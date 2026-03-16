Resident Evil Requiem continue d'exploser les records de ventes de la série
Resident Evil Requiem continue de surprendre car même si l'on savait d'avance sur le succès serait au rendez-vous, rien ne laissait penser une telle performance avec désormais 6 millions de ventes, et ce en moins de 3 semaines.
Pour vous faire comprendre l'indécence de cet épisode :
- Resident Evil 7 : 5 millions en 1 an (avec une version GOLD)
- Resident Evil 2 Remake : 5 millions en 11 mois
- Resident Evil 4 Remake : 5 millions en 4 mois
Rappelons que le titre accueillera une MAJ gratuite courant mai pour le mode photo et une expérience bonus (rien ne dit encore que ce sera le Mercenaries), et qu'une extension est en développement, assurément payante et non datée.
Son innocence est tellement touchante.
Vivement le DLC pour réparer cette injustice
Le succès fait plaisir.
Mais bon, qui en doutait...
Vivement le DLC ou une vraie extension.
Oui c’est evident
Oui, après avoir découvert le bracelet 1, on peux la voir.
Mais effectivement, je pense que tout le monde n'est pas au courant.
ouroboros4 Quel tocard, jamais vu un mec aussi ridicule.
Je n’en ai pas trouvé d’autres, mais c’est possible.
t’as même plus 2 millions de joueurs sur vr2