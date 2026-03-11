PS Plus Extra : les prochains jeux du service
Sony dévoile sa liste de jeux PS Plus Extra (et Premium) pour le mois de mars, donc à télécharger dès mardi prochain (le 17) où l'on retrouvera quelques morceaux de poids suite au leak dont Warhammer 40.000 Space Marine II, Persona 5 Royal (d'ailleurs directement dans son Ultimate Edition incluant tous les DLC) mais aussi Blasphemous II.
Les abonnés Premium devront eux se contenter d'un jeu de plus.
PS Plus Extra :
- Astroneer
- Blasphemous II
- EA Sports Madden NFL 26
- The Lord of the Rings : Return to Moria
- Metal Eden
- Persona 5 Royal – Ultimate Edition
- Warhammer 40.000 Space Marine II
PS Plus Premium :
- Tekken Dark Resurrection
publié le 11/03/2026
