Samson s'offre une nouvelle bande-annonce

Dans le cadre du dernier Future Games Show, la petite équipe de Liquid Swords nous a offert une nouvelle bande-annonce de, ce « petit jeu à l'ancienne qui a quand même de la gueule » qui on le rappelle encore aura lui la bonne idée de faire preuve de bon sens avec un prix très doux : 24,99€.La sortie est toujours prévue pour le 8 avril mais exclusivement sur PC dans un premier temps, les effectifs n'étant pas suffisant pour proposer simultanément des versions consoles.