Directive 8020 proposera aussi le multi coop

Même si c'est loin d'être l'argument principal de leurs productions, Supermassive estime qu'il y a suffisamment de fans de la pratique pour remettre l'option multi/coop dans son futur jeu narratif Directive 8020, nouveau représentant de l'anthologie The Dark Pictures et ses intentions un peu plus louables au niveau du gameplay (micro-énigmes, infiltration…).
La bande-annonce, très cringe en passant, est surtout là pour indiquer que le coop proposera de nouveau que chaque joueur incarne un des cinq survivants autant dans la progression que les choix potentiellement mortels. Notez que si l'option locale sera disponible dès le lancement (12 mai), le online attendra lui le déploiement d'une future MAJ gratuite.
Dommage de pas faire un effort sur le visage sur ce genre de jeux. Y'a pas beaucoup d'évolution depuis leurs premiers jeux.