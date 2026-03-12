Crimson Desert : le dernier trailer à J-7

Un peu plus de 5 ans après son reveal lors des Game Awards,commence enfin à amorcer son atterrissage sur PC/PS5/XBS en accueillant aujourd'hui son ultime bande-annonce, précisément 7 jours avant son lancement.En terme d'ambitions et de démesures, les développeurs semblent clairement avoir répondu aux attentes mais reste encore de nombreuses interrogations qui trouveront réponses la semaine prochaine.