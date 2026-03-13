Marvel MaXimum Collection : la date de sortie

Limited Run Games a lui aussi profité du Future Games Show pour préciser ses plans autour de la nouvelle compilationet ses reliques du passé, désormais attendue pour ce 27 mars sur PC/PS5/XBS/Switch, incluant 6 jeux et les bonus habituels (save, rewind, galerie, cheats et online pour le premier cité).(Arcade)(Arcade, Mega Drive, NES)(SNES, Mega Drive)(SNES, Mega Drive)(SNES, Mega Drive, Game Boy, Game Gear)(NES)Le prix n'a en revanche toujours pas été livré, l'éditeur se contentant d'indiquer que la version physique coûtera elle 39,99€. Cette dernière sera à précommander également dès le 27 mars (jusqu'au 24 mai) pour des livraisons prévues en octobre.