Depuis noël, la franchise Octopath Traveler s'est écoulée à un million d'unités supplémentaires
Les offres promotionnelles et le bouche-à-oreille autour de Octopath Traveler 0 ont eu leur petit effet : la franchise est parvenu à écouler 1 million d'exemplaires en plus depuis noël, portant le total à 7 millions depuis ses lointains débuts sur Nintendo Switch première du nom (en 2018).
Si les trois principaux représentants de la licence sont aujourd'hui accessibles à tous, on continuera de regretter que le dernier en date, Octopath Traveler 0, n'ait pas eu droit à une traduction FR. D'autant plus dommage vu les retours.
Raison pour laquelle je ne l'ai pas pris, pourtant j'adore la licence. Je n'accepte pas de jouer a un RPG de 2025 qui ne soit pas traduit, on n'est plus dans les années 90
Surtout quand il y a une abondance de jeux traduit qui m'interesse, que je n'ai pas encore pris le temps de faire
Faut arrêter l'exagération. Surtout qu’il ne s’agit pas d’un petit editeur
Meme si je tombe dessus a petit prix un RPG non traduit ca ne m'intéresse pas, j’attendrai un eventuel 3eme épisode du coup, sur Switch 2