Super Meat Boy 3D : vers une sortie proche ?
En toute logique, aucun report n'ayant été annoncé, Super Meat Boy 3D est « censé » arriver dans les prochains jours puisque depuis le départ promis pour le Q1 2026 et peut-être allons nous partir vers un éventuel shadow-drop vu l'apparition sur le PS Store de la liste des trophées PS5 que vous pouvez retrouver à cette adresse.

Oubliez d'ailleurs tout espoir d'une « Platine facile » vu que la majorité des trophées tournent autour du Time Attack et surtout la complétion de multiples stages de suite sans mourir une seule fois. Bonne chance.

publié le 11/03/2026 à 08:34 par Gamekyo
thauvinho publié le 11/03/2026 à 09:49
Sur l'eshop switch c'est mis 31 mars
mrvince publié le 11/03/2026 à 09:57
Peut être la date de sortie dans le direct de Nintendo... S'ils en font un
sdkios publié le 11/03/2026 à 11:00
En meme temps, ce qui est cool avec SMB, c'est justement le platine difficile !
fuu publié le 11/03/2026 à 11:29
je trouve que le passage à la 3D a fait perdre la DA unique et le coté trash qui fonctionnait bien en 2D
Super Meat Boy 3D
Nom : Super Meat Boy 3D
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Team Meat
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
