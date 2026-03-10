Pas besoin de Direct : Yoshi and the Mysterious Book a son trailer et sa date de sortie

Pas besoin de Nintendo Direct pour donner des nouvelles des first-party de l'entreprise (mais on aurait quand même bien voulu un Direct...) : voici une nouvelle bande-annonce de, la jolie curiosité Switch 2 qui semble partir autant dans le platformer que les micro-énigmes à chaque page/niveau.Et on sait désormais que ça sortira le 21 mai !