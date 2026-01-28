recherche
On the Edge : une nouvelle production chinoise façon Clair Obscur, mais en plus chorégraphié
Il est très difficile à notre époque de couvrir la totalité des jeux, encore plus depuis que les asiatiques ont passé la seconde sur le sujet, mais attardons-nous tout de même un instant sur One the Edge, nouvelle production tout juste annoncée qui, attention nouvelle tendance remarquée depuis peu, va se la jouer Clair Obscur, à savoir du RPG au tour-par-tour mais avec un peu de dynamisme grâce à des contres, parades et autres QTE.

On remarquera tout de même le souhait de se différencier par une impressionnante chorégraphie avec une brouette d'animations classieuses, ce qui n'a rien de forcément étonnant vu que le studio chinois affilié (San San Er Chuan) a de base travaillé dans la production d'anime… dont l'un se déroule justement dans le même univers que le jeu.

On se demandera tout de même si ce déferlement se retrouvera aussi en dehors de boss (ce qui pourrait vite rendre les affrontements un peu longuets pour pas grand-chose) mais voilà, vous connaissez maintenant l'existence de ce projet pour l'heure annoncé sur PC, et encore sans date.

publié le 28/01/2026 à 13:38 par Gamekyo
commentaires (13)
pcverso publié le 28/01/2026 à 13:52
Je vais le surveiller
mrvince publié le 28/01/2026 à 13:54
Les combats ont l'air cool mais alors le reste... quand il se balade c'est assez ideux je trouve.
mattewlogan publié le 28/01/2026 à 14:10
Mouai…
ouken publié le 28/01/2026 à 14:13
perso je prend même si dans le même style faith of danshant ( patch ENG sortie ) et plus vieux mes beaucoup plus beau
onsentapedequijesuis publié le 28/01/2026 à 14:14
Tout dans la forme, pas d'âme. Comme ça que je le sens :s
shirou publié le 28/01/2026 à 14:29
Mouai pas emballé par la DA
akinen publié le 28/01/2026 à 14:53
Une seule période, un seul costumier, le charac design universel.

C’est pour ça que j’attends le jeu d’enquête policière contemporain à la sleeping dogs.
giru publié le 28/01/2026 à 15:10
Ca me fait penser aux faux jeux sur Instagram. Tout dans la présentation et rien derrière.
nikolastation publié le 28/01/2026 à 16:27
J'ai l'impression d'avoir vu 100 fois ce type d'univers : Black Myth Wukong, Wuchan Fallen Feathers, Where WInds Meet... Les chinois ne savent pas concevoir des jeux dans d'autres univers ?

En tout cas, On the Edge me laisse de marbre.
zekk publié le 28/01/2026 à 16:59
Beaucoup d'artifice dans ce genre de système de combats... et dire que l'on tape sur les QTE à la moindre occasion
rbz publié le 28/01/2026 à 18:12
et la première copie de clair obscur est chinoise bien entendu.
les effets de caméra et tout , vraiment ils ont pas de race je trouve.
zekk publié le 28/01/2026 à 18:17
rbz les deux premières même ( il y en a un autre montré il y a quelques semaines )
grizzzlee publié le 28/01/2026 à 18:31
Chine = Nope
Fiche descriptif
On the Edge
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : San San Er Chuan
Genre : RPG
