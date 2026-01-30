Darkhaven : un nouveau Diablo-like à venir, justement par des anciens de Diablo

Comme bien souvent dans l'industrie on l'aura remarqué, de nombreuses pointures de x société finissent par faire leurs valises suite à divers désaccords pour ensuite fonder leur propre studio dans le but… de faire plus ou moins la même chose qu'avant. Mais si possible sans les désaccords.Nous voilà donc à parler de Moon Beast Productions, studio fondé par Peter Hu (l'un des principaux programmeurs sur) et Phil Shenk (lead artist de), rejoint entre temps par Eric Schaefer (juste le co-créateur de la franchise) pour, OH SURPRISE, développer un Diablo-like jusqu'à l'aspect Dark Fantasy, sous le nom deEt en voici un premier aperçu avec la promesse de se démarquer par la façon de se mouvoir (on peut sauter, nager et grimper) tout comme une construction particulière du monde, en tout cas dans le genre, où les joueurs d'un serveur pourront modifier des points clés comme la reconstruction de ruines, le détournement de coulées de lave ou, tout bête, vider un lac pour y découvrir une grotte cachée accessible à tous.Reste néanmoins une étape et non des moindres : les mecs n'ont ni les fonds de Blizzard, ni ceux de Xbox, et un Kickstarter sera prochainement proposé pour les aider à atteindre leur but.