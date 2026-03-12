recherche
Charts Japon : la Switch 2 reprend son envol
Voici le top des ventes japonaises pour la période du 2 au 8 mars 2026, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Afin de prouver une fois de plus qu'un classement software sans données numériques n'a plus grand intérêt à notre époque, encore plus en cas de rupture de stock, sachez que le n°1 des ventes physiques la semaine dernière est Pokémon Pokopia (forcément) à 541.000 « Key Card » écoulées… alors que l'on sait officiellement qu'il s'est vendu environ 1 million d'unités sur ce territoire la semaine dernière.

(En passant, Resident Evil Requiem représente désormais 224.000 unités boîtes vendues, dont 178.000 sur PS5)

publié le 12/03/2026 à 14:33 par Gamekyo
aeris888 publié le 12/03/2026 à 14:43
Beau succès pour Pokopia qui fait le million en 4 jours, dont plus de la moitié en GKC Preuve que ce format est adopté par la masse.

La Switch 2 qui dépasse les 120k. Preuve que les exclusivités ca reste important, ca fait vendre des consoles et avoir fait de Pokopia une exclue Switch 2 etait un bon move. C’est toujours tres utile d’avoir des jeux qui justifient l’achat d’une console, surtout quand la console est toute récente


Triste pour la PS5 de la voir se faire humilier par la Switch 1 alors que la Switch 1 n’a aucune actu, sa remplacante est dispo et surtout elle est sortie il y a 9 ans
hypermario publié le 12/03/2026 à 15:08
Arf j'aimais bien voir les vente de jeux..
shanks publié le 12/03/2026 à 15:15
hypermario
[SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) – 541,371 (New)
[PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 23,459 (178,832)
[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 10,023 (2,856,782)
[SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 9,626 (75,831)
[SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 6,562 (45,355)
[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,405 (8,397,297)
[SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 5,594 (208,364)
[SW2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) – 5,074 (83,595)
[NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 5,026 (236,744)
[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 4,667 (4,164,389)
judebox publié le 12/03/2026 à 16:42
aeris888 "Preuve que ce format est adopté par la masse"
Je corrige ta phrase : "Preuve que ce format est imposé à la masse"
jobiwan publié le 12/03/2026 à 16:57
judebox Rien ne t'oblige de l'acheter donc désolé le format est adopté par la masse est pertinent.
Pour rappel, lors d'une interview suite à des ventes en deçà des prévisions, le format GKC était pointé du doigt. Pour l'occasion, tu n'aurais rien dit si c'était écrit 'ce format n'est pas adopté par la masse'.

Les ventes de PS5 et de SW1, c'est tous modèles confondus ?
ryadr publié le 12/03/2026 à 16:57
C'est vraiment NUL de ne pas poster le software.
judebox publié le 12/03/2026 à 17:09
jobiwan Rien n'oblige à acheter non. Mais si quelqu'un veut le jeu, il ne peux prendre que la version démat ou GKC. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a "adopté" ce format.
Donc non, cette formulation n'est pas pertinente, c'est juste du troll.
icebergbrulant publié le 12/03/2026 à 17:13
judebox Merci, certaines personnes ont du mal (ou font semblant) à comprendre on dirait
aeris888 publié le 12/03/2026 à 17:17
jobiwan Les ventes de PS5 et de SW1, c'est tous modèles confondus ?

Oui

Voici le classement de tout les modeles separés

Switch 2 – 127,508
Switch OLED – 10,245
PS5 Digital Edition – 9,569
Switch Lite – 7,136
Switch – 6,389
PS5 Pro – 3,803
PS5 – 3,447
Xbox Series X – 235
Xbox Series X Digital Edition – 159
Xbox Series S – 92
PS4 – 29
mattewlogan publié le 12/03/2026 à 17:25
La PS5pro, je suis surpris. Finalement les ventes doivent pas être mauvaise.
C’est vrai qu’on aime bien les chiffres de vente pour les jeux, c’est dommage qu’on ait pas le numérique
tripy73 publié le 12/03/2026 à 17:27
ryadr : oui clairement c'est dommage de ne plus les avoir et si c'est le fait de devoir les mettre sous forme de tableau qui est gênant, shanks peut très bien les mettre en liste c'est très bien.
ducknsexe publié le 12/03/2026 à 17:33
Les deux sœurs premières , personne ne passeront devant leur griffes

Une exclusivité Nintendo des deux reines et nul par ailleurs
hypermario publié le 12/03/2026 à 17:42
aeris888 Il n'est pas adopté, on a pas le choix...

shanks Merci !
