Tout savoir sur Crimson Desert (#1)
Désormais GOLD, Crimson Desert ne peut plus accuser le moindre retard (hors éventuelle fin du monde) et Pearl Abyss se permet d'aborder la dernière ligne droite de la communication avec une série de présentations dont voici la première vidéo. On y abordera le cas du protagoniste principal (Kliff de son nom, plus tard accompagné de 2 autres personnages jouables) ainsi que le gigantesque monde ouvert que l'on pourra visiter sans barrières, celui de Pywel et ses 5 biomes bien distincts dont le Désert Rouge un peu plus mis en avant ici.

Lancement prévu le 19 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

publié le 29/01/2026 à 18:58
commentaires (12)
skuldleif publié le 29/01/2026 à 19:16
c'est un détail mais j'ai l'impression que ya toujours du vent dans ce jeu , la vegetation bouge TOUT le temps putin ,ya moyen que ce soit irritant
kujotaro publié le 29/01/2026 à 19:34
Sublime. Futur Banger à l'horizon.
negan publié le 29/01/2026 à 19:55
Ça ressemble a l'ombre du Mordor puissance 100
bogsnake publié le 29/01/2026 à 20:00
ça a l'air top !
bigsnake publié le 29/01/2026 à 20:14
Day one
apollokami publié le 29/01/2026 à 20:32
C'est ultra prometteur mais quand ils vont montrer la version console ça risque de piquer.
sickjackz publié le 29/01/2026 à 20:37
On nous le vend depuis tellement longtemps que je peux pas m’empêcher de craindre le pétard mouillé... J'ai l'impression de voir un pot pourri de 36 licences différentes...
taiko publié le 29/01/2026 à 20:43
apollokami Bah je pense que c'est la version ps5 là... Le downgrade est déjà assez conséquent
judebox publié le 29/01/2026 à 20:44
En voyant cette video, je suis moins hypé bizarrement...
patrickleclairvoyant publié le 29/01/2026 à 20:45
J’ai peur pour la ps5 normal.
Dommage qu’il n’y ait pas de VF pour qu’il soit parfait
tokito publié le 29/01/2026 à 21:12
Mieux avec les sous-titres FR patrickleclairvoyant shanks

https://youtu.be/MfZCV8EySac?si=6PDHzNC4UCKcg77e
torotoro59 publié le 29/01/2026 à 22:04
skuldleif c'est le souffle épique de l'aventure qui t'appel cher ami
Crimson Desert
