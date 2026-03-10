Fortnite n'échappe pas à la hausse des prix Fortnite n'échappe pas à la hausse des prix

Personne n'échappe aux augmentations tarifaires et parce que Epic Games continue de dépenser sans compter dans ses partenariats et initiatives autour de Fortnite (dont bien des bénéfices sert aussi à assurer la survie de l'Epic Games Store), hop, on ajustera les curseurs dès le 19 mars :



- 8,99€ vous donnera 800 V-Bucks au lieu de 1000

- 22,99€ pour 2400 V-Bucks au lieu de 2800

- 36,99€ pour 4500 V-Bucks au lieu de 5000

- 89,99€ pour 12500 V-Bucks au lieu de 13500



Ce n'est pas tout car la politique change aussi pour les Pass, mais dans le bon sens :



- Pass OG : désormais 800 V-Bucks au lieu de 1000

- Pass Music : désormais 1200 V-Bucks au lieu de 1400

- Pass LEGO : désormais 1200 V-Bucks au lieu de 1400



Même le Pass normal, donc celui du Battle Royale, est revenu à la baisse mais avec un contre-coup. Il ne coûtera que 800 V-Bucks mais, une fois complété à 100 %, vous remboursera exactement la même chose. Auparavant, il coûtait certes 1000 V-Bucks, mais vous pouviez en récupérer 1500…



Enfin, les abonnés au Club Fortnite (intégré pour rappel au Game Pass Ultimate) ne recevront désormaiis que 800 V-Bucks par mois au lieu de 1000.