Quelques jolis visuels pour The Adventures of Elliot
Square Enix vient nous occuper avec quelques visuels de The Adventures of Elliot : The Millenium Tales, nouvelle proposition HD-2D mais pour la première fois de l'ordre de l'action-RPG, avec ici un aperçu de « l'ère de la Reconstruction » (on rappelle que l'on voyagera à travers les époques), mais aussi un screen du menu des quêtes annexes (déjà plus joli qu'un simple listing) et justement deux exemples de choses à faire pour booster la durée de vie : des sanctuaires qui mettront à l'épreuve vos talents dans le combat et les puzzles, mais aussi l'équivalent des mini-médailles d'un Dragon Quest, mais version chats. Donc encore mieux.
Sortie prévue le 16 juin 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
publié le 12/03/2026 à 09:39 par Gamekyo
Aucun jeu HD-2D de Square Enix a fait un flop.
Après ça prétend pas faire 3 millions de ventes ce genre de truc.
Je dis cela car on en trouve beaucoup dans les bas à soldes à -50%
xynot je ne me suis jamais caché que j'aime les stats. D'ailleurs j'attends avec impatience le rapport annuel du SELL
Je suis friand de JRPG de ce genre. On a tous grandi avec FF7 et Pokémon. Mais je trouve qu'ils font trop de jeux similaires au point que tu pourrais intervenir les licences, sans parler des énièmes remakes et remastes
J'ai tout de suite senti en y jouant un dynamisme et des touches de Zelda old school bienvenues et j'ai arrêté la démo là dessus en me disant que, sauf "accident", ça sera un achat évident.
khazawi Je suis friand de JRPG de ce genre.
et pourtant tu n'en parles jamais, hormis pour dire que le genre ne se vend plus.
Tu ne parles jamais de jeux, juste de vente
La typiquement, la Key Card, c'est hors de question pourtant je voulais le faire (en achetant la Switch 2 pour ce genre de jeu avant de savoir que les Key Cards allaient etre légion). Reste la version PS5, ce qui m'emballe pas.
Sinon, oui j'aime les stats (et pas que dans le jeu vidéo)
gaeon je trouve juste dommage que le filon HD2D est surexploité sur une courte période :
Octopath Traveler 0, 1 et 2
Live a Live
Dragon Quest 1, 2 et 3
Triangle Strategy
The Adventure of Elliott
Depuis 2022, c'est un par an.