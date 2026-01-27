Code Vein II : trailer de lancement

Bandai Namco diffuse le dernier trailer dedont la sortie est certes prévue officiellement ce 30 janvier sauf pour les possesseurs de l'édition Digital Deluxe pouvant s'y lancer dès aujourd'hui. Edition qui offre en outre skins et un accès à la future extension.Les premiers tests de ce Soulsborne sauce anime (avec toujours comme particularité le fait d'avoir un allié IA au choix) sont d'ailleurs tombés et si la Meta ne tourne actuellement qu'à 73, cela ne devrait pas freiner les fans du premier (qui n'est d'ailleurs qu'à 70).