moins de bugs possible. Bilan la semaine prochaine.
publié le 10/03/2026 à 17:04 par Gamekyo
commentaires (28)
link571 publié le 10/03/2026 à 17:08
On veux voir le jeu tourner sur console maintenant. Des chiffres balancés comme ça ne rends pas les coups…
djfab publié le 10/03/2026 à 17:13
Ce sera sur PS5 pro en performances, parfait.
taiko publié le 10/03/2026 à 17:14
On attendant toujours pas de version ps5 montrée.
mattewlogan publié le 10/03/2026 à 17:15
Les Specs PC ultra pas grand monde vont les avoir.
Pour la PS5 pro, franchement c’est top
rogeraf publié le 10/03/2026 à 17:33
Attention, bulldozer en approche
idd publié le 10/03/2026 à 17:36
je vais partir du balenced sur pro je pense à voir
walterwhite publié le 10/03/2026 à 17:54
Version équilibré sur PS5 Pro avec RT high
mibugishiden publié le 10/03/2026 à 18:16
Je suis pas vendu sur ce jeu, ca sent quand meme vachement le MMO deguisé en jeu solo à la derniere min.

Gros open world gigantesque ultra repetitif, ce genre de jeux moi je veux plus.

Techniquement il a l'air tres bien pas de soucis la dessus, moi je m'inquiete sur le contenu.
mrvince publié le 10/03/2026 à 18:34
Ils ont beau dire "laissez nous travailler", "on ne cache rien", a une semaine de la sortie ou presque toujours vu aucune version console... ca cache clairement quelque chose. Seulement Digital foundry qui y aura accès apparemment. Très spécial cette situation.
mrvince publié le 10/03/2026 à 18:35
mibugishiden A la base c'était la suite de leur MMO dont j'ai oublié le nom. Et ils ont décidé de le transformer en jeu solo donc oui y'aura des grosses traces de MMO partout.
pcverso publié le 10/03/2026 à 18:40
Bon bah ultra pour moi cool
vyse publié le 10/03/2026 à 19:03
mibugishiden je te jure parei que toi, la je suis sur elden ring au aussi exceptionnel soit le jeu, je commence a voir les coutures de l'open world ... c'est tellement difficile de réussir l'exercice de l'OW
kratoszeus publié le 10/03/2026 à 19:04
La séries x et s auront ete des blagues jusqu'au bout
negan publié le 10/03/2026 à 19:10
kratoszeus Les specs sont égale entre la XSX et la PS5.

Doit on en conclure que la PS5 est une blague l'idiot du village ?
djfab publié le 10/03/2026 à 19:28
walterwhite idd : franchement autant mettre Performance, puisqu'on risque d'obtenir déjà un rendu proche de la 4K native avec le PSSR 2, donc peu d'intérêt de choisir le mode Balanced, autant avoir le 60 fps !
grospich publié le 10/03/2026 à 19:36
C'est la ROG ally qui me fait peur, genre pour atteindre le 40 fps il faut mettre le frame generation... mais ça doit être horrible du 20fps x2 via le frame gen !
jeanouillz publié le 10/03/2026 à 19:56
Elle est où la version Switch 2 ?

Bon, si ça tourne sur la Rog Ally simple, ça va aussi tourner sur la Steam Deck nice !
ghouledheleter publié le 10/03/2026 à 20:05
jeanouillz peut etre plus tard la version switch 2
51love publié le 10/03/2026 à 20:43
mattewlogan apres les specs ultra, c'est systématiquement vendus avec les constructeurs GPU pour donner envie

Dans les faits, c'est souvent bcp plus nuancé, et avec des paramètres legerement optimisés bcp plus de GPU auront acces a du rendu ultra ou a s'y méprendre.

djfab je me suis fait exactement la meme reflexion.

A moins qu'il y ait d'autres differences assez visible entre le performance et le balanced, c'est pas tellement sur le PSSR qu'on devrait voir de la difference.

Curieux de voir le rendu
51love publié le 10/03/2026 à 20:59
grospich c'est une cata, c'est limite injouable dans ses conditions...

Le framegen, c'est bien pour atteindre des hautes frequences, pas pour atteindre des frequences acceptables
idd publié le 10/03/2026 à 21:03
djfab oui c'est vrai t'as pas tord, bon je ferai peut-être un test en quality avant pour voir le rendu RT au max puis j'irai sur performance
rasalgul publié le 10/03/2026 à 21:32
Série X pour moi, je prépare déjà ma ludothèque Hélix
k13a publié le 10/03/2026 à 21:38
Ça sera en Ultra sur PC pour moi avec ma 4090, hâte de l'avoir entre les mains.
ravyxxs publié le 10/03/2026 à 21:45
150G !!!!!!


GTA 6 va faire 500 !!!
apollokami publié le 10/03/2026 à 22:44
k13a Tu as quel cpu?
J'ai une 4090 aussi mais elle est régulièrement bridée par le cpu (5800X3D).
Enfin bon si c'est du 4k natif ça devrait aller.
ouken publié le 11/03/2026 à 00:50
Ultra tout a fond pour moi pas de balbalab de restriction
zboubi480 publié le 11/03/2026 à 00:55
djfab walterwhite idd vous qui possédez une PS5 Pro, depuis le dernier patch sur Résident Evil Requiem qui a enlevé une bonne partie du Ray Tracing, il y a une grosse différence avec la version Ray Tracing avant patch ?
k13a publié le 11/03/2026 à 01:26
apollokami J'ai un 5800x, je voulais updater avec la prochaine gen AMD les Ryzen 10000 mais vu le prix de la mémoire DDR5 je vais possiblement attendre encore et changer de config dans deux ans.

Si tu joue en 4K natif le gain n'est pas toujours vraiment grand entre le 5800X3D vs 9800X3D, tout dépend s'il est plus gpu ou cpu dépendant.
