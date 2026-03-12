Charts Japon : la Switch 2 reprend son envol
Voici le top des ventes japonaises pour la période du 2 au 8 mars 2026, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.
Afin de prouver une fois de plus qu'un classement software sans données numériques n'a plus grand intérêt à notre époque, encore plus en cas de rupture de stock, sachez que le n°1 des ventes physiques la semaine dernière est Pokémon Pokopia
(forcément) à 541.000 « Key Card » écoulées… alors que l'on sait officiellement qu'il s'est vendu environ 1 million d'unités sur ce territoire la semaine dernière.
(En passant, Resident Evil Requiem représente désormais 224.000 unités boîtes vendues, dont 178.000 sur PS5)
La Switch 2 qui dépasse les 120k. Preuve que les exclusivités ca reste important, ca fait vendre des consoles et avoir fait de Pokopia une exclue Switch 2 etait un bon move. C’est toujours tres utile d’avoir des jeux qui justifient l’achat d’une console, surtout quand la console est toute récente
Triste pour la PS5 de la voir se faire humilier par la Switch 1 alors que la Switch 1 n’a aucune actu, sa remplacante est dispo et surtout elle est sortie il y a 9 ans
[SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) – 541,371 (New)
[PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 23,459 (178,832)
[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 10,023 (2,856,782)
[SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 9,626 (75,831)
[SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 6,562 (45,355)
[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,405 (8,397,297)
[SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 5,594 (208,364)
[SW2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) – 5,074 (83,595)
[NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 5,026 (236,744)
[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 4,667 (4,164,389)
Je corrige ta phrase : "Preuve que ce format est imposé à la masse"
Pour rappel, lors d'une interview suite à des ventes en deçà des prévisions, le format GKC était pointé du doigt. Pour l'occasion, tu n'aurais rien dit si c'était écrit 'ce format n'est pas adopté par la masse'.
Les ventes de PS5 et de SW1, c'est tous modèles confondus ?
Donc non, cette formulation n'est pas pertinente, c'est juste du troll.
Oui
Voici le classement de tout les modeles separés
Switch 2 – 127,508
Switch OLED – 10,245
PS5 Digital Edition – 9,569
Switch Lite – 7,136
Switch – 6,389
PS5 Pro – 3,803
PS5 – 3,447
Xbox Series X – 235
Xbox Series X Digital Edition – 159
Xbox Series S – 92
PS4 – 29
C’est vrai qu’on aime bien les chiffres de vente pour les jeux, c’est dommage qu’on ait pas le numérique
Une exclusivité Nintendo des deux reines et nul par ailleurs
shanks Merci !