Control Resonant : le trailer sous DLSS 4.5

Remedy se refuse toujours à lâcher la date de sortie de(s'éloigne alors doucement les souhaits d'un lancement au printemps) mais en voici tout de même une courte vidéo signée Nvidia pour montrer les bienfaits des différentes technologies à la mode (DLSS 4.5, Path Tracing…) avec que chacun puisse espérer sur PC un résultat louable sans devoir vendre leur âme pour la dernière carte graphique.Ah et en passant, juste comme ça, le réalisateur a confirmé que Jesse ne serait pas jouable dans cette suite, histoire d'éviter un quelconque espoir aux fans de l'héroïne (dont on jouera cette fois le frère, pour rappel).