Pas besoin de Direct : Yoshi and the Mysterious Book a son trailer et sa date de sortie
Pas besoin de Nintendo Direct pour donner des nouvelles des first-party de l'entreprise (mais on aurait quand même bien voulu un Direct...) : voici une nouvelle bande-annonce de Yoshi and the Mysterious Book, la jolie curiosité Switch 2 qui semble partir autant dans le platformer que les micro-énigmes à chaque page/niveau.

Et on sait désormais que ça sortira le 21 mai !

publié le 10/03/2026 à 14:03 par Gamekyo
commentaires (28)
shanks publié le 10/03/2026 à 14:09
Je reste méfiant.
La fin de la vidéo montre une expérience à l'ancienne mais j'ai peur d'une expérience faite de tableaux minuscules sous forme de micro-puzzles.
aeris717 publié le 10/03/2026 à 14:13
Belle DA et concept original
jp67110 publié le 10/03/2026 à 14:14
c'est très joli, à voir la durée de vie et le challenge s'il y en a.
shinz0 publié le 10/03/2026 à 14:19
La DA est sublime
zephon publié le 10/03/2026 à 14:22
shanks si c'est comme yoshi 64 pour moi c'est mort
taiko publié le 10/03/2026 à 14:24
Les développeurs doivent vraiment l'avoir mauvaise quand Nintendo fait un énième direct pour un simple trailer de mario le film (Ok qui va rapporter et hyper attendu). Et ça balance un trailer pour leur jeu pour annoncer la date de sortie...

shanks Mais oui comme souvent ça a l'air pour les enfants. Et un enchaînement de petits tableaux. Un truc familial comme pour tout ce qui entoure la licence Mario
axlenz publié le 10/03/2026 à 14:25
Direction artistique sublime. Dommage que la difficulté sera proche du néant.
mattewlogan publié le 10/03/2026 à 14:29
C’est pour ça que l’on achète une Nintendo switch deux ou plus largement, c’est pour ça que l’on achète chez Nintendo une DA magnifique, un gameplay très sympa
Bref un truc à faire en famille
link49 publié le 10/03/2026 à 14:31
Lui, il sera mien.
ducknsexe publié le 10/03/2026 à 14:45
shanks c'est sur ça ne sera pas un AAA mais la DA est magnifique, ensuite le truc des tableau façon livre c'est un peu le même état d esprit que captain Toad.
soulfull publié le 10/03/2026 à 14:50
La creature à bulles est affreuse et ressemble à un objet sexuel. Sinon le jeu a l'air sympa mais avec une Da en deçmssous de Wooly et crafted.

J'espère qu'il ne sera pas vendu à 80 balles.
aozora78 publié le 10/03/2026 à 14:56
Je trouve que la DA est bien plus charmante et intéressante que dans les je ne sais combien de Yoshi et Kirby précédents. L'aspect sacadé me rappel de la fausse 3D dans des jeux des années 90.
judebox publié le 10/03/2026 à 15:14
link49 Comme tous les autres jeux Switch 2 non ?

Mais pour en revenir au jeu, la DA à l'air sympa mais ça sent encore le jeu sans challenge... A voir...

Par contre la bande annonce, c'est "oh mon dieu"...
J'ai cru que le mec nous présentait un épisode de Dora l'exploratrice
forte publié le 10/03/2026 à 15:16
Parfait ! Espérons que ce ne soit pas de la GKC !

jp67110 du challenge ? Dans les jeux Nintendo récents , tu auras forcément un mode assistance totalement invisible, comme pour les 2 derniers Yoshi !

soulfull Merci Leclerc
yogfei publié le 10/03/2026 à 15:51
soulfull 59€99 donc 44€99 en grande surface
syoshu publié le 10/03/2026 à 16:05
soulfull Pour le coup la DA se rapproche enfin de Yoshi's Island avec le cote crayonné. C'est justement mieux que toutes les autres DA qu'on a eu dans Wooly ou Crafted World et meme Story. Enfin chacun ses gouts
micheljackson publié le 10/03/2026 à 16:31
Il y avait vraiment besoin d'une Switch 2 pour sortir ça ?
soulfull publié le 10/03/2026 à 16:33
forte yogfei vu que les jeux Nintendo baissent rarement , c'est vrai qu'il faut foncer dès le début si on trouve un bon prix.

syoshu Moi je préfère une Da qui innove.Mais tu as raison chacun ses goûts.
tlj publié le 10/03/2026 à 16:34
La da est jolie le reste... à voir vraiment de plus près, ça semble assez ennuyeux ce que l’on voit et surtout très enfantin
forte publié le 10/03/2026 à 16:36
soulfull Il sera à 45 balles Day One oui, comme d'hab, faut être à l'ouverture pour être tranquille !
akinen publié le 10/03/2026 à 16:54
Yoshi cantonné aux babygame. Arf, je suis attristé.
drybowser publié le 10/03/2026 à 16:56
C'est putain de beau deja que je kiffe les yoshi alors la
Day one
Par contre c'est sur ce coup ci on aura pas de n direct !! Je capte tellement plus Nintendo
kidicarus publié le 10/03/2026 à 17:14
Je n'avais pas été séduit lors de l'annonce en dehors de sa DA sublime.
Là,je suis attiré. Après il faudra voir le jeu fini si c'est comme dab pour un jeune public ou si nintendo prend le risque d'un jeu plus consistant.
aeris717 publié le 10/03/2026 à 17:21
micheljackson Il y avait vraiment besoin d'une Switch 2 pour sortir ça ?

Les constructeurs ont vraiment besoin de sortir des nouvelles consoles ?
roivas publié le 10/03/2026 à 18:24
Plus qu'a espérer que ca soit pas une key card :s
forte publié le 10/03/2026 à 18:36
roivas Non, tu peux le voir sur la jaquette de préco, c'est bien un jeu sur cartouche, comme tous les jeux Nintendo. J'avais peur moi aussi, mais non.
roivas publié le 10/03/2026 à 19:12
forte ha cool j'avais pas vu le jaquette encore.
judebox publié le 10/03/2026 à 19:15
syoshu C'est clair, la DA s'en rapproche. Par contre le gameplay n'a plus rien à voir... Et dire que Yoshi's Island était un jeu plutôt difficile.
