Pokémon Pokopia a déjà fait plus d'1 million de ventes au Japon Pokémon Pokopia a déjà fait plus d'1 million de ventes au Japon

Vous avez tous compris depuis quelques jours que Pokemon Pokopia était un succès, mais voici maintenant le premier bilan chiffré officiel où la Pokémon Company annonce 2,2 millions de ventes à travers le monde en seulement 4 jours... dont 1 million au Japon.



Plutôt pas mal pour une exclusivité Switch 2 (la console actuellement au parc le plus faible) et surtout pour ce qui n'est qu'un petit titre chill sur lequel peu pariait à l'annonce. A titre de comparaison, un plus massif Légendes Pokémon Z-A a fait 5,8 millions sur le même laps de temps, mais sur deux supports.