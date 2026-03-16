Resident Evil Requiem continue d'exploser les records de ventes de la série

continue de surprendre car même si l'on savait d'avance sur le succès serait au rendez-vous, rien ne laissait penser une telle performance avec désormais 6 millions de ventes, et ce en moins de 3 semaines.Pour vous faire comprendre l'indécence de cet épisode :: 5 millions en 1 an (avec une version GOLD): 5 millions en 11 mois: 5 millions en 4 moisRappelons que le titre accueillera une MAJ gratuite courant mai pour le mode photo et une expérience bonus (rien ne dit encore que ce sera le Mercenaries), et qu'une extension est en développement, assurément payante et non datée.