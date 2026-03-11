recherche
Control Resonant : le trailer sous DLSS 4.5
Remedy se refuse toujours à lâcher la date de sortie de Control Resonant (s'éloigne alors doucement les souhaits d'un lancement au printemps) mais en voici tout de même une courte vidéo signée Nvidia pour montrer les bienfaits des différentes technologies à la mode (DLSS 4.5, Path Tracing…) avec que chacun puisse espérer sur PC un résultat louable sans devoir vendre leur âme pour la dernière carte graphique.

Ah et en passant, juste comme ça, le réalisateur a confirmé que Jesse ne serait pas jouable dans cette suite, histoire d'éviter un quelconque espoir aux fans de l'héroïne (dont on jouera cette fois le frère, pour rappel).

publié le 11/03/2026 à 08:06 par Gamekyo
commentaires (10)
playstation2008 publié le 11/03/2026 à 08:53
On veut une date de sortie !!! J'espère toujours un petit juin
taiko publié le 11/03/2026 à 09:58
Alors là vraiment pas ouf les différences.
Surtout venant de Remedy
gasmok2 publié le 11/03/2026 à 10:38
J'ai hâte tant j'aime les jeux Remedy
sasquatsch publié le 11/03/2026 à 10:44
Je mouille...
perse9 publié le 11/03/2026 à 11:13
j'ai peur que le jeux ne se vende pas. Les gens ne semble pas emballer pas les jeux remedy...alan wake 2 a eu du mal a rentabilisé...Pourtant ce prochain control a l'air ultra prometeur sur tous les points..
shambala93 publié le 11/03/2026 à 11:31
perse9
La com me laisse de marbre. J’ai fait Alan wake, QB et Control mais j’ai pas eu l’envie de faire Alan Wake 2.
perse9 publié le 11/03/2026 à 11:38
shambala93 c'est ton choix. Le problème c'est que tu ne semble pas expiquer pk tu n'as pas eu envie de faire alan wake 2 ..sauf si le premier etais mauvais et dans ce cas je comprendrais.
patrickleclairvoyant publié le 11/03/2026 à 11:54
shambala93 Alan Wake 2 est le plus abouti des jeux Remedy à ce jour
kakazu publié le 11/03/2026 à 12:35
perse9 j'ai pas fait Alan wake 2 car pas sorti sur steam. Hors de question d'utiliser epic games store
taiko publié le 11/03/2026 à 13:03
Clairement AW2 est supérieur aux précédents jeux Remedy que sont AW et Control.
J'aimerais bien un remake de Quantum Rake tant je l'avais adoré
Fiche descriptif
Control Resonant
0
Ils aiment
Nom : Control Resonant
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
