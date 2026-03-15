Suite au rachat de la Paramount, déjà des licenciements chez Warner Bros Montréal Suite au rachat de la Paramount, déjà des licenciements chez Warner Bros Montréal

Démarrons ce nouveau cycle d'actualité de quelques jours par une mauvaise nouvelle (c'est la vie, c'est comme ça) : selon les retours d'Eurogamer, Warner Bros Montréal a été victime d'une vague de licenciements pas plus tard que vendredi dernier (le 13 mars) et si le nombre de concernés n'a pas encore été communiqué, beaucoup sont déjà sur LinkedIn à la recherche d'un nouveau job.



Les raisons, on les connaît et elles avaient d'ailleurs été évoquées par le boss de Netflix suite au rachat de Warner Discovery par la Paramount : les studios JV vont subir une « importante réduction des coûts ».



Pour rappel, si Tom Henderson avait évoqué la possibilité d'un jeu Game of Thrones chez ce studio, ou en tout cas les employés ont déposé des idées pour, la Warner semblait vouloir les maintenir dans leurs habitudes avec une nouvelle offre d'emploi évoquant un nouveau AAA dans l'univers DC Comics, suite à l'oublié Gotham Knights donc, mais avant cela le plus intéressant Batman Arkham Origins.