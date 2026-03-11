Fortnite : le seul paywall va sauter, pour que chacun découvre comment tout a commencé

Les plus jeunes ne sont même pas au courant :n'est pas venu au monde sous la forme d'un Battle Royale, mais avec une espèce de mode survie (« Sauver le Monde ») avec construction le jour, et défense la nuit face à des hordes de gros monstres. Epic Games fondait à l'époque de grands espoirs pour ce titre finalement lancé de manière très confidentielle, avant l'explosion d'un certainet l'idée deBientôt 10 ans après, le BR est toujours le jeu du genre le plus populaire, le mode créatif attire un monde fou mais tout le monde a oublié la base, la survie, et pour cause : « Sauver le Monde » est le seul mode de touta être payant, et l'a en fait toujours été… jusqu'à aujourd'hui.Epic Games annonce en effet, peut-être pour se faire pardonner vite-fait sur l'augmentation des prix des V-Bucks, que « Sauver le Monde » passera comme le reste en F2P dès le 16 avril. Les intéressés peuvent s'attendre aujourd'hui à un contenu gargantuesque, pour des heures d'affrontements aux côtés de Goku, Master Chief, Cartman ou Sabrina Carpenter. Car oui, tous les skins sont évidemment compatibles.