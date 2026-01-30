recherche
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. daté sur Switch 2
SEGA nous annonce que la version Nintendo Switch 2 de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. arrivera le 26 mars 2026, avec bêta ouverte du 19 au 24 février pour tester les serveurs, avec une version boîte au prix affiché de 49,99€ (Key Card) incluant divers bonus. La version numérique, sans bonus, n'est qu'à 19,99€.

Du retard mais tout de même un petit événement dans le média : c'est la première fois de l'histoire qu'un épisode canon de la franchise débarque sur un support Nintendo. En voici une bande-annonce.

publié le 30/01/2026 à 09:16 par Gamekyo
commentaires (3)
metroidvania publié le 30/01/2026 à 09:20
Je croyais que sega voulait plus faire les gkc?
fiveagainstone publié le 30/01/2026 à 09:33
La version de base du jeu est à 20€ sur l'eshop.
ravyxxs publié le 30/01/2026 à 10:03
Le Skyrim de la baston,ridicule.
Fiche descriptif
Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
Nom : Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
