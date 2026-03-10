Super Mario Bros. Wonder : le point complet de l'édition Switch 2 à J-16

Si besoin est, donc essentiellement pour ceux qui n'ont pas encore fait l'original (très sympa d'ailleurs),accueille son trailer Overview à environ deux semaines du lancement, précisément le 26 mars prochain (80€ ouais, et 20€ l'upgrade si vous l'avez sur Switch 1).Rappel des nouvelles choses :- Un parc d'une vingtaine de mini-jeux jouables en local et en ligne.- Des défis supplémentaires dont l'arrivée des Koppalings dans les stages principaux.- Un nouveau power-up.- Nouveaux persos : Harmonie, Captain Toad, Poplin et Luma (mode souris).- Mode « Coup de Pouce » (impossible de mourir)