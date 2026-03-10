Pas besoin de Direct : Yoshi and the Mysterious Book a son trailer et sa date de sortie
Pas besoin de Nintendo Direct pour donner des nouvelles des first-party de l'entreprise (mais on aurait quand même bien voulu un Direct...) : voici une nouvelle bande-annonce de Yoshi and the Mysterious Book, la jolie curiosité Switch 2 qui semble partir autant dans le platformer que les micro-énigmes à chaque page/niveau.
La fin de la vidéo montre une expérience à l'ancienne mais j'ai peur d'une expérience faite de tableaux minuscules sous forme de micro-puzzles.
shanks Mais oui comme souvent ça a l'air pour les enfants. Et un enchaînement de petits tableaux. Un truc familial comme pour tout ce qui entoure la licence Mario
Bref un truc à faire en famille
J'espère qu'il ne sera pas vendu à 80 balles.
Mais pour en revenir au jeu, la DA à l'air sympa mais ça sent encore le jeu sans challenge... A voir...
Par contre la bande annonce, c'est "oh mon dieu"...
J'ai cru que le mec nous présentait un épisode de Dora l'exploratrice
jp67110 du challenge ? Dans les jeux Nintendo récents , tu auras forcément un mode assistance totalement invisible, comme pour les 2 derniers Yoshi !
soulfull Merci Leclerc
syoshu Moi je préfère une Da qui innove.Mais tu as raison chacun ses goûts.
Day one
Par contre c'est sur ce coup ci on aura pas de n direct !! Je capte tellement plus Nintendo
Là,je suis attiré. Après il faudra voir le jeu fini si c'est comme dab pour un jeune public ou si nintendo prend le risque d'un jeu plus consistant.
Les constructeurs ont vraiment besoin de sortir des nouvelles consoles ?