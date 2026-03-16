Directive 8020 proposera aussi le multi coop

Même si c'est loin d'être l'argument principal de leurs productions, Supermassive estime qu'il y a suffisamment de fans de la pratique pour remettre l'option multi/coop dans son futur jeu narratif, nouveau représentant de l'anthologieet ses intentions un peu plus louables au niveau du gameplay (micro-énigmes, infiltration…).La bande-annonce, très cringe en passant, est surtout là pour indiquer que le coop proposera de nouveau que chaque joueur incarne un des cinq survivants autant dans la progression que les choix potentiellement mortels. Notez que si l'option locale sera disponible dès le lancement (12 mai), le online attendra lui le déploiement d'une future MAJ gratuite.