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Samson s'offre une nouvelle bande-annonce
Dans le cadre du dernier Future Games Show, la petite équipe de Liquid Swords nous a offert une nouvelle bande-annonce de Samson : A Tyndalston Story, ce « petit jeu à l'ancienne qui a quand même de la gueule » qui on le rappelle encore aura lui la bonne idée de faire preuve de bon sens avec un prix très doux : 24,99€.

La sortie est toujours prévue pour le 8 avril mais exclusivement sur PC dans un premier temps, les effectifs n'étant pas suffisant pour proposer simultanément des versions consoles.

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ouken
publié le 13/03/2026 à 08:34 par Gamekyo
commentaires (6)
gaeon publié le 13/03/2026 à 09:39
On dirait une sorte de GTA mais je suppose qu'en fait le jeu est linéaire.
pcverso publié le 13/03/2026 à 09:49
Déjà pré-commandé
sasquatsch publié le 13/03/2026 à 10:44
Meme si cela limité niveau GamePlay...il est beau, lineaire avec une histoire forte...a prix plus qu'abordable...
C'est du tout bon et je prends direct
marcelpatulacci publié le 13/03/2026 à 13:00
A surveiller.
azerty publié le 13/03/2026 à 14:21
gaeon on dirait Driver...
ouken publié le 13/03/2026 à 14:52
Le prix plus ma bande annonce ma vendu déjà me jeux
Gras
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Fiche descriptif
Samson
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Nom : Samson
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Liquid Swords
Genre : action
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