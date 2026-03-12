Charts Japon : la Switch 2 reprend son envol

Voici le top des ventes japonaises pour la période du 2 au 8 mars 2026, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Afin de prouver une fois de plus qu'un classement software sans données numériques n'a plus grand intérêt à notre époque, encore plus en cas de rupture de stock, sachez que le n°1 des ventes physiques la semaine dernière est(forcément) à 541.000 « Key Card » écoulées… alors que l'on sait officiellement qu'il s'est vendu environ 1 million d'unités sur ce territoire la semaine dernière.