Bloober Team : le point sur l'avenir
Bloober Team nous fait un rapide point de la situation en déclarant que 2026 sera pour eux une année très riche, peut-être pas au niveau des sorties, mais surtout au niveau de la communication sur ses différents projets, et la boîte polonaise compte profiter de nombreux événements tiers (de type Xbox Showcase, PlayStation Showcase, Summer Game Fest…) pour placer doucement ses quelques cartouches à venir.

Les projets actuellement en cours :

- Project H
- Layers of Fear 3
- Silent Hill 1 Remake
- Project M via la branche Broken Mirror Games

Quelques mots ont été donnés :

- Le Project M, exclusivité Nintendo Switch 2, a connu quelques remous dans son développement mais quelques changements d'effectifs ont permis de remettre le chantier sur de bons rails et la Bloober Team est actuellement « satisfait de la façon dont les choses évoluent ».

- Le Project H est une nouvelle licence, et le projet le plus ambitieux de l'histoire du studio. A l'heure actuelle, seule l'équipe créative de Cronos : The New Dawn planche dessus, le reste étant éparpillé dans l'aide des autres travaux en cours dont le Project M. Chacun rejoindra petit à petit le Project H.

Toujours pas de nouvelles de Silent Hill 1 Remake en revanche mais on espère qu'il fera partie des jeux dévoilés cette année.

3
Qui a aimé ?
skuldleif, gameslover, gareauxloups
publié le 10/03/2026 à 15:30 par Gamekyo
commentaires (9)
jeanouillz publié le 10/03/2026 à 15:45
Projet M = Projet Mario
icebergbrulant publié le 10/03/2026 à 17:17
jeanouillz Vu le teaser, j’aurais dit Projet Marionnette
ducknsexe publié le 10/03/2026 à 18:00
Projet M

https://media.craiyon.com/2025-09-22/9tDuG92jTXmqE3AgfrvarQ.webp
mibugishiden publié le 10/03/2026 à 18:18
Projet M = Project Macron, un survival horror avec Manu dans l'enfer de la France.

Blague à part Bloober sont vraiment devenus les maitres du survival horrror, tous leur jeux sont excellents depuis un moment.
patrickleclairvoyant publié le 10/03/2026 à 18:33
Avec tout ça j espère que Silent Hill ne sera pas bâclé
lesorcierdujv publié le 10/03/2026 à 18:59
Bloober a l'air d'avoir trouvé le bon rythme, avec des jeux plutôt qualitatif, solide côté réalisation et ambiance, et qui ne nécessitent pas 200 millions et 8 ans de développement. Je pense que pas mal d'autres pourraient s'en inspirer.
gaeon publié le 10/03/2026 à 19:41
Projet M c'était le nom de code du Metroid Other M de Team Ninja si je raconte pas de bêtises, donc ça me fait penser à un Metroid... en mode survival horror du coup (c'est clairement ce que veulent une bonne partie des joueurs)
51love publié le 10/03/2026 à 20:34
Mine de rien pas mal de projets en paralleles

gaeon ouais ça pourrait etre vraiment cool
grievous32 publié le 10/03/2026 à 22:44
La suite de l'histoire de The Medium...
