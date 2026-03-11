recherche
PS Plus Extra : les prochains jeux du service
Sony dévoile sa liste de jeux PS Plus Extra (et Premium) pour le mois de mars, donc à télécharger dès mardi prochain (le 17) où l'on retrouvera quelques morceaux de poids suite au leak dont Warhammer 40.000 Space Marine II, Persona 5 Royal (d'ailleurs directement dans son Ultimate Edition incluant tous les DLC) mais aussi Blasphemous II.

Les abonnés Premium devront eux se contenter d'un jeu de plus.

PS Plus Extra :

- Astroneer
- Blasphemous II
- EA Sports Madden NFL 26
- The Lord of the Rings : Return to Moria
- Metal Eden
- Persona 5 Royal – Ultimate Edition
- Warhammer 40.000 Space Marine II

PS Plus Premium :

- Tekken Dark Resurrection
publié le 11/03/2026 à 16:49 par Gamekyo
commentaires (4)
shinz0 publié le 11/03/2026 à 17:36
Persona 5
Persona 5 Royal
Persona 5 Royal – Ultimate Edition
Atlus bande de fils de p***
magneto860 publié le 11/03/2026 à 18:59
P5 Royal pour PS4 et PS5, P5 Royal ultimate édition pour PS4 seulement. C'est curieux non ?
magneto860 publié le 11/03/2026 à 19:08
D'après l'IA de Brave la version PS5 de P5R correspond à l'ultimate édition et ajoute le 60fps, la 4k et des chargements plus rapides. Ceci explique cela.
mattewlogan publié le 11/03/2026 à 19:31
Pas mal
Fiche descriptif
Warhammer 40.000 : Space Marine II
Nom : Warhammer 40.000 : Space Marine II
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Saber Interactive
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
