recherche
News / Blogs
Un Direct Tomodachi Life ce jeudi
Sans rapport aucun avec le « vrai » Nintendo Direct à en croire les diverses sources et le timing, Nintendo tiendra quoi qu'il arrive un Direct spécialement consacré à Tomodachi Life : Une vie de Rêve ce jeudi 29 janvier à l'heure habituelle, donc 15h00.

20 minutes de présentation tout de même, et très probablement une date de sortie précise, le titre n'étant pour l'heure annoncé que pour un vague « printemps 2026 » (et uniquement sur Switch 1).

2
Qui a aimé ?
link49, gareauxloups
publié le 26/01/2026 à 15:32 par Gamekyo
commentaires (7)
rocan publié le 26/01/2026 à 15:34
"Uniquement sur Switch 1" me questionne
aeris707 publié le 26/01/2026 à 15:36
https://x.com/NintendoAmerica/status/2015787236264915199?s=20
https://x.com/Nintendo/status/2015786862623982076?s=20

Le nombre de like de ces deux tweets (surtout le japonais)

Il y a une bonne hype autour de cette licence
tripy73 publié le 26/01/2026 à 15:39
Donc ma source avait bien raison pour le ND prévu le 29 Janvier, mais il ne savait pas que ce serait un dédié à un jeu et non un général.

En tout cas vu le carton de cette licence, pas étonnant qu'ils consacrent un ND à celui-ci, ce sera l'occasion de voir jusqu'où ils ont poussé le côté WTF pour cet opus.

rocan : je pense que ça veut simplement dire qu'il n'y aura pas de version "Switch 2 Edition" et qu'il aura juste une màj de performance gratuite pour cette dernière.
kikoo31 publié le 26/01/2026 à 16:17
Rien à battre de vos avis
le GOTY de l'année 2026
premier degré
natedrake publié le 26/01/2026 à 16:28
Apparemment, un vrai NDirect aura lieu le 5 février d'après Nate.
kidicarus publié le 26/01/2026 à 16:37
Voilà un jeu qui risque de bien se vendre sur Switch 1.
dooku publié le 26/01/2026 à 21:32
Le vrai Goty pour la genZ
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Tomodachi Life : Une Vie de Reve
1
Ils aiment
Nom : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : autre
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo