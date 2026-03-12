recherche
Crimson Desert : le dernier trailer à J-7
Un peu plus de 5 ans après son reveal lors des Game Awards, Crimson Desert commence enfin à amorcer son atterrissage sur PC/PS5/XBS en accueillant aujourd'hui son ultime bande-annonce, précisément 7 jours avant son lancement.

En terme d'ambitions et de démesures, les développeurs semblent clairement avoir répondu aux attentes mais reste encore de nombreuses interrogations qui trouveront réponses la semaine prochaine.

publié le 12/03/2026 à 09:14 par Gamekyo
commentaires (11)
victornewman publié le 12/03/2026 à 09:17
Enfin un trailer avec du gameplay PS5.... non je déconne :'(
taiko publié le 12/03/2026 à 09:22
victornewman c'est un peu incompréhensible. En plus ils savent qu'ils se font démonter sur ça et limite ils s'en offusquent.
mattewlogan publié le 12/03/2026 à 09:25
Aller on croise les doigts
guiguif publié le 12/03/2026 à 09:50
Vraiment du mal avec la DA fourre-tout, ça manque d'une vrai vision.
romgamer6859 publié le 12/03/2026 à 10:09
Selon une personne qui y a joué, elle a 50h et toujours dans la première zone
romgamer6859 publié le 12/03/2026 à 10:11
Avec des pincettes comme d'hab

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1rrallz/potential_crimson_desert_early_review/
vyse publié le 12/03/2026 à 10:11
romgamer6859 ok mais comment est l'OW, et aussi est ce que c'est interessant a explorer, rarement j'ai autant attendu un test
pcverso publié le 12/03/2026 à 10:15
Tellement hate de me prendre la claque et kiffer mon jeu . J'ai poser 3 jour pour le découvrir
pcverso publié le 12/03/2026 à 10:28
vyse l'exploration devrai être très intéressante entre des événements aléatoire, les boss ( facultatif)a découvrir (76) et aucune copie , des trésors et lieux a trouvé tout te pousse a l'exploration .
midomashakil publié le 12/03/2026 à 10:38
Dragons dogma 3
vohmp publié le 12/03/2026 à 10:48
il me tente bien mais prèfère attendre les retours console avant de craquer vu qu'on a eu aucune vidéo qui tourne sur ps5/xbox
Fiche descriptif
Crimson Desert
Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
