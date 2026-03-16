recherche
News / Blogs
Resident Evil Requiem continue d'exploser les records de ventes de la série
Resident Evil Requiem continue de surprendre car même si l'on savait d'avance sur le succès serait au rendez-vous, rien ne laissait penser une telle performance avec désormais 6 millions de ventes, et ce en moins de 3 semaines.

Pour vous faire comprendre l'indécence de cet épisode :

- Resident Evil 7 : 5 millions en 1 an (avec une version GOLD)
- Resident Evil 2 Remake : 5 millions en 11 mois
- Resident Evil 4 Remake : 5 millions en 4 mois

Rappelons que le titre accueillera une MAJ gratuite courant mai pour le mode photo et une expérience bonus (rien ne dit encore que ce sera le Mercenaries), et qu'une extension est en développement, assurément payante et non datée.

7
Qui a aimé ?
link49, skuldleif, eruroraito7, adamjensen, wickette, ouken, jenicris
publié le 16/03/2026 à 09:49 par Gamekyo
commentaires (35)
ouroboros4 publié le 16/03/2026 à 09:51
Je l'ai fini et même si j'ai adoré le jeu(surtout les passages avec Grace) je trouve le 4 Remake plus abouti
rocan publié le 16/03/2026 à 10:01
e vois ce que tu veux dire. Les passages avec Grace sont vraiment au dessus, sa fragilité et vulnérabilité rendent la survie très immersive, mais le 4 a une pâte indétrônable pour moi.. peut-être influencé par mes souvenirs d'enfance
ouroboros4 publié le 16/03/2026 à 10:04
rocan C'est surtout le personnage de Emily que j'ai adoré.
Son innocence est tellement touchante.
tokito publié le 16/03/2026 à 10:08
Les gens adorent incarner le beau Léon viril qui sauve une jeune femme courageuse
rogeraf publié le 16/03/2026 à 10:15
C'est un Requiem de ventes mais tout le monde attend Dino Crisis Remake !
ducknsexe publié le 16/03/2026 à 10:16
Le 4 est indétronable il est clairement au dessus, plus long Et mieux maîtriser dans sa structure. Mais Requiem possède aussi de très bon atout ( qualité ) dans sa manche, un bon équilibre en l action ( leon ) et le survival horreur ( Grace ), le choix de la vue TPS ou FPS, l ambiance générale avec ce sentiment d insécurité et de solitude dans la ville de racconn city. La deuxième partie est un peu vite expédié avec les enchaimenent de boss.

Vivement le DLC pour réparer cette injustice
fdestroyer publié le 16/03/2026 à 10:20
Je suis conquis pour ma part, chaque session est un véritable plaisir.
jenicris publié le 16/03/2026 à 10:21
Totalement mérité
adamjensen publié le 16/03/2026 à 10:23
Largement mérité.
Le succès fait plaisir.
Mais bon, qui en doutait...
Vivement le DLC ou une vraie extension.
aeris481 publié le 16/03/2026 à 10:38
Merci a la version Switch 2 qui permet a Capcom sortir son jeu sur 4 supports aulieu de 3 et donc de faire de meilleures ventes qu'habituellement
link49 publié le 16/03/2026 à 10:45
aeris481 Je pense que le million a du être dépassé sur cette console.
ouroboros4 publié le 16/03/2026 à 10:47
Toujours le même qui tente de venir foutre la merde.
aeris481 publié le 16/03/2026 à 10:48
link49 Je pense que le million a du être dépassé sur cette console.

Oui c’est evident
jenicris publié le 16/03/2026 à 10:50
ouroboros4 Mdr trop
sdkios publié le 16/03/2026 à 10:53
ouroboros4 clair
hatefield publié le 16/03/2026 à 10:57
Comme quoi avec un bon marketing on vend n'importe quoi.
ouroboros4 publié le 16/03/2026 à 10:58
jenicris sdkios après qu'on vienne pas dire qu'il mérite pas ses ban
akinen publié le 16/03/2026 à 10:59
Savez vous qu’il n’y a pas qu’une seule scène optionnelle avec Emily? Je l’ai decouvert hier.
adamjensen publié le 16/03/2026 à 11:03
akinen
Oui, après avoir découvert le bracelet 1, on peux la voir.
Mais effectivement, je pense que tout le monde n'est pas au courant.
walterwhite publié le 16/03/2026 à 11:17
Méritax

ouroboros4 Quel tocard, jamais vu un mec aussi ridicule.
jenicris publié le 16/03/2026 à 11:28
ouroboros4 un bon ban def lui pend au nez
mattewlogan publié le 16/03/2026 à 11:32
C’est cool pour Capcom encore, le jeu est vraiment super
wazaaabi publié le 16/03/2026 à 11:38
Je me suis arrêté au 5. Le 6 je ne l’ai pas fini. Mais Requiem me donne vraiment envie .
ouroboros4 publié le 16/03/2026 à 11:41
jenicris il reviendra avec un VPN. Comme d'habitude
xynot publié le 16/03/2026 à 11:49
Capcom clairement le meilleur éditeur jap en ce moment : ils sortent pleins de jeux par ans, des titres qui n'ont rien à voir les uns des autres, tous minimum des bons jeux et bien aboutis
fiveagainstone publié le 16/03/2026 à 12:11
Le début avec Grace est excellentissime, j'aime moins la fin et les phases avec Léon, même si elles restent ok.
rocan publié le 16/03/2026 à 12:16
ouroboros4 Oui c'est vrai !
rogeraf publié le 16/03/2026 à 12:43
Dommage, une version PSVR2 leur aurait donné 2 millions de ventes supplémentaires
link571 publié le 16/03/2026 à 12:47
Totalement mérité même si encore aujourd’hui le 4 reste le meilleur
osiris67 publié le 16/03/2026 à 13:06
Logique c est un putain de jeu, les RE sont des masterclass depuis le 7.
akinen publié le 16/03/2026 à 13:11
adamjensen oui, mais j’ai pour l’instant trouvé 2 scènes facultatives avec elle dont une où elle parle de sa « co-detenue ». Je me demande s’il n’y en a pas 3.
adamjensen publié le 16/03/2026 à 13:27
akinen
Je n’en ai pas trouvé d’autres, mais c’est possible.
wickette publié le 16/03/2026 à 13:46
rogeraf
t’as même plus 2 millions de joueurs sur vr2
rogeraf publié le 16/03/2026 à 13:57
wickette META serait capable de sortir un ptit cheque apres le RE4 VR. RE9 VR dans 10 ans
hyoga57 publié le 16/03/2026 à 15:34
ouroboros4 jenicris La version Switch 2 qui a dû faire 10% grand max des ventes totales du jeu.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
4
Ils aiment
Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo