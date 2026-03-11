recherche
Forza Horizon 6 : Playground évoque la progression de la campagne et les nouvelles activités
Playground s'associe une nouvelle fois avec IGN pour nous en dévoiler davantage sur Forza Horizon 6 avec une vidéo déjà plus intéressante que la précédente, revenant sur la structure du jeu avec déjà une campagne plus proche des origines de la franchise, où l'on démarre de rien (simple « touriste » au Japon) pour peu à peu gravir les échelons et les véhicules qui vont avec, tout en débloquant au fur et à mesure des activités un peu partout dans le monde ouvert.

En parlant d'activités, on notera également une certaine mise en avant du Time-Attack (incluant forcément les classements en ligne et entre potes) et du Drag Races dont les positions seront disponibles sans transition ni matchmaking, avec classement hebdomadaires pour inciter à revenir chaque semaine. Playground ajoute en outre que toutes les épreuves n'auront aucune restriction dans les classes de véhicules, exception faite de celles directement liées à la campagne.

En dernier point et pour motiver à l'exploration, des véhicules personnalisés et bien adaptés aux différentes épreuves peuvent apparaître aléatoirement sur la map avec achat direct en s'en approchant, à un prix moindre que dans la boutique Auto Show.

Sortie prévue le 19 mai 2026 sur PC/XBS, puis plus tard dans l'année sur PS5.

publié le 11/03/2026 à 07:59 par Gamekyo
shadix publié le 11/03/2026 à 09:09
Tout ce qu'on demande, c'est de ne pas nous filer une voiture qui peut te faire tout le jeu dès les 3 premières heures...
captainjuu publié le 11/03/2026 à 09:16
shadix Guess what
ouken publié le 11/03/2026 à 09:22
Vivement il tue la rétine ces ouf
negan publié le 11/03/2026 à 09:24
Le problème du 4 et 5 c'est que si tu arrêtes de jouer quelques mois quand tu reprends t'es limite démoralisé tellement la carte c'est un bordel sans nom.
pyrogas publié le 11/03/2026 à 09:31
shadix Non mais 3h c'est trop long... Ce sera plutôt 30min !
shambala93 publié le 11/03/2026 à 11:32
J’attends surtout de retrouver le Japon, son ambiance et le plaisir urbain. Et pour le moment, je ne vois rien de tout ça.
