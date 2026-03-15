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Suite au rachat de la Paramount, déjà des licenciements chez Warner Bros Montréal
Démarrons ce nouveau cycle d'actualité de quelques jours par une mauvaise nouvelle (c'est la vie, c'est comme ça) : selon les retours d'Eurogamer, Warner Bros Montréal a été victime d'une vague de licenciements pas plus tard que vendredi dernier (le 13 mars) et si le nombre de concernés n'a pas encore été communiqué, beaucoup sont déjà sur LinkedIn à la recherche d'un nouveau job.

Les raisons, on les connaît et elles avaient d'ailleurs été évoquées par le boss de Netflix suite au rachat de Warner Discovery par la Paramount : les studios JV vont subir une « importante réduction des coûts ».

Pour rappel, si Tom Henderson avait évoqué la possibilité d'un jeu Game of Thrones chez ce studio, ou en tout cas les employés ont déposé des idées pour, la Warner semblait vouloir les maintenir dans leurs habitudes avec une nouvelle offre d'emploi évoquant un nouveau AAA dans l'univers DC Comics, suite à l'oublié Gotham Knights donc, mais avant cela le plus intéressant Batman Arkham Origins.
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publié le 15/03/2026 à 22:34 par Gamekyo
commentaires (4)
altendorf publié le 15/03/2026 à 23:00
Faut faire des cuts là où il y a besoin pour Paramount Skydance
newtechnix publié le 15/03/2026 à 23:16
Pourtant la vente n'est pas encore officiel il me semble...parait même que depuis les problèmes au moyen-orient, Paramount est en difficulté pour son offre car l'Arabie et le Qatar qui étaient dans la barque comme assureur de prêts à Paramount pourrait s'être désisté et en parle là de plusieurs milliards qui remettrait en cause tout le montage financier.
fan2jeux publié le 15/03/2026 à 23:27
newtechnix
Ah oui, à cause de la situation actuelle?
olex publié le 16/03/2026 à 04:01
J'y vois un raccourci sur les raisons. Rien n'est encore acté, même si avec le rachat présumé de Netflix (qui n'a finalement pas eu lieu), il est aisé de croire que cette réduction d'effectif ait été anticipée et aurait eu lieu quoi qu'il advienne, Paramount, Netflix ou aucun des deux.
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Gotham Knights
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Nom : Gotham Knights
Support : PC
Editeur : Warner Bros Interactive
Développeur : Warner Bros Montréal
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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