Quelques jolis visuels pour The Adventures of Elliot
Square Enix vient nous occuper avec quelques visuels de The Adventures of Elliot : The Millenium Tales, nouvelle proposition HD-2D mais pour la première fois de l'ordre de l'action-RPG, avec ici un aperçu de « l'ère de la Reconstruction » (on rappelle que l'on voyagera à travers les époques), mais aussi un screen du menu des quêtes annexes (déjà plus joli qu'un simple listing) et justement deux exemples de choses à faire pour booster la durée de vie : des sanctuaires qui mettront à l'épreuve vos talents dans le combat et les puzzles, mais aussi l'équivalent des mini-médailles d'un Dragon Quest, mais version chats. Donc encore mieux.

Sortie prévue le 16 juin 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
publié le 12/03/2026 à 09:39 par Gamekyo
ouroboros4 publié le 12/03/2026 à 09:46
Tellement hâte de recevoir mon collector
giru publié le 12/03/2026 à 09:47
Vivement
mattewlogan publié le 12/03/2026 à 11:10
J’aime beaucoup
khazawi publié le 12/03/2026 à 11:25
Encore un jeu qui va faire des ventes osef
malroth publié le 12/03/2026 à 11:27
vivement, je l'attends beaucoup
aeris888 publié le 12/03/2026 à 11:28
Day one sur Switch 2 en GKC
xynot publié le 12/03/2026 à 11:28
khazawi Faut vraiment arrêter cette obsession par contre
shanks publié le 12/03/2026 à 11:30
khazawi
Aucun jeu HD-2D de Square Enix a fait un flop.
Après ça prétend pas faire 3 millions de ventes ce genre de truc.
khazawi publié le 12/03/2026 à 11:53
shanks c'est un énième jeu fantasy médieval mixant Octopath Traveler et Live a Live.
Je dis cela car on en trouve beaucoup dans les bas à soldes à -50%

xynot je ne me suis jamais caché que j'aime les stats. D'ailleurs j'attends avec impatience le rapport annuel du SELL

Je suis friand de JRPG de ce genre. On a tous grandi avec FF7 et Pokémon. Mais je trouve qu'ils font trop de jeux similaires au point que tu pourrais intervenir les licences, sans parler des énièmes remakes et remastes
gaeon publié le 12/03/2026 à 12:13
khazawi Vraiment ? Bah c'est dommage alors Live A Live est génial. Le truc c'est que si sur la forme c'est sympa mais de l'ordre du déjà vu pour le gameplay on est pas du tout sur un énième J-RPG/tactical.

J'ai tout de suite senti en y jouant un dynamisme et des touches de Zelda old school bienvenues et j'ai arrêté la démo là dessus en me disant que, sauf "accident", ça sera un achat évident.
zekk publié le 12/03/2026 à 12:19
shank xynot s

khazawi Je suis friand de JRPG de ce genre.
et pourtant tu n'en parles jamais, hormis pour dire que le genre ne se vend plus.

Tu ne parles jamais de jeux, juste de vente
khazawi publié le 12/03/2026 à 12:31
zekk bah parce que tu ne lis pas tout ce que j'écris (et c'est normal lol)

La typiquement, la Key Card, c'est hors de question pourtant je voulais le faire (en achetant la Switch 2 pour ce genre de jeu avant de savoir que les Key Cards allaient etre légion). Reste la version PS5, ce qui m'emballe pas.

Sinon, oui j'aime les stats (et pas que dans le jeu vidéo)

gaeon je trouve juste dommage que le filon HD2D est surexploité sur une courte période :
Octopath Traveler 0, 1 et 2
Live a Live
Dragon Quest 1, 2 et 3
Triangle Strategy
The Adventure of Elliott

Depuis 2022, c'est un par an.
pcverso publié le 12/03/2026 à 12:41
Celui la ce sera Day one en espérant qu'il tourne bien sur steam deck
