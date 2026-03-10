recherche
Fortnite n'échappe pas à la hausse des prix
Personne n'échappe aux augmentations tarifaires et parce que Epic Games continue de dépenser sans compter dans ses partenariats et initiatives autour de Fortnite (dont bien des bénéfices sert aussi à assurer la survie de l'Epic Games Store), hop, on ajustera les curseurs dès le 19 mars :

- 8,99€ vous donnera 800 V-Bucks au lieu de 1000
- 22,99€ pour 2400 V-Bucks au lieu de 2800
- 36,99€ pour 4500 V-Bucks au lieu de 5000
- 89,99€ pour 12500 V-Bucks au lieu de 13500

Ce n'est pas tout car la politique change aussi pour les Pass, mais dans le bon sens :

- Pass OG : désormais 800 V-Bucks au lieu de 1000
- Pass Music : désormais 1200 V-Bucks au lieu de 1400
- Pass LEGO : désormais 1200 V-Bucks au lieu de 1400

Même le Pass normal, donc celui du Battle Royale, est revenu à la baisse mais avec un contre-coup. Il ne coûtera que 800 V-Bucks mais, une fois complété à 100 %, vous remboursera exactement la même chose. Auparavant, il coûtait certes 1000 V-Bucks, mais vous pouviez en récupérer 1500…

Enfin, les abonnés au Club Fortnite (intégré pour rappel au Game Pass Ultimate) ne recevront désormaiis que 800 V-Bucks par mois au lieu de 1000.
publié le 10/03/2026 à 14:32
commentaires (15)
mattewlogan publié le 10/03/2026 à 14:39
Passer son temps sur un seul même jeu depuis des années c’est vraiment un truc que j’ai du mal à comprendre mais bon question de génération j’imagine
olex publié le 10/03/2026 à 14:42
mattewlogan Quand tu es attaché à un univers, un gameplay, une communauté, c'est difficile de s'en détacher, j'imagine.
shirou publié le 10/03/2026 à 14:44
mattewlogan pas sur que se soit générationnel, y en a qui joue que a wow depuis 22 ans par exemple...
potion2swag publié le 10/03/2026 à 14:51
Ou des mecs qui se buttent encore sur Melee ou sur des speedruns.
stardustx publié le 10/03/2026 à 15:05
ça coute plus cher de fabriquer les v-bucks
skuldleif publié le 10/03/2026 à 15:08
mattewlogan des périodes on peut le comprendre , mais ne faire que ca pendant des annees , en fait je pense que ces gens ne font pas que spammer le BR de fortnite ils vont sur les truc annexe que propose fortnite

par contre MDR l'inflation des MT
mizuki publié le 10/03/2026 à 15:18
shirou Ouais enfin WoW et Fortnite c'est vachement différent
evasnake publié le 10/03/2026 à 15:31
mizuki et lequel mérite mieux ton temps d'après toi? Jspr que t'as joué aux 2
mrvince publié le 10/03/2026 à 15:35
mattewlogan Y'a des gens qui jouent que a Fifa, d'autres qu'a call of... C'est même énormément de gens. J'en ai dans mon entourage. Ils achètent une console pour 1 ou 2 jeux max. Et ca représente un paquet de joueurs. En tout cas plus que de joueurs "comme nous".
shirou publié le 10/03/2026 à 15:50
mizuki je dis pas le contraire, ce que je voulais démontrer c'est que rester sur un jeux pendant des années voir toute une vie c'est pas une question de génération, j'aurai pu prendre l'exemple de personne qui continue de jouer encore quasi exclusivement a Stacraft 1, Age of Empire 2, ou encore CS. Et le mec qui joue que a fifa depuis 25 ans c'est pareil pour moi même si il rachète un jeu chaque année
romgamer6859 publié le 10/03/2026 à 15:59
mattewlogan ouais, moi je suis en train d'arrêter totalement les jeux multi ou alors de temps en temps, je perds mon temps j'ai l'impression...
mattewlogan publié le 10/03/2026 à 16:28
mrvince oui clairement j’en ai bien conscience, c’est d’ailleurs grâce à eux, principalement que les consoles se vendent aussi.
5120x2880 publié le 10/03/2026 à 18:40
mattewlogan Ça évolue sans cesse, plus que la plupart des suites où il y a que le titre qui change.
idd publié le 10/03/2026 à 21:06
avec la hausse du baril, c'est la merde ^^
mizuki publié le 10/03/2026 à 22:15
evasnake WoW a un scénario, du contenu varié, des nouveaux donjons et raids régulièrement, des nouvelles classes, des changements de gameplay de chaque classes...
Je dis pas qu'un des jeux mérite plus le temps des gens que l'autre, je dis juste que les deux sont pas dans la même catégorie, ce serait comme comparer... League of Legend et Final Fantasy
