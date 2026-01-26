Un Direct Tomodachi Life ce jeudi

Sans rapport aucun avec le « vrai » Nintendo Direct à en croire les diverses sources et le timing, Nintendo tiendra quoi qu'il arrive un Direct spécialement consacré à Tomodachi Life : Une vie de Rêve ce jeudi 29 janvier à l'heure habituelle, donc 15h00.
20 minutes de présentation tout de même, et très probablement une date de sortie précise, le titre n'étant pour l'heure annoncé que pour un vague « printemps 2026 » (et uniquement sur Switch 1).
https://x.com/Nintendo/status/2015786862623982076?s=20
Le nombre de like de ces deux tweets (surtout le japonais)
Il y a une bonne hype autour de cette licence
En tout cas vu le carton de cette licence, pas étonnant qu'ils consacrent un ND à celui-ci, ce sera l'occasion de voir jusqu'où ils ont poussé le côté WTF pour cet opus.
rocan : je pense que ça veut simplement dire qu'il n'y aura pas de version "Switch 2 Edition" et qu'il aura juste une màj de performance gratuite pour cette dernière.
le GOTY de l'année 2026
premier degré