On the Edge : une nouvelle production chinoise façon Clair Obscur, mais en plus chorégraphié

Il est très difficile à notre époque de couvrir la totalité des jeux, encore plus depuis que les asiatiques ont passé la seconde sur le sujet, mais attardons-nous tout de même un instant sur, nouvelle production tout juste annoncée qui, attention nouvelle tendance remarquée depuis peu, va se la jouer, à savoir du RPG au tour-par-tour mais avec un peu de dynamisme grâce à des contres, parades et autres QTE.On remarquera tout de même le souhait de se différencier par une impressionnante chorégraphie avec une brouette d'animations classieuses, ce qui n'a rien de forcément étonnant vu que le studio chinois affilié (San San Er Chuan) a de base travaillé dans la production d'anime… dont l'un se déroule justement dans le même univers que le jeu.On se demandera tout de même si ce déferlement se retrouvera aussi en dehors de boss (ce qui pourrait vite rendre les affrontements un peu longuets pour pas grand-chose) mais voilà, vous connaissez maintenant l'existence de ce projet pour l'heure annoncé sur PC, et encore sans date.