Crimson Desert : le dernier trailer à J-7

Un peu plus de 5 ans après son reveal lors des Game Awards, Crimson Desert commence enfin à amorcer son atterrissage sur PC/PS5/XBS en accueillant aujourd'hui son ultime bande-annonce, précisément 7 jours avant son lancement.
En terme d'ambitions et de démesures, les développeurs semblent clairement avoir répondu aux attentes mais reste encore de nombreuses interrogations qui trouveront réponses la semaine prochaine.
