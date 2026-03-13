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Marvel MaXimum Collection : la date de sortie
Limited Run Games a lui aussi profité du Future Games Show pour préciser ses plans autour de la nouvelle compilation Marvel Maximum Collection et ses reliques du passé, désormais attendue pour ce 27 mars sur PC/PS5/XBS/Switch, incluant 6 jeux et les bonus habituels (save, rewind, galerie, cheats et online pour le premier cité).

- X-Men (Arcade)
- Captain America and the Avengers (Arcade, Mega Drive, NES)
- Spider-Man/Venom : Maximum Carnage (SNES, Mega Drive)
- Venom/Spider-Man : Separation Anxiety (SNES, Mega Drive)
- Spider-Man/X-Men : Arcade's Revenge (SNES, Mega Drive, Game Boy, Game Gear)
- Silver Surfer (NES)

Le prix n'a en revanche toujours pas été livré, l'éditeur se contentant d'indiquer que la version physique coûtera elle 39,99€. Cette dernière sera à précommander également dès le 27 mars (jusqu'au 24 mai) pour des livraisons prévues en octobre.

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kisukesan
publié le 13/03/2026 à 08:44 par Gamekyo
commentaires (6)
negan publié le 13/03/2026 à 09:05
20€ pas plus.
abookhouseboy publié le 13/03/2026 à 09:07
La nostalgie c'est bien, mais en l'occurrence les jeux de la compil sont franchement pas formidables.
En particulier le daubesque Silver Surfer
fdestroyer publié le 13/03/2026 à 09:16
abookhouseboy C'est surtout que le jeu d'arcade original qui est interessant, sauf erreur de ma part, jamais sortit physiquement sur console
gaeon publié le 13/03/2026 à 09:36
Je suis pas très comics mais à voir comme ça ils ont l'air pas mal ces jeux oO
magneto860 publié le 13/03/2026 à 10:47
Je pense être toujours fan de Marvel, j'ai connu des jeux vidéos mythiques comme Double Dragon sur disquette ou Shinobi sur Master System ... Mais c'était un autre siècle et je ne vois aucun intérêt à jouer à ce genre de jeux.

Ca pique les yeux et à 5 euros je ne le prends pas, même avec 30 trophées Or et un trophée platine.
marcelpatulacci publié le 13/03/2026 à 12:59
Maigrichons la compile, même pas de X-Men Mutant Apocalypse!
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