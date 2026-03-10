recherche
Super Mario Bros. Wonder : le point complet de l'édition Switch 2 à J-16
Si besoin est, donc essentiellement pour ceux qui n'ont pas encore fait l'original (très sympa d'ailleurs), Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition accueille son trailer Overview à environ deux semaines du lancement, précisément le 26 mars prochain (80€ ouais, et 20€ l'upgrade si vous l'avez sur Switch 1).

Rappel des nouvelles choses :

- Un parc d'une vingtaine de mini-jeux jouables en local et en ligne.
- Des défis supplémentaires dont l'arrivée des Koppalings dans les stages principaux.
- Un nouveau power-up.
- Nouveaux persos : Harmonie, Captain Toad, Poplin et Luma (mode souris).
- Mode « Coup de Pouce » (impossible de mourir)

publié le 10/03/2026 à 14:02
potion2swag publié le 10/03/2026 à 14:05
ah ouais, ils ont mis de la """construction""" même dans Mario
mattewlogan publié le 10/03/2026 à 14:08
Un Mario exceptionnel, j’avais adoré surtout en famille
Super Mario Bros. Wonder
Super Mario Bros. Wonder
Switch 2
Nintendo
Nintendo
plates-formes
