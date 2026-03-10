Bloober Team : le point sur l'avenir

Bloober Team nous fait un rapide point de la situation en déclarant que 2026 sera pour eux une année très riche, peut-être pas au niveau des sorties, mais surtout au niveau de la communication sur ses différents projets, et la boîte polonaise compte profiter de nombreux événements tiers (de type Xbox Showcase, PlayStation Showcase, Summer Game Fest…) pour placer doucement ses quelques cartouches à venir.Les projets actuellement en cours :- Project H- Project M via la branche Broken Mirror GamesQuelques mots ont été donnés :- Le, exclusivité Nintendo Switch 2, a connu quelques remous dans son développement mais quelques changements d'effectifs ont permis de remettre le chantier sur de bons rails et la Bloober Team est actuellement « satisfait de la façon dont les choses évoluent ».- Leest une nouvelle licence, et le projet le plus ambitieux de l'histoire du studio. A l'heure actuelle, seule l'équipe créative deplanche dessus, le reste étant éparpillé dans l'aide des autres travaux en cours dont le. Chacun rejoindra petit à petit leToujours pas de nouvelles deen revanche mais on espère qu'il fera partie des jeux dévoilés cette année.