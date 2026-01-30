Virtua Fighter 5 R.E.V.O. daté sur Switch 2

SEGA nous annonce que la version Nintendo Switch 2 dearrivera le 26 mars 2026, avec bêta ouverte du 19 au 24 février pour tester les serveurs, avec une version boîte au prix affiché de 49,99€ (Key Card) incluant divers bonus. La version numérique, sans bonus, n'est qu'à 19,99€.Du retard mais tout de même un petit événement dans le média : c'est la première fois de l'histoire qu'un épisode canon de la franchise débarque sur un support Nintendo. En voici une bande-annonce.