Depuis noël, la franchise Octopath Traveler s'est écoulée à un million d'unités supplémentaires

Les offres promotionnelles et le bouche-à-oreille autour deont eu leur petit effet : la franchise est parvenu à écouler 1 million d'exemplaires en plus depuis noël, portant le total à 7 millions depuis ses lointains débuts sur Nintendo Switch première du nom (en 2018).Si les trois principaux représentants de la licence sont aujourd'hui accessibles à tous, on continuera de regretter que le dernier en date,, n'ait pas eu droit à une traduction FR. D'autant plus dommage vu les retours.