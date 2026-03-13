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Depuis noël, la franchise Octopath Traveler s'est écoulée à un million d'unités supplémentaires
Les offres promotionnelles et le bouche-à-oreille autour de Octopath Traveler 0 ont eu leur petit effet : la franchise est parvenu à écouler 1 million d'exemplaires en plus depuis noël, portant le total à 7 millions depuis ses lointains débuts sur Nintendo Switch première du nom (en 2018).

Si les trois principaux représentants de la licence sont aujourd'hui accessibles à tous, on continuera de regretter que le dernier en date, Octopath Traveler 0, n'ait pas eu droit à une traduction FR. D'autant plus dommage vu les retours.

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link49, ouken
publié le 13/03/2026 à 11:00 par Gamekyo
commentaires (18)
aeris012 publié le 13/03/2026 à 11:09
Octopath Traveler 0, n'ait pas eu droit à une traduction FR. D'autant plus dommage vu les retours.

Raison pour laquelle je ne l'ai pas pris, pourtant j'adore la licence. Je n'accepte pas de jouer a un RPG de 2025 qui ne soit pas traduit, on n'est plus dans les années 90

Surtout quand il y a une abondance de jeux traduit qui m'interesse, que je n'ai pas encore pris le temps de faire
5120x2880 publié le 13/03/2026 à 11:22
Octopath Traveler 0 a un patch de traduction français non-officiel, si jamais
grospich publié le 13/03/2026 à 11:34
5120x2880 Aeris qui était tellement déçu va pouvoir le faire.
zekk publié le 13/03/2026 à 11:40
grospich Pour une fois, il pourra critiquer un jeu SE en y ayant joué
sosky publié le 13/03/2026 à 11:43
5120x2880 pas dispo autre que sur PC…
guiguif publié le 13/03/2026 à 12:07
zekk
5120x2880 publié le 13/03/2026 à 12:23
sosky Normalement il doit fonctionner aussi sur une Switch moddé.
jenicris publié le 13/03/2026 à 13:45
zekk
khazawi publié le 13/03/2026 à 13:49
Y avait pas mal d'octopath traveler 2 dans les bacs à soldes et en promo quasi toute l'année à moins de 30e en physique
51love publié le 13/03/2026 à 14:07
zekk
shirou publié le 13/03/2026 à 14:09
khazawi ouai j'ai eu le mien pour 20€, du coup j'attend de même pour celui la et pour le premier bah j'attend encore une version physique sur PS par contre ....
ouken publié le 13/03/2026 à 14:49
Mérité cette licence et top chaque épisode est de qualité
marcelpatulacci publié le 13/03/2026 à 14:54
zekk
khazawi publié le 13/03/2026 à 14:56
shirou je pense que pour le 1, y en aura pas. D'ailleurs la seule version physique, sur Qwitch, les prix commencent à piquer en occasion.
kikoo31 publié le 13/03/2026 à 14:57
mattewlogan publié le 13/03/2026 à 15:19
aeris012 je suis entièrement d’accord avec toi y a des moments, faut arrêter d’exagérer quand même pour tirer les coûts par-ci par-là.
lefab88 publié le 13/03/2026 à 16:01
zekk
aeris012 publié le 13/03/2026 à 16:45
mattewlogan Tres juste

Faut arrêter l'exagération. Surtout qu’il ne s’agit pas d’un petit editeur

Meme si je tombe dessus a petit prix un RPG non traduit ca ne m'intéresse pas, j’attendrai un eventuel 3eme épisode du coup, sur Switch 2
Gras
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Fiche descriptif
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Nom : Octopath Traveler 0
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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