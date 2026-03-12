Quelques jolis visuels pour The Adventures of Elliot Quelques jolis visuels pour The Adventures of Elliot

Square Enix vient nous occuper avec quelques visuels de The Adventures of Elliot : The Millenium Tales, nouvelle proposition HD-2D mais pour la première fois de l'ordre de l'action-RPG, avec ici un aperçu de « l'ère de la Reconstruction » (on rappelle que l'on voyagera à travers les époques), mais aussi un screen du menu des quêtes annexes (déjà plus joli qu'un simple listing) et justement deux exemples de choses à faire pour booster la durée de vie : des sanctuaires qui mettront à l'épreuve vos talents dans le combat et les puzzles, mais aussi l'équivalent des mini-médailles d'un Dragon Quest, mais version chats. Donc encore mieux.



Sortie prévue le 16 juin 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.