Pokémon Pokopia a déjà fait plus d'1 million de ventes au Japon
Vous avez tous compris depuis quelques jours que Pokemon Pokopia était un succès, mais voici maintenant le premier bilan chiffré officiel où la Pokémon Company annonce 2,2 millions de ventes à travers le monde en seulement 4 jours... dont 1 million au Japon.
Plutôt pas mal pour une exclusivité Switch 2 (la console actuellement au parc le plus faible) et surtout pour ce qui n'est qu'un petit titre chill sur lequel peu pariait à l'annonce. A titre de comparaison, un plus massif Légendes Pokémon Z-A a fait 5,8 millions sur le même laps de temps, mais sur deux supports.
publié le 12/03/2026 à 00:23 par Gamekyo
Ce ras de marée de Game Key Cards
Encore un boycott des joueurs qui fonctionne
Et comme déjà dit sur d'autres articles, vous (si cela te concerne) êtes qu'une petite minorité à 'boycotter' ces GKC. Le grand public s'en bat les noisettes. Il fait son jeu et dans quelques mois ou quelques années, il le revend et prendra autre chose (ou non).
Au moins ce titre remet les pendules à l'heure comme quoi les GKC n'est pas forcément un frein aux ventes comme certains l'affirmaient.
Quelle erreur de ne pas l'avoir sorti sur Switch.
Et c'est pas quelque micro seconde comme certains s'imagine.
oreillesal la switch c'est terminé, il faut tourner la page.
jobiwan je pense qu'une raison que ça fasse chier certains, c'est sue la question du piratage...la tu peux pas avoir accès au donner du jeux. Chaque jeux télécharger est lié a cette carte.
Donc connection obligatoire. Donc mise a jour, donc le piratage sera très difficile....