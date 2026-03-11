recherche
Fortnite : le seul paywall va sauter, pour que chacun découvre comment tout a commencé
Les plus jeunes ne sont même pas au courant : Fortnite n'est pas venu au monde sous la forme d'un Battle Royale, mais avec une espèce de mode survie (« Sauver le Monde ») avec construction le jour, et défense la nuit face à des hordes de gros monstres. Epic Games fondait à l'époque de grands espoirs pour ce titre finalement lancé de manière très confidentielle, avant l'explosion d'un certain PUBG et l'idée de « Et si on faisait un mode secondaire dans Fortnite sous forme d'un Battle Royale pour rentabiliser notre échec ? Allez on tente. »

Bientôt 10 ans après, le BR est toujours le jeu du genre le plus populaire, le mode créatif attire un monde fou mais tout le monde a oublié la base, la survie, et pour cause : « Sauver le Monde » est le seul mode de tout Fortnite a être payant, et l'a en fait toujours été… jusqu'à aujourd'hui.

Epic Games annonce en effet, peut-être pour se faire pardonner vite-fait sur l'augmentation des prix des V-Bucks, que « Sauver le Monde » passera comme le reste en F2P dès le 16 avril. Les intéressés peuvent s'attendre aujourd'hui à un contenu gargantuesque, pour des heures d'affrontements aux côtés de Goku, Master Chief, Cartman ou Sabrina Carpenter. Car oui, tous les skins sont évidemment compatibles.

publié le 11/03/2026 à 17:01 par Gamekyo
jaysennnin publié le 11/03/2026 à 17:54
attendez, il était toujours payant ? et des gens payaient quand même ?.
shanks publié le 11/03/2026 à 18:15
jaysennnin
En soi, tu étais remboursé car au fil des missions, tu obtenais autant de V-Bucks que ce que le mode t'avait coûté.
negan publié le 11/03/2026 à 18:40
Alors ca ca m'intéresse.
jaysennnin publié le 11/03/2026 à 19:07
shanks ah ok, au temps pour moi
