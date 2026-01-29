Tout savoir sur Crimson Desert (#1)

Désormais GOLD,ne peut plus accuser le moindre retard (hors éventuelle fin du monde) et Pearl Abyss se permet d'aborder la dernière ligne droite de la communication avec une série de présentations dont voici la première vidéo. On y abordera le cas du protagoniste principal (Kliff de son nom, plus tard accompagné de 2 autres personnages jouables) ainsi que le gigantesque monde ouvert que l'on pourra visiter sans barrières, celui de Pywel et ses 5 biomes bien distincts dont le Désert Rouge un peu plus mis en avant ici.Lancement prévu le 19 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.