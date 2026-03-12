recherche
Pokémon Pokopia a déjà fait plus d'1 million de ventes au Japon
Vous avez tous compris depuis quelques jours que Pokemon Pokopia était un succès, mais voici maintenant le premier bilan chiffré officiel où la Pokémon Company annonce 2,2 millions de ventes à travers le monde en seulement 4 jours... dont 1 million au Japon.

Plutôt pas mal pour une exclusivité Switch 2 (la console actuellement au parc le plus faible) et surtout pour ce qui n'est qu'un petit titre chill sur lequel peu pariait à l'annonce. A titre de comparaison, un plus massif Légendes Pokémon Z-A a fait 5,8 millions sur le même laps de temps, mais sur deux supports.
publié le 12/03/2026 à 00:23 par Gamekyo
commentaires (8)
aeris888 publié le 12/03/2026 à 00:36
2.2 millions en 4 jours

Ce ras de marée de Game Key Cards

Encore un boycott des joueurs qui fonctionne
kizito5 publié le 12/03/2026 à 02:18
Aeris888 => Perso je n'achete que les jeux qui sont sur Game Key Cards. Les temps de chargement sont beaucoup plus rapides sur la memoire interne ou SD que sur une cartouche, donc perso, le choix est vite fait, rien a foutre que le jeu soit sur la cartouche ou qu'il faille le telecharger.
captaintoad974 publié le 12/03/2026 à 02:49
aeris888 Ho non le boycotte des GKC a encore frappé mais que fais la police du l'internet
kidicarus publié le 12/03/2026 à 04:04
Pas mal,mais je trouve le reste du monde petit.
jobiwan publié le 12/03/2026 à 04:21
aeris888 Dans l'article as-tu lu qu'il s'agit uniquement des ventes en GKC ? Non, même si nous pouvons supposer que la vente de GCK se vend bien, vu les ruptures de stocks ! Les plus impatients s'orienteront peut-être vers la version démat en connaissance de cause.
Et comme déjà dit sur d'autres articles, vous (si cela te concerne) êtes qu'une petite minorité à 'boycotter' ces GKC. Le grand public s'en bat les noisettes. Il fait son jeu et dans quelques mois ou quelques années, il le revend et prendra autre chose (ou non).
Au moins ce titre remet les pendules à l'heure comme quoi les GKC n'est pas forcément un frein aux ventes comme certains l'affirmaient.
oreillesal publié le 12/03/2026 à 05:33
Je n'aurai pas misé une cacahuète dessus et pourtant il devient un incontournable de cette année.
Quelle erreur de ne pas l'avoir sorti sur Switch.
yogfei publié le 12/03/2026 à 05:45
oreillesal Vu les ventes de console switch 2 qui sont allés avec non ce n'est pas une erreur s'ils veulent imposer la switch 2 c'est justement le bon move
cyr publié le 12/03/2026 à 06:11
kizito5 effectivement les tps de chargement sont plus rapide quand c'est pas sur une cartouche....

Et c'est pas quelque micro seconde comme certains s'imagine.


oreillesal la switch c'est terminé, il faut tourner la page.

jobiwan je pense qu'une raison que ça fasse chier certains, c'est sue la question du piratage...la tu peux pas avoir accès au donner du jeux. Chaque jeux télécharger est lié a cette carte.
Donc connection obligatoire. Donc mise a jour, donc le piratage sera très difficile....
Fiche descriptif
Pokemon Pokopia
1
Ils aiment
Nom : Pokemon Pokopia
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Game Freak
Genre : simulation et gestion
